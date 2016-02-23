Где весна-красна?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 22:26

Причина: Авторская стилистика сохранена

зелёное яблочко Просмотров: 30 Комментарии: 8 +8 Сегодня, 22:26 by

Всю ночь дул восточный ветер. Снег стал рыхлым, пористым. Облака закрыли звёзды и месяц. Лес шумел ветвями, чернея на фоне белых снегов.Под утро, на холме, затерянном среди непролазной чащи, невесть откуда взялась новорожденная девочка, заботливо закутанная в мохнатое одеяло. Она не плакала, лишь ярко-голубые глаза её сияли, рассеивая мрак…***За лесными болотами, в самых непроходимых дебрях, пряталась зачарованная поляна. Любому путнику путь туда был заказан. Посреди поляны высился терем. Он казался каким-то чудом, сказочным видением. За колыхающимися в окнах белоснежными занавесками текла размеренная жизнь, день за днём, год за годом. Но нынче утром всё было не так. Там стоял переполох.Случилось невиданное. Дом принадлежал четырём сестрам, но жили они там попеременно. А тут все враз втроем собрались. Перепуганные няньки жались по углам. Всё утро напролет бегали они по лесу, с ног сбились. Но малышка Весна, младшая сестричка, исчезла бесследно.Старшая сестра Зима вернулась с полпути — только вчера она уехала в отпуск. Это была суровая, седая дама в годах, одетая в шерстяное платье. Растерянная, выпустила она погулять свои вьюги и метели. Вторая сестра Осень и третья Лето, разбуженные не в срок, отчаянно зевали. Осень была зрелой женщиной с серыми глазами и золотыми косами ниже пояса, одетая в платье из паутины. Лето вовсе на неё не походила. Это была молодая знойная красавица: смуглая и черноокая. Весь наряд её состоял из сотканной из цветов туники.Первой нарушила молчание Зима: "Ну, что сидеть тут кругом — толку мало выйдет. Искать надо.Было решено всей гурьбой идти будить Лешего. А то что за непорядок в его владениях?

Ключевые слова: Весна времена года лес исчезновение авторская история

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