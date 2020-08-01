Что происходит, когда случайно попадаешь в межпространственный разлом

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:33

Сделано_в_СССР Просмотров: 65 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:33 by

Некоторые странные случаи исчезновения людей в лесах возможно происходят потому, что люди незаметно для себя попадали в "щели" или "разломы" между реальностями. И не могли оттуда выбраться.Густые леса на протяжении веков были окружены легендами и мифами о разных фантастических вещах, что в них происходят.Может быть всему виной было человеческое воображение, или же в лесах из-за множества деревьев и сложной ориентации в пространстве просто очень легко шагнуть в скрытый разлом реальности и затеряться в нем на время.Или же навсегда, что может быть и происходит с теми, кто бесследно пропадает в лесах. Ниже истории тех, кто шагнул в подобные порталы или разломы, но сумел вернуться обратно.Эту историю рассказал житель американского штата Монтана, который в юности жил в лесной долине, которую местные индейцы почитали и считали "священным местом". По долине протекала река и века назад индейцы специально собирались на ее берегу, чтобы "видеть видения".Однажды этот парень и его сестра гуляли по лесу на большом острове у речной развилки. Это место было у них любимым местом для прогулок, и они бывали там многократно. Однако в тот день произошло нечто странное."Погода стояла прекрасная, через ветви высоких деревьев пробивались золотые лучи солнца, мы спокойно гуляли по лесу, когда я ощутил "рывок", словно мне в грудь выстрелили леской, которая зацепила сердце и потянула меня в определенном направлении.Моя сестра тут же заметила мое странное поведение и спросила, в порядке ли все со мной? Однако я не мог говорить и даже не мог думать, я был весь сосредоточен на том, чтобы следовать туда, куда меня влекло. Поэтому сестра просто пошла за мной.Ощущение было очень странным, словно меня заколдовали, а потом я понял, что меня "ведут" к пространству между двумя деревьями, которые росли по бокам старого высохшего русла. Это выглядело почти как "дверной проем". По мере того, как я подходил к нему, меня окутывало ощущение радости, счастья и нетерпеливого трепета поскорее попасть туда.Когда я и моя сестра прошли через этот проход, "леска" в моей груди исчезла. Больше меня ничто никуда не тащило, и потому я остановился и сестра тоже. Свет тут был более красивым, все было озарено золотистым свечением, таким ярким и насыщенным, что было ощущение, что его можно потрогать рукой.Весь внешний шум пропал, и время словно замерло тут. Это был тот же лес, но одновременно другой. И пока мы с сестрой стояли, осматриваясь, я заметил нечто черное и живое, которое было в высоту всего 2 фута (60 см) и быстро-быстро бежало к нам через поляну. Потом оно нырнуло за дерево и пропало, словно скрылось в невидимой нам норе.Я никогда не видел ничего подобного в этих лесах и никогда больше не встречал это существо. А потом через несколько мгновений все наваждение исчезло, и мы увидели, что стоим в уже давно знакомом нам месте, и лес вокруг нас был таким же узнаваемым. Потом мы оба, ни слова не говоря, пошли домой, раздумывая каждый про себя что это было".Неужели эти двое на несколько минут перешли в другое измерение или иной мир? Выглядело все так, словно они прошли через некую трещину в реальности или через временно приоткрывшийся портал.Следующая история произошла с парнем из штата Арканзас в 2014 году. В начале лета он, его родители и его два брата отправились в лесной поход по туристической тропе. В какой-то момент он решил отдалиться от семьи и пошел проверить другую тропу, которая шла вдоль чистого и свежего ручья."Я прошел всего минут 15 или около того, как все пошло наперекосяк. В любом лесу всегда есть свои звуки, будь то журчание воды, шелест насекомых, листьев, завывание ветра и т.д. Но тут вдруг наступила мертвая тишина. ПОЛНАЯ ТИШИНА. Я так испугался, что волосы на моей голове встали дыбом, и я тут же подумал, что надо поскорее вернуться к своей семье.Я пошел быстрым шагом наперерез, чтобы выйти к той тропе, по которой они пошли, а потом у меня развязался шнурок, и я нагнулся, чтобы его завязать. На это у меня ушло несколько секунд, но когда я снова поднял голову, то сразу заметил как изменилось освещение. Ранее был еще светлый день около 17.00-18.00 часов, а сейчас уже были сумерки!Тут же вернулись все нормальные лесные звуки, я побежал назад, к тропе у ручья, потом пытался звонить по телефону, но сигнал не ловился в лесу. И потом я наконец выскочил к своим родным. Оказывается, время было уже 20:30, и моя мама вся в слезах стояла рядом со смотрителем парка. Они были на грани, решив, что я пропал.И... я ничего не рассказал им, я не хотел, чтобы они посчитали меня психом. Я просто выдумал, что заблудился и все это время бродил по лесу и не мог найти тропу. А они рассказали, что искали меня в лесу больше часа, и меня нигде не было, а потом уже решили вызвать помощь."Еще более пугающая история была опубликована на сайте Reddit в разделе "Missing 411", посвященном необычным историям исчезновения людей в лесах. По словам этого человека, когда ему было всего 8 лет, он вместе с родителями и старшим 11-летним братом поехали отдыхать в лесной кемпинг.Лагерь находился возле небольшого озера, и вокруг него шла туристическая тропа. Берега озера были очень крутыми, но можно было рыбачить, стоя на самой тропе, чем и занимались родители мальчиков и сами мальчики. Однажды днем они пошли на тропу порыбачить без родителей, они делали так уже много раз, и родители не беспокоились за них, а когда стало темнеть, пошли обратно.Они ни разу не сходили с тропы, и она вскоре должна была привести их в лагерь к родителям, ведь он находился совсем недалеко от того места, где они обычно рыбачили. Но мальчики все шли и шли по тропе, и никакого лагеря видно не было."Наши родители были в ужасе, нас искала вся округа, но никто из нас не помнил ничего кроме того, что мы шли и шли по этой тропе в сумерках. Нас нашли далеко в лесу, неподалеку от другой туристической тропы. Мы не помнили, чтобы наступала ночь, все время были лишь легкие сумерки. По нашим ощущениям мы шли по одной и той же тропе часа два, не больше, а между тем нас не могли найти 10-11 часов!Мой брат помнит некоторые детали, например как он упал с большого камня, потом как будто мы от кого-то убегали, потом что-то тащило меня, а когда брат бежал за мной, то попал в большую паутину и т.д. Позже ему много раз снились странные сны про пещеру, громко текущую воду, яркие огни в лесу, громкий звук мотора.Потом он все это забыл, и у меня тоже не осталось никаких воспоминаний. Наш лагерь был в месте под названием "Deam Wilderness Area", неподалеку от него есть популярная пещера.Недавно мы с братом решили снова поехать туда на рыбалку и, когда мы оказались там, где были почти 30 лет назад, стало понятно, что было бы просто невозможным для нас случайно сойти с одной тропы, зайти в лес и подойти к другой тропе, потому что там везде было нагромождение больших камней и оврагов. Даже взрослому было бы очень сложно там перемещаться. И между этими двумя тропами было действительно большое расстояние".Больше всего в этой истории поражает даже не то, что мальчики незаметно для себя преодолели множество сложных препятствий в лесу, а то, что они даже не заметили как наступила ночь, а потом и утро. Для них практически все время были легкие сумерки.Автор неизвестен.

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