Где весна-красна? Часть 2

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:12

Причина: Стилистика Автора сохранена.

зелёное яблочко Просмотров: 48 Комментарии: 15 +12 Сегодня, 19:11 by

Избушка Лешего о трёх углах располагалась как раз за болотцем, там, где тесно переплелись ветви бузины и жимолости, скрывая её от любопытных глаз. Разбудить его раньше времени было делом непростым. Долго он не реагировал на крики и толчки и лишь с трудом разлепил глаза, ошалело глядя на столь разношерстную компанию. Не осознав, кто его гости зарычал, засверкал зелёными глазищами, ухнул, обернулся филином. И лишь оплеуха от Зимы привела его в чувство…Огорошенный Леший сидел в тереме у сестер, попивая квас из туеска и почесывая покрытую корой голову. Он никак не мог взять в толк, кто же в его лесу мог так набедокурить! Чтобы возобновить все его силы, надобно было время. И, пока он отогревался у камина, зима так и продолжалась. По ночам трещали морозы, на землю обрушивались снегопады.Наконец древесные соки побежали по жилам Лесовика. Достал он своё волшебное блюдце, налил озерной водицы. Долго всматривался в прозрачную воду, проверяя каждого лесного жителя. Вдруг нахмурился, задвигал кустистыми бровями.— В берлоге она, у Мишки лежебоки юного. Только зачем ему девочка-весна? И как она там очутилась? Вижу! Помог ему кто-то. Этот помощник из снежных шаров состоит, — Леший поскреб в затылке.Сестры тоже заглянули в блюдечко.— Так это же Снеговик! — воскликнула Зима. — Вот стервец! Зачем ему это?***Снеговика удалось отыскать не сразу. Он, чувствуя свою вину, уже несколько дней прятался в самой лесной глуши. Что же делать, у него была важная причина не ждать весны. Во второй половине зимы в сердце его холодном вдруг расцвела любовь. Нежная Снежинка пленила его. Пусть она была ветреной, но такой милой! Пусть очень бледная, но ведь он и сам был дитя снегов!Долгими звёздными ночами гуляла они по лугам. Во вьюжные же ночи она улетала кружиться в вихре танца со своей многочисленной родней.О скором приходе весны Снеговик и думать забыл. Но в один из безлунных вечеров, когда снег мягкими хлопьями падал на землю, сидел он одиноко на берегу замёрзшего озера. Тут и застали его болотные лихоманки Ледея и Трясея. Вид их был способен напугать кого угодно. Но слабые ноги не позволили Снеговику сбежать от этих образин.— Грустишь? — вкрадчиво поинтересовались они. — А ведь весна уже скоро. Ночи всё короче, солнце в зените всё выше.— Как, как весна? — пролепетал несчастный влюбленный. — А Снежинка, а я, а мы?— Растаете, растворитесь, исчезнете! — перемигиваясь, хихикали лихоманки.Тогда они и надоумили его успеть похитить малышку Весну…И вот сидел он теперь под кустом, трясясь как в лихорадке. Особенно пугала его Лето. От её присутствия по его лицу побежали крупные слёзы.— Я, я… Не хотел я. Это всё лихоманки! Сказали, что нам со Снежинкой конец. А Мишка лежебока — он же известный лентяй. Не прочь был спать да спать. Ни забот, ни хлопот!Глаза возмущенной Лето заметали молнии, она чуть не растопила несчастного на месте своим жгучим дыханием.— И что же ты думал, что мы сестричку искать не будем?На горячее плечо разъяренной красавицы мягко легла прохладная ладонь Осени:— Успокойся! Он сам запутался и напуган. Вызволим сестренку, а этого непутевого с его возлюбленной посадим в сани Деда Мороза и отправим на север. Правда, старик зол, что задержаться пришлось. Но ничего, уговорим! — подмигнула она Снеговику.— А с лихоманками сестричка Весна и сама разберется. Отправить их в тёмное подземелье, — усмехнулась Лето.***Малышка подрастала очень быстро. Снег стремительно таял, побежали ручьи. Целыми днями босая Весна носилась по лужам, её красное платьице мелькало то среди деревьев, то на лугах. А вечерами только и хлопот было у нянек купать и обстирывать шалунью.Снег уже растаял весь. Деревья покрылись нежной зелёной дымкой, а луга цветочным ковром. На холм взошла юная девушка. Легкий ветерок колыхал её каштановые волосы, украшенные венком из незабудок. Глаза сияли нежным зелёным цветом. Ветер всё крепчал… Вскоре на холме уже никого не было.В из дальних южных стран шла уже её знойная сестрица.

Ключевые слова: Леший снеговик лихоманки любовь весна авторская история

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