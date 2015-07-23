Доказательства существования внеземной жизни

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:27

Сделано_в_СССР Просмотров: 74 Комментарии: 5 +3 Сегодня, 06:27 by

Скептики и уфологи постоянно ведут дебаты в отношении того, существует ли разумная жизнь во вселенной. Скептики используют недостаток доказательств в качестве своего основного аргумента, но здесь мы представим вам некоторые удивительные свидетельства, которые говорят нам о том, что внеземная жизнь существует.В статье собраны некоторые доказательства существования внеземной жизни.Фрагмент алюминия возрастом в 250 000 лет, который был сделан разумными существами, найден в Румынии.Заметим что Homo sapiens появился около 200 000 лет назад, а алюминий люди начали производить около 200 лет назад.Открытие было сделано, когда строители, которые работали на берегах реки Марош, обнаружили три объекта, находящихся на глубине 10 метров.Эта река находится недалеко от центрального румынского города Аюд.Осколки выглядят необычно и казались очень старыми, рабочие вызвали археологов, которые определили два объекта как окаменелости древних организмов, но третий кусок казался металлом, который сделали явно разумные существа, и хотя он был очень легким, подозревалось, что это может быть наконечник топора.Все три объекта были взяты археологами для дальнейшего анализа. Археологи быстро определили, что две большие кости принадлежали вымершему млекопитающему, которое вымерло около 90 000 лет назад.Третий объект ошеломил экспертов, так как это был алюминий возрастом в 250 000 лет.Согласно тестам, объект сделан из 12 разных металлов, 90% которого составляет алюминий, результаты были позже подтверждены независимой лабораторией, расположенной в Лозанне, Швейцария.Объект имеет длину 20 сантиметров, ширину 12,5 сантиметров и толщину 7 сантиметров, эксперты были озадачены тем фактом, что кусок металла имеет вогнутости и отверстия, из-за которых создается впечатление, что он изготовлен как компонент более сложной механической системы.Металлический объект в настоящее время находится на всеобщем обозрении в историческом музее Клуж-Напоки, около объекта есть табличка с описанием, где так же говорится, что происхождение объекта неизвестно.Артефакт был обнаружен в конце 1990-х годов, на северо-западе китая, в отдаленной горной местности.Объект имеет грушевидную форму размером 7,5 x 7,5 сантиметров и весит около 466 грамм, изготовлен из очень твердого черного минерала, внутри него находится резьбовой металлический стержень.Возраст объекта около 300 млн. лет, заметим, что в то время человечество не существовало.Были проведены исследования, но состав объекта установить не удалось.Исследователи, в состав которых входят геологи и физики, не уверены в происхождении артефакта и указывают, что в настоящее время возможны все теории.В то время как большинство исследователей твердо верят, что этот артефакт является остатком доисторической цивилизации, другие исследователи предполагают, что, учитывая таинственный состав некоторых элементов породы, которых нет на нашей планете, существует вероятность того, что и объект, и таинственный металлический винт могут быть элементами внеземной цивилизации.Стоит отметить, что в России был так же найден винт, врезанный в скалу, которому около 300 млн. лет, что наталкивает на мысль о возможности существования доисторической цивилизации.Вполне возможно, что миллионы лет назад Земля была домом для совершенно другого вида, сильно отличающегося от нашего сегодня.Объекты, подобные обнаруженным в Китае и России, указывают на возможность того, что развитые цивилизации могли существовать миллионы лет назад на нашей планете.Но также возможно и то, что эти артефакты могут быть инопланетного происхождения, что мы знаем наверняка, данные объекты были сделаны задолго до появления человека.Археология и история будут продолжать отрицать эти открытия, так как они способны переписать историю и наше происхождение, как мы его знаем.Сегодня многие наблюдения НЛО часто объясняют тем, что американские военные испытывают какое-то новое технологическое оружие или самолет, но это объяснение нельзя использовать во времена, когда полет человека был невозможен.Картина выше называется «Мадонна со святым Джованнино» и датируется примерно 15 веком.На картине изображена Дева Мария на переднем плане, а на заднем плане - объект, поразительно похожий на наше современное представление НЛО.Это не единственный пример НЛО в древнем искусстве, существует много картин и изображений, высеченных на камнях, на которых изображены объекты, напоминающие НЛО или пришельцев.Как ни странно, большинство картин изображают НЛО в связи с духовной фигурой или сверхъестественной силой.Возможно, люди того времени интерпретировали НЛО как высшую силу, или, возможно, существует буквальная связь между религией и НЛО.Эрих фон Дэникен, автор знаменитой книги «Колесницы богов», предполагает, что наши боги и могут быть разумными пришельцами.В Ветхом Завете в книге Иезекииля (Глава 1) обсуждается встреча со странным летающим объектом из металла, который принял форму колеса, внутри было четыре живых существа, похожих на людей.Многим может быть трудно воспринимать теории Дэникена всерьез, но даже уважаемый астрофизик Карл Саган считал, что мы должны серьезно рассмотреть возможность того, что внеземные контакты произошли в прошлом, поэтому мы не должны полностью отвергать эту идею.Картина «Крещение Христа», которую написал голландский художник Арент де Гелдер в 1710 году, изображает объект в форме диска, сияющий несколькими лучами света в направлении сцены крещения ниже.Гелдер был учеником Рембрандта, что, по мнению экспертов, дало голландскому художнику доступ к художественным архивам Ватикана и их «секретным знаниям».В результате многие люди полагают, что картины Гелдера, особенно эта, искусно передают эти секретные знания людям.Верно ли это, остается загадкой, но четыре световых луча (а не один луч), исходящих от корабля, по-видимому, предполагают, что это реальный объект.Другая теория предполагает, что картина является ссылкой на отрывок в Евангелиях...«И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него».Картина теперь хранится в Музее Фитцвилльям в Кембридже, Великобритания.«Чудо снега» картина художника Мазолино да Паникале предположительно изображает легенду о снегопаде, который произошел в Риме жарким летним днем августа в четвертом веке.Пока горожане изучали эту необычную погоду, Иисус и Мария сидели на облаке, глядя на людей.Хотя можно утверждать, что облако представляет Небеса, есть много «облаков» в форме диска, заполняющих небо за облаком Иисуса и Марии.Будет ли художник, который уделил внимание деталям во всех других аспектах своей работы, рисовать облако таким упрощенным способом? Уфологи склонны думать не так и предполагать, что эти облака - это НЛО, которые, возможно, когда-то были частью легенды.Эта теория вызывает некоторое доверие, потому что деятельность НЛО иногда была связана со странными изменениями погоды.Например, 27 октября 1954 года во Флоренции, несколько летательных аппаратов в форме яйца летали по небу, в какой-то момент они остановились над футбольным стадионом, как будто наблюдая за событиями ниже.Многие свидетели описали «серебряный блеск», который, казалось, падал с неба, когда странные предметы летали над головой, блеск выглядел похожим на снежинки при осмотре на земле.N - количество разумных цивилизаций, готовых вступить в контакт;R - количество звёзд, образующихся в год в нашей галактике;fp - доля солнцеподобных звёзд, обладающих планетами;ne - среднее количество планет (и спутников) с подходящими условиями для зарождения цивилизации;fl - вероятность зарождения жизни на планете с подходящими условиями;fi - вероятность возникновения разумных форм жизни на планете, на которой есть жизнь;fc - отношение количества планет, разумные жители которых способны к контакту и ищут его, к количеству планет, на которых есть разумная жизнь;L - время жизни такой цивилизации (то есть время, в течение которого цивилизация существует, способна и хочет вступить в контакт).Профессор астрономии и астрофизики Фрэнк Дрейк разработал уравнение, чтобы он мог оценить количество планет, на которых возможна разумная жизнь, с учетом факторов, перечисленных выше.Строгая оценка с использованием уравнения Дрейка была проведена в 2001 году, в которой также учитывалось количество планет, находящихся в обитаемой зоне (обитаемая зона - это область вокруг звезды, в которой вода находится в жидкой форме, температура идеальна, и фотосинтез возможен).Результаты показали, что статистически должны существовать как минимум 10 развитых цивилизаций готовых к контакту в нашей галактике и сотни тысяч несущих жизнь планет.Для справки, галактик насчитывается примерно 100-200 млрд., в каждую галактику входит от 200 до 400 млрд. звезд.Также нужно учитывать, что уравнение рассчитывает возможность жизни сугубо таких или подобных форм жизни как и мы, но почему инопланетяне должны быть подобны нам? почему должны дышать воздухом или иметь потребность в воде?Ведь они могут совершенно отличатся от нас, и потребности в элементах также могут быть другими, например что для нас необходимо, для них может быть губительно и наоборот.Справедливости ради нужно упомянуть парадокс Ферми.Парадокс Ферми гласит, что если существует так много планет с разумной жизнью, почему нет контакта между разумной жизнью и нами и почему так мало физических доказательств упомянутой разумной жизни.В 2003 году астрономы, занимающиеся поиском внеземного разума (SETI), использовали массивный телескоп Аресибо, они уловили странный сигнал который исходит от созвездий Рыб и Овна, где в радиусе 1000 световых лет нет явной звезды или планетной системы.Радиосигнал, названный чудесным и запоминающимся именем SHGbo2 + 14a, имеет частоту около 1420 МГц, одну из основных частот, на которой водород, самый распространенный элемент во вселенной, поглощает и излучает энергию. Некоторые ученые говорят, что инопланетяне, могут передавать сигналы на этой частоте.Радиосигнал имеет быстро колеблющуюся частоту, которая может произойти, если его излучатель находится на движущемся объекте или быстро вращающейся планете, хотя планета должна была бы вращаться почти в 40 раз быстрее Земли, чтобы произвести такие же колебания.Учитывая, что сигнал работает так, как будто у него искусственное происхождение, и тот факт, что он был обнаружен несколько раз, можно считать этот сигнал SETI лучшим кандидатом для доказательства разумной жизни на других планетах.Автор - dread.com.

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