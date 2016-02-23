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Сказки

Где весна-красна?

Где весна-красна?


Всю ночь дул восточный ветер. Снег стал рыхлым, пористым. Облака закрыли звёзды и месяц. Лес шумел ветвями, чернея на фоне белых снегов.
Под утро, на холме, затерянном среди непролазной чащи, невесть откуда взялась новорожденная девочка, заботливо закутанная в мохнатое одеяло. Она не плакала, лишь ярко-голубые глаза её сияли, рассеивая мрак…

***

За лесными болотами, в самых непроходимых дебрях, пряталась зачарованная поляна. Любому путнику путь туда был заказан. Посреди поляны высился терем. Он казался каким-то чудом, сказочным видением. За колыхающимися в окнах белоснежными занавесками текла размеренная жизнь, день за днём, год за годом. Но нынче утром всё было не так. Там стоял переполох.
Случилось невиданное. Дом принадлежал четырём сестрам, но жили они там попеременно. А тут все враз втроем собрались. Перепуганные няньки жались по углам. Всё утро напролет бегали они по лесу, с ног сбились. Но малышка Весна, младшая сестричка, исчезла бесследно.
Старшая сестра Зима вернулась с полпути — только вчера она уехала в отпуск. Это была суровая, седая дама в годах, одетая в шерстяное платье. Растерянная, выпустила она погулять свои вьюги и метели. Вторая сестра Осень и третья Лето, разбуженные не в срок, отчаянно зевали. Осень была зрелой женщиной с серыми глазами и золотыми косами ниже пояса, одетая в платье из паутины. Лето вовсе на неё не походила. Это была молодая знойная красавица: смуглая и черноокая. Весь наряд её состоял из сотканной из цветов туники.

Первой нарушила молчание Зима: "Ну, что сидеть тут кругом — толку мало выйдет. Искать надо.
Было решено всей гурьбой идти будить Лешего. А то что за непорядок в его владениях?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 22:26
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 22:26 by зелёное яблочкоПросмотров: 30Комментарии: 8
+8

Ключевые слова: Весна времена года лес исчезновение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 22:27
+2
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3349|0)
Публикаций: 369
Комментариев: 1 980
Яблочко, ну и коротенько ты написала, зажала-зажадничала текста, как Весна нынче тепла жмет))
Заинтриговала, интересно, продолжение давай!
Плюс)
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 22:45
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (1466|0)
Публикаций: 608
Комментариев: 6 299
Только рассчитался и кончилась сказка... blush ждём продолжение. Начало хорошее +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                    
#3 написал: romashka
Сегодня, 22:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 64
Только настроилась почитать(((
Зарегистрирован: 7.02.2014
#4 написал: Estellan
Сегодня, 22:55
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (884|0)
Публикаций: 117
Комментариев: 1 184
Яблочко молодцом. Взяла и написала что хотела.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#5 написал: conjure one
Сегодня, 23:00
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4498|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 986
Всё начинается с прихода ночных туманов. Медленно и неторопливо они вползают с полей в ночной город, попутно поедая остатки грязного мокрого снега. Вот и сейчас вторую ночь подряд они вновь зависают над притихшими домами, рассеивая ровный свет уличных фонарей. Вслед за ними должна прийти настоящая весна...

Ну это так, то что происходит сейчас у меня за окном. За сказку +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#6 написал: Mina Harker
Сегодня, 23:11
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (27|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 858
Ой, такая сказка хорошая, я бы тоже с удовольствием почитала продолжение )
++++++
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 23:20
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1407|0)
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Комментариев: 2 514
Чудно! Проду!) +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#8 написал: FataMorgana
Сегодня, 23:22
0
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Комментариев: 2 728
Да, продолжение бы... Очень интересно узнать, где же Весна запропастилась))
Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
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