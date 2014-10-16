Встречи с Демонами. Несколько историй

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

Казах_Демонолог Просмотров: 603 Комментарии: 6 +5 Вчера, 18:15 by

Мои случаи контактов с демонами:1) В первый раз, в середине 1990-х. Я был в деревне у родственников. Ночью спим и слышим, как из сарая лошади орут и копытом стучат, такой глухой звук ударов. Дядя, я и ещё родственник, вышли на улицу, но не решились идти в сарай, до утра не спали потом. Рано утром пошли в сарай и увидели - у лошадей были заплетены косы, и они были сильно напуганы.2) В этой же деревне, в этом же доме, чуть позже так же спали, утром дядя вышел во двор, где скотина, телега, которую цепляют на лошадь, вечером была нормальная целая, а утром разобрана на все запчасти, и все запчасти были разбросаны по всему двору, а колесо от телеги было в самом сарае, ВНИМАНИЕ "впаяно" в деревянную стену. Как будто стена на время стала мягкой, и в нее погрузили колесо наполовину. Я видел это торчащее колесо из деревянной стены и, не смотря на свой малый возраст, стоял и удивлялся.3) Потом, в 2011, я дома один был, за моей спиной прошмыгнула тень, силуэт человека из комнаты в комнату, я увидел через зеркало. Потом пулей вылетел из дома и убежал босиком к соседям, кошку захватил с собой, благо она была со мной в той комнате4) В 2017 году, я вышел в 23:00 погулять с кошкой за свой многоквартирный дом, было темно, на улице никого, все дома, а мне из подвала постучали по стеклу. В подвале темень была кромешная, там не могло быть никого. Дом новый. Бомжей там не было, и все двери хорошо закрыты.5) Но самый жуткий случай, который я приберег напоследок, о чем вам хочу рассказать, это было тоже в 2017, я тогда снял частный дом, чтобы пожить на земле, и чтобы кошке было хорошо. Жил один с кошкой. В том доме все ломалось, к чему не прикоснись. И сломался замок во входной двери, он не просто сломался, а весь механизм в двери просто рассыпался в клочья и выпал, зияла огромная дырка в двери, я заткнул ее тряпками, а закрыться-то надо, чтобы переночевать, и я веревкой завязал за ручку двери и забил гвоздь к косяку, намотав верёвку за гвоздь. Понятно, что защита так себе, но хоть переночевать не с открытой дверью. Потом на следующий день купил замок, и его вставили, он на следующий день так же рассыпался.Но не в этом дело. Когда я завязал дверь на верёвку и лег спать, среди ночи кто то дёргал дверь, а веревка вела себя как резинка, дверь приоткрывалась на сантиметров 10 может. Дёргали дверь минуты три. Демон, конечно, кто ещё. И все стихло. Но ощущал присутствие уже внутри.Так и уснул с этим чувством присутствия у кровати, и чувством сверлящего взгляда. Естественно, что не сам уснул, а демоны при визитах ночью делают так, чтобы человек уснул, чтобы подумал - типа это был сон. Но это так не работает.

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