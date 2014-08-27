Дерево

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:12

neststalin Просмотров: 747 Комментарии: 9 +11 Вчера, 16:12 by

История приключилась в 2003 году с бывшей девушкой. Далее от ее лица.Конец августа 2003 года, я со своей подругой Аллой возвращалась с дискотеки, которая была в другом поселке. Было около полуночи. Нужно было пройти мимо леса возле дороги. Идем с ней, обсуждаем какого-то парня и тут слышим со стороны леса из глубины звук доносится. Как будто кто-то металлической цепью скребет по бетону. И этот звук приближался, причем довольно быстро. И от этого звука сразу появилась какая-то паника и понимание, что нужно поскорее даже не уходить, а убегать, что мы с подружкой и сделали, даже не проронив ни слова. Бежали, словно две антилопы.Пробежав около километра, порядком уже запыхавшись, мы остановились и оглянулись. То, что увидели, заставило нас бежать еще быстрее. При свете луны из темноты леса на дорогу вышло дерево на больших корнях и вразвалочку зашагало в нашу сторону, издавая, видимо, корнями эти страшные звуки. Поселок наш был уже недалеко. Когда мы пробежали холм, он уже показался в поле зрения. Забежали сразу к Алле домой, закрылись на все замки. На вопрос родителей, что случилось, сказали, что просто испугались большой собаки.Итак , прошло уже почти 17 лет, а у меня до сих пор мурашки по коже и вопрос, что это все-таки было и что этому дереву было нужно?

Ключевые слова: Дерево ужас цепь звуки страх авторская история

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