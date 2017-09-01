Пришельцы давно живут среди нас

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:32

TiTaN_2017 Просмотров: 53 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 09:32 by

В 2000 году сотрудники Калифорнийского университета во главе с профессором Джонатаном Малкисом даже организовали пресс-конференцию, во время которой была сообщена сенсационная новость, что представители внеземных цивилизаций уже давно находятся среди землян. Они приняли внешний облик человека и внимательно следят за каждым нашим шагом. «Это своего рода экстремальный космический вариант маскировочной раскраски, встречающийся у насекомых и животных, — рассказывает Эдриан Кент, ученый из института теоретической физики Канады. — Причем, судя по историческим данным, пришельцы присутствуют на Земле с начала сотворения мира».Подтверждение слов канадского ученого можно найти в Книге Бытия, в том месте, где описывается противостояние Иакова с Всевышним: «И остался Иаков один. И боролся Некто с ним, до появления зари». Древние философы всегда искали ответ на вопрос, являлись ли прилетающие с неба существа представителями того же племени, что и ангелы? Но, как правило, ответ был один — нет, так как прилетающие существа были смертными, а ангелы жили вечно.Впервые открыто и всерьез о представителях внеземной цивилизации заговорили лишь в ХХ веке, а особенно после того как ЦРУ рассекретило небольшую часть архива по так называемому «Розуэлльскому делу», когда военным США удалось обнаружить потерпевшую катастрофу летающую тарелку и доставить ее части на базу. Есть информация, что кроме обломков неизвестного космического объекта были обнаружены и доставлены на базу и тела трех пришельцев. Причиной аварии называется воздействие наземных радаров, которые вывели навигационную аппаратуру пришельцев из строя. По другой версии, в НЛО попала молния, так как в ту ночь над Розуэллом действительно разыгралась гроза. Есть даже информация, что за несколько дней до смерти президент США Джон Кеннеди, потребовал от главы ЦРУ предоставить все материалы по исследованию упавшего неизвестного объекта, но доступа к самому секретному архиву в стране так и не получил, не успел.Начиная с 80-х годов прошлого века, весь информационный простор начали заполнять сообщения людей, которые утверждали, что не только наблюдали появление НЛО в небе, но и находились внутри этих объектов и даже вступали с пришельцами в контакт. Одним из самых известных контактеров является болгарская провидица Ванга. «Иногда кто-нибудь из пришельцев берет меня за руку. Они общаются лишь с единицами из всех жителей нашей планеты. Они постоянно наблюдают за нами», — рассказывала Ванга о своих контактах с представителями внеземной цивилизации.Что нужно пришельцам на Земле, неизвестно, существует лишь гипотеза, которую в своей книге «Угроза вторжения» высказал британский ученый Тимоти Гуд: «Земля давно не является «промежуточной базой». Они обосновались здесь всерьез и надолго».В январе 2011 года британские ученые объявили о необходимости подготовки к скорой встрече с представителями внеземной цивилизации и даже предложили создать при ООН специальный комитет.Впрочем, даже если контакт когда-либо и произойдет, кто может дать гарантию, что он не закончится фатально и пришельцы не уничтожат всех землян за разрушительное отношение к планете?Автор неизвестен.

Ключевые слова: Учёные внеземные цивилизации катастрофа гипотеза НЛО

Другие, подобные истории: