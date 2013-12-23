«Чертова столовая» в Романовской усадьбе Липецкой области

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:54

Сделано_в_СССР Просмотров: 75 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 05:54 by

В рейтинге самых таинственных и загадочных мест Липецкой области село Борки Тербунского района и его окрестности уверенно занимают лидирующую позицию. В основном благодаря сохранившему здесь усадебному комплексу, принадлежавшему в XIX – XX веках дворянам Шереметевым. Дворец в центре усадьбы, выполненный в готическом стиле, и вовсе напоминает средневековый европейский замок. Борковский замок – единственный памятник архитектуры регионального значения в стиле английской неоготики. Его облик создал известный петербургский зодчий Александр фон Гоген.Замок, а на самом деле хозяйственный двор, как и вся усадьба, некоторое время являлся собственностью князя Андрея Владимировича Романова. После революции в замке располагались дом детей и средняя школа. В 1983 году его внесли в государственный список охраняемых объектов.Но замок продолжал разрушаться, пока несколько лет назад не был продан «с обременением» - задачей полностью восстановить и сохранить первозданный вид здания. Надо отдать должное компании, восстановившей замок-хоздвор. Реставрация прошла в соответствии с оригинальным проектом фон Гогена безо всяких изменений, по крайней мере, внешне. Внутри же расположился гостиничный комплекс для любителей охоты.Похожий по архитектуре с борковским замок есть в городе Рамонь соседней Воронежской области. По преданию, между двумя дворцами существовала мистическая связь. Колдун, якобы лечивший хозяйку рамонской усадьбы – принцессу Ольденбургскую, консультировался с жившим в Борках знахарем.А вот местом консилиумов служила «Чертова столовая». Она располагается в урочище, поросшем лесом, за борковским замком и детским оздоровительным лагерем «Спутник». Это местный Стоунхендж: громадный, тонн в пять, валун ледникового периода с идеально гладкой «столешницей» и отверстиями в ней. Вокруг «стола» несколько, словно кем-то вытесанных из меньших камней, «стульев», «диванчиков» и «пуфиков».Разное рассказывают об этом месте. Название же объясняют просто: «Больно тяжелые камни. Только черту под силу их поднять». Ниже от «чертовой столовой» по склону разбросано еще множество громадных валунов. По легенде, разбушевавшийся черт громил здесь «мебель», будучи чем-то недоволен. Само место и впрямь недоброе. Лес здесь темный, выглядит зловеще, даже птичьего щебета не слышно...Существует и жуткая легенда, связанная с эти местом нечистой силы. Евгения Ольденбургская, хозяйка рамонского замка, как и многие представители дома Романовых, страдала лейкемией. За исцелением Евгения обращалась не только к традиционной медицине, но и к знахарям. Чтобы излечить ее, рамонский колдун Родя обратился за помощью к своему брату и коллеге – колдуну из Борок – Плутоватому.Последний в исцелении Евгении Ольденбургской использовал страшный обряд – приготовление напитка из крови младенца, с проведением обряда жертвоприношения на этом самом «чертовом столе». И нечистая сила помогла Евгении Ольденбургской. Она стала чувствовать себя гораздо лучше, но вместе с тем у нее невесть откуда появилось влечение к колдуну Роде, по просьбе которого Плутоватый сделал зелье еще и приворотным.Узнавший о вспыхнувшей у княжны симпатии к «экстарасенсу», муж Евгении Ольденбургской убил колдуна Родю, пригвоздив его осиновым колом к земле...Если выйти из бора, то метров через двести окажешься на берегу реки Олым. Места здесь удивительной красоты. Но считаются столь же загадочными, как и лес с «чертовым столом». Слева пойма Олыма – крутые берега и упирающаяся будто в тупик река - знаменитое «Провалище».По мнению геологов здесь проходит линия мощного тектонического разлома, а специалисты по аномальным явлениям утверждают, что тут имеет место и энергетический провал.По рассказам, чертовщина и всякие аномальные явления здесь происходят постоянно. Например, в районе Провалища частенько видят всякие летающие и светящиеся сферы, «тарелочки», бьющие из земли и шаровые молнии и блуждающие огни.Автор неизвестен.

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