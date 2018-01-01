Записки Учёного Кота. Вторая тетрадка. Страницы 4 - 6

Летяга Просмотров: 20 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 16:27 by

Ужасный день 19.Я выяснил, где находятся мои вещи. Они спрятаны в кладовой, за комнатой Снежной Королевы. Туда нужно пробраться! Но я ещё не придумал, как. У входа всегда два ледяных болвана стоит. Даже если их обойти - в комнате почти целыми днями сидит Спутник Королевы. Ну, я умный, я что-нибудь придумаю.Ужасный день 20.Сегодня узнал, как будет проходить выставка. Котику плохо. На самой вершине скалы будет сидеть Вуивра и сверкать рубином. Как - ещё непонятно. Фея наденет костюм русалки, и будет барахтаться в воде. Я же буду ходить вокруг скалы и рассказывать сказки. Песни петь не нужно. Как представил - аж мышь выронил. А если меня кто-нибудь увидит в этом балагане? Я же не переживу позора!Ужасный день 21.Подумал и решил, что позор надо будет пережить. То, что меня увидят - это же мне на руку. Занервничал и не подумал. Нет, ну а что? Я же Кот творческий. Потом скажу, что меня под страхом казни заставили, а я отказывался. Да, точно, так и скажу. Главное - чтобы никто не прочитал мои записки. Хотя, кто их станет читать?Ужасный день 22.Стащил ночью с кухни половинку курицы. Поделился с Вуиврой. Не отказалась, значит, тоже кормят не очень. Поинтересовался, не думает ли она сбежать. Думает, но пока не придумала, как. На неё тоже эту кусающуюся штуку нацепили. Рассказал ей о своём золотом пере, которое мне подарил Вампир. Вуивра заинтересовалась и предложила проникнуть в кладовую с боем. Бой - это хорошо. Но штуки сделают кусь. Надо найти способ от них избавиться, а потом можно и в бой. Надо предложить Фее - такая мадам если разгонится - её ничем не остановишь.Ужасный день 23.Помещение под выставку сделано. Ходил смотреть - ужаснулся. Стекло! Между нами и посетителями будет стекло! Это же отвратительно! Нашёл Снежную Королеву, спросил, почему так. Говорит, чтобы нас не подкармливали и монеты в воду не бросали. Иначе мы подумаем, что это мы самые важные персоны, а главная-то она. На это я ей предложил самой за стеклом сесть и народ развлекать. Получил по уху от ледяного болвана, а сама Королева на меня ТАК посмотрела, что у меня глаз задёргался от холода. Извиниться, что ли…Ужаснейший день 24.Весь день хожу с ощущением неминуемого. Чего - непонятно. Но что-то произойдёт, я это ж… жизнью чувствую. Восьмой. К вечеру дошло до того, что я от собственной тени шарахнулся. Надо успокоиться! Я уже пленён, лишён друзей и чести. Не знаю, почему лишён чести - просто это так звучит! Не мог не написать. Соберись! Ты же Учёный Кот! Вуивра сказала, что разговаривать самому с собой - это верный признак какого-то заболевания. Много она понимает!Вечером к нам впервые пожаловала Снежная Королева со своими болванами, Спутником и каким-то Старичком. Вежливо поинтересовалась, как нам живётся, всё ли устраивает. Я начал жаловаться на ужасные условия, но заметил, что она меня не слушает. Говорит, уже вот-вот открытие выставки и остался последний штрих. Я понять ничего не успел, как болваны меня схватили и куда-то понесли. Я вырывался и царапался! Я был страшен! Глаза горели во тьме, как два изумруда! Я бы их в ледяную крошку разодрал, но они сунули меня в воду. В воду! Меня! Старичок достал какой-то порошок и высыпал в воду, после чего болваны принялись меня как будто мыть. Пены поднялось! Длилось это вопиющее безобразие около десяти минут, после чего меня вынули, вытерли и отпустили. Как я бежал! Я влетел в комнату, а Вуивра вдруг испуганно прижалась к стене. Что происходит? Где зеркало?!Ужасный день 25.А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!!!Покрасили! Меня! В белый цвет! Да что же это творится-то, а? Да за что же мне такое издевательство? Я ведь этого не переживу - все мои родственники были чёрными, как смоль! Как я теперь им в глаза смотреть буду? Меня же засмеют! Да мне же нигде теперь рады не будут! А Русалка? А вдруг ей не понравится? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!!!Ужасный день 26.Фея говорит, что мне идёт белый цвет. А то я не знал! Конечно идёт. Я вчера немножко перенервничал, но это с непривычки. Мыться, правда, теперь чаще придётся, но зато выгляжу я, признаться, шикарно!Завтра открытие выставки. Что ж, теперь можно не переживать о позоре, меня всё равно никто не узнает. Королева предупредила, что если кто-то попытается что-то сказать посетителям или знак какой подать - ошейник (тот самый аксессуар на шее) сделает кусь. Очень сильный. Думает, она самая умная. Ха! Это мы ещё посмотрим.Ужасный день 27.На открытие выставки пришло два человека за весь день. Видели бы вы рожу Королевы с её Спутником! Это было лучшее зрелище, которое можно было увидеть в этот день. Надеюсь, я буду видеть его очень часто.Эти два человека всё пытались пройти и поглазеть на нас, а Королева прыгала вокруг и всё спрашивала, всё ли им нравится, пришлось ли по вкусу оформление, выразят ли мнение. На что люди просили “отойти с дороги и дать уже посмотреть на участников выставки, чтобы было о чём выражать мнение”. В итоге они до нас так и не дошли - плюнули и потребовали возврата денег. Королева сделала надменное лицо и кивнула болванам, сказав, что возврата нет. Ледяные болваны выкинули людей за дверь. С таким отношением к делу не видать ей успеха.Ужасный день 28.Спать хочу - кошмар! Оказывается, мы должны сидеть на скале по двадцать часов! От открытия и до закрытия. Королева говорит, что разная нечисть не может днём выходить, поэтому будут приходить ночью, а значит, надо работать. Ха! Легко ей говорить, она то спит по ночам.Ужасный день 29.Сегодня было вполне себе много народу. Королева не могла доставать сразу всех, поэтому на нас всё-таки смотрели. Я собрался с силами и рассказывал лучшие сказки, что у меня были. Посетители восхищались и хвалили. Ещё бы! Фея-русалка лениво барахталась в воде и строила глазки, от чего люди отходили на пару шагов от стекла назад. Эх, видели бы вы мою Русалку!К вечеру народа стало больше. А я уже так устал! У Феи уже вон кожа синяя, да глаза красные. Разве же это зрелище?Внезапно посетители начали возмущаться, мол, уплочено, покажите! Я поднял голову и увидал, что Вуивра спит! Не выдержала бедняга. Я её понимаю, сам с лап валюсь. На это Снежная Королева предложила посетителям развлечение - за один золотой ошейник Змеи сделает кусь. Я фыркнул, а у неё уже было четыре золотых. Бедная Вуивра!Ужасный день 30.Долго мы в таком режиме не продержимся. Вуивра говорит, что её быстрее ошейник закусает. Нужно срочно что-то делать. Нужно пробиваться в кладовую и забирать вещи. Фея сказала, что её палочка, возможно, тоже там. Значит, нам даже не придётся ждать помощи, мы сразу отсюда сбежим! Осталось придумать, как избавиться от ошейников.Посетителей сегодня было не густо, поэтому вечером Королева ушла спать, оставив всё на ледяных болванов. Ближе к ночи я думал зайти за скалу, да немного подремать, как пришёл посетитель. Чтоб тебя! Пришлось идти рассказывать сказку. Хожу, говорю, одним глазом сплю, другим под ноги смотрю. Фея хвостом по воде лупит, Вуивра во сне шипит - опять не выдержала. Только бы не заметили.Посетитель подошёл ближе, и я взглянул ему в лицо. Хм. Оно показлось мне знакомым, поэтому на следующем круге я посмотрел двумя глазами. Быть того не может! Да это же Леший!Ужасный день 31.Мне кажется, он меня узнал, хоть и не подал вида. Во всяком случае, я на это надеюсь. И вообще, в его интересах меня узнать, а не то… Не придумал ещё, но придумаю. Я ведь Учёный Кот.Королева ходит и визжит весь день. Говорит, что “результаты трудовой деятельности отдельно взятых лиц её не устраивают”. Мне кажется Фея так вообще не поняла, о чём она. По итогу Королева сказала, что мы будем наказаны. В угол поставит, что ли?Ужасный день 32.Ха! Нам урезали порции еды. Знали бы они, что мы по ночам на кухне питаемся. Точнее, нет, не надо им этого знать. Но для вида ходим и делаем скорбные лица.Вуивра пыталась растопить лёд и вылезти наружу - но когда она сильно нагревается, ошейник кусается. А идея была неплоха (моя идея).Второй день уже плохо сплю из-за лая какой-то собаки на улице. Не люблю собак. У них всегда такие счастливые морды, словно никаких проблем в жизни нет.Ужасный день 33.Ночью встретил на кухне Фею, говорит, я очень грустный. Конечно, ты же всю курочку съела! Ей я этого говорить, конечно, не стал. Мне не страшно, просто не захотел. Но сказал, что грустный, потому что скучаю по дому и друзьям. Фея погладила меня и со вздохом сказала, что “для себя берегла, но не могу на такую грустную мордаху смотреть”. Дала маленькую такую бутылочку, сказала, что это молоко Единорога. Нужно выпить перед сном и наутро я проснусь самым счастливым Котом на свете. Не поверил, но взял, молоко ведь. Хотя в Единорогов я не верю.Ужасный день 34.Я проснулся в отличном настроении! Ха! Права была Фея. Мне пришло в голову, что будет забавно, если я завяжу Вуивру в узел. Что я и сделал, похихикивая. Не могу перестать хихикать, но это так здорово!Нашёл два куска льда и обмазал их позаимствованным кремом с кухни. Положил под дверь Феи.Бродил по замку, встретил ледяных Болванов. Спросил, кто из них сильнее. Оба указали на себя. Предложил выяснить - выйти по разным углам, разбежаться и столкнуться - кто устоит, тот и самый сильный. Теперь у меня много кусков льда. Ха!Проходил мимо комнаты Спутника Королевы, заметил, что его самого в ней нет. Вспомнив наставления Гнома, использовал его обувь по своему разумению. Я тоже личность творческая - куда хочу, туда и творю!Ужасный день 35.Проснулся - а все жители замка стоят и как-то нехорошо на меня смотрят. Фея глаза опустила и всем говорит, что не знала, что это молоко так на Котов действует. Громче всех возмущался Спутник, говорит, что “это была ручная работа”. Ха! Я просто добавил недостающую в них изюминку.Королева создала новых ледяных Болванов и запретила им сталкиваться друг с другом. Подумаешь. Всё равно зрелище не очень.Ужасный день 36.Нашёл вечером на улице Собаку, поинтересовался, чего она лает. Говорит, что от скуки. Порекомендовал ей спать, когда станет скучно. Спросил, не боится ли она змей. Получив утвердительный ответ, пригрозил, что попрошу Вуивру съесть её. Так это чудо сначала испугалось, а через минуту уже забыло и предложило поиграть с палочкой. Пф, как будто я снизойду до такого.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Вуивра Леший кот не такая сказка

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