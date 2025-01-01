Странный сарай в заброшенной деревне

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 15:05

Причина: Стилистика автора сохранена

Demagog Просмотров: 94 Комментарии: 0 +2 Вчера, 15:05 by

Этот случай произошел в августе 2003 года, во время сплава по реке Яйва в Пермском крае. На пару ночей мы остановились в урочище Сметанино. Раньше это была довольно крупная деревня, но к середине 1980-х гг. она была заброшена.К началу 2000-х урочище представляло собой большое поле в пойме Яйвы, частично поросшее редкими сосенками. На присутствие здесь в прошлом человеческого жилья указывали только руины нескольких деревянных домов на опушке леса и остатки сельхозтехники, брошенные прямо посреди поля.Единственным хорошо сохранившимся строением в этой бывшей деревне был небольшой деревянный сарай, стоявший недалеко от берега реки. У него были два небольших застекленных окна, дверь была закрыта на замок, на двери была надпись «Уехал в Вогулку» (Вогулка – ближайший к урочищу поселок в семи километрах ниже по течению Яйвы). Сбоку к сараю была прикреплена тонкая деревянная палка высотой метров 5, к которой был примотан провод. Назначение этой конструкции тогда было не очень понятно.В один из вечеров мы стояли рядом с этим сараем, прямо рядом с дверью. Я держал в руках сотовый телефон, пытаясь поймать сигнал сети. К слову сказать, это был бэушный Siemens C 35 (думаю, многие помнят такие телефоны) с напрочь убитым аккумулятором, заряда которого едва хватало на день работы в режиме ожидания даже в городе при наличии хорошего сигнала. И вот, когда я стоял с этим телефоном в руке около того загадочного сарайчика, я заметил, что на дисплее индикация заряда батареи показывает, что идет зарядка аккумулятора. Вначале я подумал, что это просто глюк, но заряда аккумулятора действительно хватило на большее время, чем обычно. При этом я заметил, что зарядка происходит только если держать телефон под определенным углом к земле (примерно под 45 градусов).Собственно, это было единственным необычным явлением, которое наблюдалось на этом поле. Повторно я побывал в этом месте через пять лет, в 2008 году. Сарай, на удивление, не был разрушен или поврежден, он оставался в том же состоянии, что и пять лет назад. Телефон у меня к тому времени был уже, разумеется, другой (к сожалению, уже не помню точно, какой). Повторить тот же фокус с новым телефоном уже не получилось.Тот самый сарай в 2008 году

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