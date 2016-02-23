Хульдры-соседи

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:06

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Неподалеку от одного хутора был холм, и жили в том холме хульдры. Люди с хутора об этом знали и старались быть добрыми соседями «подземному народцу».Хозяева всегда оставляли на ночь в одном и том же месте еду и питьё для хульдр, а те за это, когда люди спали, навещали скотный двор и ходили за скотиной.Телята на этом хуторе быстро росли, коровы хорошо доились – а все потому, что о них заботились хульдры.На Рождество хозяева хутора всегда уезжали погостить к родственникам, оставляли на все праздники свой дом в распоряжении «подземного народа». Когда хозяева возвращались, скотина всегда была ухожена и накормлена, а где-нибудь в доме лежало серебро или драгоценности, которыми хульдры расплачивались за то, что все это время они жили в доме.И потом хутор перешёл к новым владельцам. Крестьянин, его купивший, считал, что он в доме хозяин, и не стал уезжать на Рождество. Вместо этого в рождественскую ночь он спрятался за дверью, и когда хульдры вошли в дом, сильно ударил одного из их стариков.С этого самого дня на хутор посыпались всякие напасти. Коровы стали доиться с кровью, телята заболели, лошади отощали и выглядели как мешки с костями: по ночам хульдры возили на них всякие тяжести, а на утро животные стояли в хлеву все в пене, обессилевшие от тяжёлой работы. И однажды на хуторе вспыхнул пожар.Началось с сеновала, а когда пламя перекинулось на дом и алым языком взметнулось над крышей, все, кто был во дворе, слышали, как хохотали и смеялись хульдры внутри своего холма.

Ключевые слова: Хульдры животные старик подземный народ коровы пожар

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