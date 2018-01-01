Мечта и волшебство



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Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 23:37

Космонасть Просмотров: 10 Комментарии: 0 +2 Вчера, 23:37 by

- Здравствуй, дорогая крестная! Как же я рада тебя видеть!- Ну здравствуй, милая Золушка! Тебе нужна моя помощь?- Да, крестная!- Знаю, знаю, в чем твоя беда. - Фея лукаво прищурилась, вынимая из рукава сверкающую волшебную палочку. - Во дворце грандиозный бал, на котором принц выберет себе невесту. И ты ужасно хочешь туда попасть.- Нет, - девушка отрицательно покачала головой.- Но у тебя ни платья, ни прически, - продолжала фея, не обращая внимания на слова крестницы, - ни туфелек. Как же ты будешь танцевать с принцем? А ведь ты всегда мечтала об этом танце.- Нет.- Войти в зал, поразив всех своей красотой. «Кто эта незнакомка? – станут шептаться именитые гости. – Она какая-то иностранная принцесса?». И принц, увидев тебя, уже никого больше не замечает, - мечтательно говорила крестная, размахивая палочкой, словно дирижируя невидимым оркестром. - Танцует только с тобой. Не отходит от тебя ни на минутку. И вы влюбляетесь друг в друга.- Нет!- А потом, в полночь, ты убегаешь, потеряв туфельку, а принц…- Да нет же!- Что «нет»? – рассеянно переспросила фея, вернувшись в реальность.- Не хочу я всего этого.- Терять туфельку? Ну что ты!.. – фея рассмеялась. – Не переживай. Она вернется к тебе вместе с принцем.- Нет. При чем здесь туфелька? Я всего этого не хочу.- Принца?- Принца. И бала. И платья.- Как?.. – фея часто заморгала, она никак не могла осознать слова Золушки. – А чего же ты хочешь?- Сову. Волшебную палочку. И поступить.- Куда?- В Академию Чародейства и Волшебства. Ты же там училась?- Да… Но… - опешила фея.- Ну вот. Расскажешь мне, что да как. Я поступлю, вот увидишь. Я усидчивая, и способности у меня есть.- Стой! – в ужасе вскричала крестная. – Все должно было быть не так! У тебя на роду написано выйти замуж за принца.- Кем написано?- Что значит кем? Судьбой! Я ведь не абы-кто. Я – фея! И в пророчествах тоже кое-что понимаю. Ты и принц будете вместе! И точка!- Я согласна, - подозрительно быстро уступила Золушка.- Правда? – фея расслабилась и расплылась в улыбке.- Да. Будем вместе. Когда-нибудь. В старости. Когда я отучусь, проживу жизнь так, как хочу этого я, а потом уже и судьбу уважу.- Нет! Так нельзя!- Почему? Раз на роду написано, значит будем вместе. Там же не написано, когда именно и при каких обстоятельствах?Крестная не нашлась, что ответить, только озадаченно нахмурилась.- Ну вот. Значит, никакое пророчество не может помешать мне исполнить свою мечту. Об этом я и хотела тебя попросить. Пожалуйста, дорогая крестная, перенеси меня в Академию, пока мачеха с сестрами не вернулись.- Все готово? – тревожно расспрашивал король главного церемониймейстера.- Да, Ваше величество, - флегматично отвечал тот.- Напитки поданы?- Да, Ваше величество.Король прислушался к звукам доносящихся из зала музыки.- Это скрипки?- Да, Ваше величество.- Отлично. Гости уже собираются?- Да, Ваше величество, - неизменно отвечал придворный.- И как? Много красивых барышень?- Да, Ваше величество.- Да что ты заладил, да и да! Подробности, меня интересуют подробности! – Король нервничал – не каждый день единственный сын выбирает себе невесту, будущую королеву, мать будущих великих королей… - Вот ты сам, на кого бы обратил внимание?Церемониймейстер задумался.- Маркиза де Помпадур весьма недурна собой. Графиня Уэлсли восхитительно свежа. А принцесса Бурбон просто прелестна.- А что принц? – король подался вперед, - Он кем-нибудь заинтересовался?- Нет, Ваше величество.- Как нет? Почему?- По причине отсутствия Его высочества.Глаза короля расширились, брови сдвинулись и благодушное (пусть и чуть нервозное) настроение сменилось отчаяньем и гневом.- Как?! Что значит, отсутствия?! Его там нет?!- Нет, Ваше величество.- А где он?!- Не могу знать, Ваше величество.- Стража! – заорал король. – Срочно найти принца!Запыхавшийся начальник стражи, едва вбежав в малый тронный зал, заявил:- Мы его уже ищем, Ваше величество, с самого утра ищем. Исчез. Словно по волшебству.- По волшебству, говоришь? Тогда придворного волшебника сюда! Быстро!Явиться быстро у старого-престарого мага не получилось. В ожидании королю пришлось еще полчаса злиться, ходить из угла в угол и костерить всех своих придворных за то, что не углядели за наследником престола.- Мне нужно, чтобы ты посмотрел в свой хрустальный шар и нашел принца! – выпалил король, как только волшебник по-стариковски медленно приблизился к трону.- Что? – переспросил маг, прикладывая ладонь к уху.- Посмотри в шар! – крикнул король, вспоминая, что придворный волшебник глуховат, - И найди принца!- Что?- Принца найди! – королю пришлось еще раз прокричать свой приказ.- Что? Принц? – наконец-то расслышал старик. - Был у меня. Утром.- Был? – удивился король. – И что же он у тебя делал?После трехкратного повторения вопроса с постоянным увеличением децибел, волшебник ответил:- Попросил кое-что и уехал. В королевстве его нет.- Что он просил? – допрос глухого мага продолжился в прежнем режиме: повтор, переспрос, повтор громче, переспрос, повтор и так далее.- Плащ-невидимку, - медленно перечислял старик. – Книги. Карту. Сову. И палочку.- Что?! Зачем ему все это?! Куда он подался?! – в ужасе вопрошал король, уже не дожидаясь ответов мага. – Выясните все! Найдите его! Верните! Что это все значит?!Придворные засуетились, составляя планы по поискам принца, придумывая, как отвлечь собравшихся на бал гостей, выдвигая предположения, куда мог направиться наследник. К королю вызывали министров, советников, военачальников. Вскоре малый тронный зал превратился в гудящий улей.Из бурлящей толпы придворных выбрался старый маг, медленной шаркающей походной он направился к выходу. Выйдя и убедившись, что за ним никто не следует и никто его не видит, он выпрямился, замутненные глаза стали другими – ясными и искрящимися силой. Маг обернулся на тронный зал.- Маглы… - ухмыльнулся он и бодро зашагал в свои покои.Золушка опаздывала. Ей было назначено на двенадцать. И от феи-крестной она знала, что ровно в полдень глава приемной комиссии – ведьма, и в прямом, и в переносном смысле, захлопнет двери и ни за что ее не впустит. Нового шанса не будет ни через год, ни даже спустя вечность. Поэтому девушка, прижимая к груди книги и письменные принадлежности, бежала во весь дух вверх по ступенькам. Неожиданно она споткнулась, туфелька предательски слетела с ноги и скатилась вниз. Золушка тревожно оглянулась – возвращаться было некогда. Сердито закусив губу, она побежала дальше, прихрамывая на левую босую ногу.Спустя сорок минут мирно лежащая на ступеньках туфелька поднялась в воздух. Для взгляда обычного человека это показалось бы чудом, но волшебник сразу бы догадался, что просто ее поднял некто, одетый в плащ-невидимку.- Хм… Кто-то потерял… Такая маленькая… Найду хозяйку и отдам.Туфелька исчезла под плащом, и только едва заметные следы на ковре, покрывающем ступеньки, выдавали того, кто ее забрал.- Где тут приемная комиссия? - Незнакомцу в плаще было назначено на час.Автор - Владислав Скрипач.

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