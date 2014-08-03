В Косово нашли трансформатор возрастом 20000 лет

Летяга Просмотров: 24 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 18:06 by

Фотограф и исследователь Исмет Смайли (Ismet Smaili) обнаружил в горах на территории Косово загадочный артефакт. Этот предмет внешне представляет собой камень необычной формы со встроенной электромагнитной катушкой.Осмотр артефакта и его сколов показал, что медная катушка не просто вставлена в вырезанное отверстие, а представляет с камнем единой целое. Это наводит на мысль о том, что камень расплавили до жидкого или пластичного состояния, а потом катушка была «залита» этой субстанцией и позже затвердела. Предмет снабжен не только катушкой с проводами, но и элементами, которые напоминают фарфоровые изоляторы, а также четырьмя симметричными отверстиями для проводов.Исследования показали, что артефакту не менее 20 000 лет. Проведенный анализ камня вызвал недоумение, ведь его результаты никак не вписываются в официальную историю человеческой цивилизации и убедительно доказывают наличие у древних передовых технологий.Известно, что Исмет Смайли планирует отдать обнаруженный предмет на исследования ученым. Фотографии этого объекта доступны ниже.Видео с описанием находки на английском языке.

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