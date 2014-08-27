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Истории из жизни

Дерево

История приключилась в 2003 году с бывшей девушкой. Далее от ее лица.

Конец августа 2003 года, я со своей подругой Аллой возвращалась с дискотеки, которая была в другом поселке. Было около полуночи. Нужно было пройти мимо леса возле дороги. Идем с ней, обсуждаем какого-то парня и тут слышим со стороны леса из глубины звук доносится. Как будто кто-то металлической цепью скребет по бетону. И этот звук приближался, причем довольно быстро. И от этого звука сразу появилась какая-то паника и понимание, что нужно поскорее даже не уходить, а убегать, что мы с подружкой и сделали, даже не проронив ни слова. Бежали, словно две антилопы.

Пробежав около километра, порядком уже запыхавшись, мы остановились и оглянулись. То, что увидели, заставило нас бежать еще быстрее. При свете луны из темноты леса на дорогу вышло дерево на больших корнях и вразвалочку зашагало в нашу сторону, издавая, видимо, корнями эти страшные звуки. Поселок наш был уже недалеко. Когда мы пробежали холм, он уже показался в поле зрения. Забежали сразу к Алле домой, закрылись на все замки. На вопрос родителей, что случилось, сказали, что просто испугались большой собаки.

Итак , прошло уже почти 17 лет, а у меня до сих пор мурашки по коже и вопрос, что это все-таки было и что этому дереву было нужно?

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:12
Вчера, 16:12 by neststalinПросмотров: 747Комментарии: 9
+11

Ключевые слова: Дерево ужас цепь звуки страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: klovam
Вчера, 16:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 37
Подумаешь. Это скорее всего был какой-то футболист из сборной России. Отдыхал он там....
Зарегистрирован: 27.08.2014
#2 написал: Zero Endorphine
Вчера, 16:37
+3
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 194
Жесть о_О почему-то кажется, читала тут уже подобные истории, но вот именно про дерево не нашла. В темноте, конечно, можно все что угодно принять за все что угодно + темнота дополнительно сама по себе нагоняет страх, но блин, мерзкий звук + целое дерево..?! Леший решил пройтись ночью, видимо.
Зарегистрирован: 7.06.2018
#3 написал: Nlo
Вчера, 16:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 327
Это был Древень! Он тоже шёл ла лесную дискотеку с древними Энтами)))
А возможно, что-то ему в лесу ему понравилось и он выразил своё возмущение.
В любом случае, спасибо вам за историю, что бы это ни было:))) Люблю такие поэтические зарисовки про ночные тайны.
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:48
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 85
Комментариев: 5 376
Дерево наверное как в зловещих мертвецах. Похотливое.
А интересно, какой.голос у него, если заговорит?
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#5 написал: FromSiberia
Вчера, 17:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 891
Оооой.... жуть какая. Триффидов вспомнила. И что бывает с теми, кому в подобных ситуациях не удается убежать?..
++++

Цитата: Zero Endorphine
Жесть о_О почему-то кажется, читала тут уже подобные истории, но вот именно про дерево не нашла. В темноте, конечно, можно все что угодно принять за все что угодно + темнота дополнительно сама по себе нагоняет страх, но блин, мерзкий звук + целое дерево..?! Леший решил пройтись ночью, видимо.


Про шагающий столб тут было, это я точно помню.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#6 написал: Zero Endorphine
Вчера, 17:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 194
Цитата: FromSiberia


Про шагающий столб тут было, это я точно помню.

про столб я тоже помню, видимо, это отголоски этой истории в памяти и были. Беглое гугление историй про дерево и поиск по тегу ничего не дали.
Зарегистрирован: 7.06.2018
#7 написал: Black Bagira
Вчера, 21:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (774|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 412
https://4stor.ru/histori-for-life/26387-ono.html
Немного похожая история...
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#8 написал: Andrey Lemarshand
Вчера, 23:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
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Вообще кайф такое увидеть!
Зарегистрирован: 18.11.2018
#9 написал: FataMorgana
Сегодня, 00:22
0
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (126|0)
Публикаций: 125
Комментариев: 3 124
Жуть точно. Шагающее дерево... Почему-то навеяло страшненькую короткометражку про березку. Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
            
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