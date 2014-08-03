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Страшно интересно

В Косово нашли трансформатор возрастом 20000 лет

В Косово нашли трансформатор возрастом 20000 лет

Фотограф и исследователь Исмет Смайли (Ismet Smaili) обнаружил в горах на территории Косово загадочный артефакт. Этот предмет внешне представляет собой камень необычной формы со встроенной электромагнитной катушкой.

Осмотр артефакта и его сколов показал, что медная катушка не просто вставлена в вырезанное отверстие, а представляет с камнем единой целое. Это наводит на мысль о том, что камень расплавили до жидкого или пластичного состояния, а потом катушка была «залита» этой субстанцией и позже затвердела. Предмет снабжен не только катушкой с проводами, но и элементами, которые напоминают фарфоровые изоляторы, а также четырьмя симметричными отверстиями для проводов.

Исследования показали, что артефакту не менее 20 000 лет. Проведенный анализ камня вызвал недоумение, ведь его результаты никак не вписываются в официальную историю человеческой цивилизации и убедительно доказывают наличие у древних передовых технологий.

Известно, что Исмет Смайли планирует отдать обнаруженный предмет на исследования ученым. Фотографии этого объекта доступны ниже.


В Косово нашли трансформатор возрастом 20000 лет

В Косово нашли трансформатор возрастом 20000 лет

В Косово нашли трансформатор возрастом 20000 лет

В Косово нашли трансформатор возрастом 20000 лет

В Косово нашли трансформатор возрастом 20000 лет

В Косово нашли трансформатор возрастом 20000 лет

В Косово нашли трансформатор возрастом 20000 лет

Видео с описанием находки на английском языке.




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Сегодня, 18:06 by ЛетягаПросмотров: 24Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Косово артефакт катушка индуктивности резьба

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 18:10
+2
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Комментариев: 6 970
Металлические детали просто удивительно хорошо сохранились. И ещё меня интересует резьба в четырёх отверстиях. Что-то мне подсказывает, что она вполне может оказаться метрической...
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#2 написал: Scary_stories
Сегодня, 19:29
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Публикаций: 3
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Схема соединения звездой: вероятнее всего это подделка, но после просмотра видео, про назначение египетских пирамид, я лично уже начинаю сомневаться, что наша современная цивилизация, является самой технологически продвинутой.
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