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Истории из жизни

Встречи с Демонами. Несколько историй

Мои случаи контактов с демонами:

1) В первый раз, в середине 1990-х. Я был в деревне у родственников. Ночью спим и слышим, как из сарая лошади орут и копытом стучат, такой глухой звук ударов. Дядя, я и ещё родственник, вышли на улицу, но не решились идти в сарай, до утра не спали потом. Рано утром пошли в сарай и увидели - у лошадей были заплетены косы, и они были сильно напуганы.

2) В этой же деревне, в этом же доме, чуть позже так же спали, утром дядя вышел во двор, где скотина, телега, которую цепляют на лошадь, вечером была нормальная целая, а утром разобрана на все запчасти, и все запчасти были разбросаны по всему двору, а колесо от телеги было в самом сарае, ВНИМАНИЕ "впаяно" в деревянную стену. Как будто стена на время стала мягкой, и в нее погрузили колесо наполовину. Я видел это торчащее колесо из деревянной стены и, не смотря на свой малый возраст, стоял и удивлялся.

3) Потом, в 2011, я дома один был, за моей спиной прошмыгнула тень, силуэт человека из комнаты в комнату, я увидел через зеркало. Потом пулей вылетел из дома и убежал босиком к соседям, кошку захватил с собой, благо она была со мной в той комнате

4) В 2017 году, я вышел в 23:00 погулять с кошкой за свой многоквартирный дом, было темно, на улице никого, все дома, а мне из подвала постучали по стеклу. В подвале темень была кромешная, там не могло быть никого. Дом новый. Бомжей там не было, и все двери хорошо закрыты.

5) Но самый жуткий случай, который я приберег напоследок, о чем вам хочу рассказать, это было тоже в 2017, я тогда снял частный дом, чтобы пожить на земле, и чтобы кошке было хорошо. Жил один с кошкой. В том доме все ломалось, к чему не прикоснись. И сломался замок во входной двери, он не просто сломался, а весь механизм в двери просто рассыпался в клочья и выпал, зияла огромная дырка в двери, я заткнул ее тряпками, а закрыться-то надо, чтобы переночевать, и я веревкой завязал за ручку двери и забил гвоздь к косяку, намотав верёвку за гвоздь. Понятно, что защита так себе, но хоть переночевать не с открытой дверью. Потом на следующий день купил замок, и его вставили, он на следующий день так же рассыпался.

Но не в этом дело. Когда я завязал дверь на верёвку и лег спать, среди ночи кто то дёргал дверь, а веревка вела себя как резинка, дверь приоткрывалась на сантиметров 10 может. Дёргали дверь минуты три. Демон, конечно, кто ещё. И все стихло. Но ощущал присутствие уже внутри.

Так и уснул с этим чувством присутствия у кровати, и чувством сверлящего взгляда. Естественно, что не сам уснул, а демоны при визитах ночью делают так, чтобы человек уснул, чтобы подумал - типа это был сон. Но это так не работает.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:15
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:15 by Казах_ДемонологПросмотров: 603Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: Демон ночь нечистая сила квартира дом деревня лошадь сарай тень силуэт подвал контакт авторская история

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Вчера, 18:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 813
Главное, что кошка живая, а все остальное так себе, со временем пройдет.Может Оно не просто стучало, а хотело подружится?Ведь так и сеть, демон всего лишь навсего хотел привлечь к себе внимание.
Зарегистрирован: 16.10.2014
  
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 19:45
+2
Группа: Посетители
Репутация: (46|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 1 608
Вы, казах Демонолог, имеете необычайный вес в мире духов и значительность, раз сами демоны устроили на вас охоту. Ну, просто атас - всем встать.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#3 написал: Мария Сайгина
Вчера, 22:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (39|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 127
Появляются эти косы уже далеко не одну сотню лет на разных конюшнях, у разных лошадей, в разных странах. Естественно, косы никого не радуют.
Наиболее действенным признанными способоми борьбы с косами у лошадей является козел. Но не просто козел, а вонючий половозрелый козел. А так же блюдо с молоком.

Версий происхождения кос несколько:
1)Йети (это в Европе, где лошади на выпасе заплетают косы). Теория такова, йети выбрал лошадь, заплел гриву... и ушел.
2)Конюшенный, он же овинник, дворовой и т.д. Это в нашей русской традиции.Выбрал себе любимицу, плетет ей гриву, скачет на ней по ночам. Поэтому лошадь и усталая, да потная.
3)Лошадь перевалялась, в гриве была грязь, она-то гриву и запутала.
Эта теория не объясняет специфическую форму кос и то, что они липкие.
4) Ласка. Это такой мелкий хищник типа хорька. Грамм 100-150 общим весом. Якобы она залезает на лошадь, слизывает пот, а чтобы делать это с комфортом, плетет себе канат из гривы-косу или несколько. Тут смотря как ей удобно.

Ну а в доме недовольный домовой.
Зарегистрирован: 22.05.2017
   
#4 написал: верю-не верю
Вчера, 23:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 464
если Вы сам себе полагаете, что во всех этих случаях были именно демоны, ладно, я соглашусь. А чего же им от Вас-то нужно, чем Вы их так заинтересовали, зачем они к Вам являются? За-чем и По-че -му ???
Вот в чем вопрос.
Плюс поставлю.
Зарегистрирован: 17.05.2019
 
#5 написал: Казах_Демонолог
Вчера, 23:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1
Цитата: верю-не верю
если Вы сам себе полагаете, что во всех этих случаях были именно демоны, ладно, я соглашусь. А чего же им от Вас-то нужно, чем Вы их так заинтересовали, зачем они к Вам являются? За-чем и По-че -му ???
Вот в чем вопрос.
Плюс поставлю.


От меня им ничего не нужно )
Теоретически интересующийся мной был только у меня дома в 2011 году . И то может случайно забрел проходя сквозь стены частных домов нашей улицы.
А все остальные случаи , просто мы ж люди не сидим на месте, везде бываем. Вот и попадал на них.
Я спокойно сплю по ночам.

Цитата: daytaler
Главное, что кошка живая, а все остальное так себе, со временем пройдет.Может Оно не просто стучало, а хотело подружится?Ведь так и сеть, демон всего лишь навсего хотел привлечь к себе внимание.


Дом то съёмный был . А я новенький. Интересно ж кто такой . Реакцию проверить . На сколько сильно буду бояться . Сильно буду бояться ему больше еды.

А потом когда усыпил меня одному Богу известно что он делал дальше. Может в мозге копошился . А может просто ушел.

Возможно даже замок в двери он сломал . Для устрашения . Для человека страшнее когда дёргают дверь привязанную на верёвочку которая вот вот порвётся а не прочно закрытую на замок

Цитата: Мария Сайгина
Появляются эти косы уже далеко не одну сотню лет на разных конюшнях, у разных лошадей, в разных странах. Естественно, косы никого не радуют.
Наиболее действенным признанными способоми борьбы с косами у лошадей является козел. Но не просто козел, а вонючий половозрелый козел. А так же блюдо с молоком.

Версий происхождения кос несколько:
1)Йети (это в Европе, где лошади на выпасе заплетают косы). Теория такова, йети выбрал лошадь, заплел гриву... и ушел.
2)Конюшенный, он же овинник, дворовой и т.д. Это в нашей русской традиции.Выбрал себе любимицу, плетет ей гриву, скачет на ней по ночам. Поэтому лошадь и усталая, да потная.
3)Лошадь перевалялась, в гриве была грязь, она-то гриву и запутала.
Эта теория не объясняет специфическую форму кос и то, что они липкие.
4) Ласка. Это такой мелкий хищник типа хорька. Грамм 100-150 общим весом. Якобы она залезает на лошадь, слизывает пот, а чтобы делать это с комфортом, плетет себе канат из гривы-косу или несколько. Тут смотря как ей удобно.

Ну а в доме недовольный домовой.


Плетение кос лошадям развлечение у них так себе , из средневековья . Они могли бы тупо взять телефоны и компы и играть в них, в наше время ведь тоже заплетают .

Но они предпочитают примитивные развлечения , что говорит о том что средние века для них были очень значимым и важным периодом .

Взять того же демона Азраила. Он одет в монашеский балахон до пола с капюшоном , это одеяние из средневековья . Или в шляпе с большими полями .

Демоны произошли давно, когда людей ещё не было на земле , но их отметка средневековье . Чтобы понять тайну нужно хорошо изучать средние века.
Зарегистрирован: 15.04.2020
#6 написал: Lucia_dag
Сегодня, 00:59
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Комментариев: 14
Плюсую из-за кошки рррр
Зарегистрирован: 9.01.2018
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