Нечто в вечернем небе

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:10

Темнокрыскин Просмотров: 36 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 16:10 by

Это было во второй половине 90-ых. Мне тогда было 13 или 14, и на дворе была зима или поздняя осень. Я лежал в детской гастроэнтерологии. Мерзенькое довольно место, однако после школьных будней больница казалась многим из нас почти приятной сменой обстановки. Тем более, что в гастроэнтерологии ничего особо страшного или болезненного не делают - разве что ФГДС или уколы витаминов. Не хирургия все же.По вечерам мы, подростки, собирались или в холле, или в одной из палат, чтоб потусоваться, поиграть в карты, порассказывать друг другу какие-нибудь лампово-котячьи истории.Однажды вечером я вернулся зачем-то с таких посиделок в палату и увидел там одного из соседей - Пашку. Тот с весьма удивленным видом смотрел в окно, куда-то наверх.- Слышь, Ромка, подойди посмотри! - сказал он мне. - Ты это тоже видишь?..А что он там увидел - не говорит. Подхожу к окну, начинаю рассматривать звездное небо. Ну, вроде бы ничего необычного... Хотя нет! Тут и мне стало не по себе. Протёр глаза, щурюсь, вглядываюсь: мерещится или нет? Кажется, нет. Говорю:- Вижу... А может, мерещится.- Но не может же быть, чтоб сразу двоим мерещилось!Мимо проходили Гришка и Серёга. Позвали их. Видите, мол, ЭТО? Те тоже вглядывались, вглядывались - и тоже отошли от окна с недоумевающим видом. Гришка:- Да кажется нам. Это просто звезда.Серёга:- Нет, не звезда.Гришка:- Нет - звезда. Это ты очки протри.Я с Пашкой:- Но мы-то без очков.- Значит, вам тоже надо очки носить.Но все четверо не на шутку взволновались.Позвали первоклассника Андрюшку - он младше, может, у него зрение получше нашего.- Посмотри-ка во-о-он туда! Видишь ту штуку?Андрюшка (совершенно спокойно и с совершенно детской искренностью):- Там будто такой червячок из светящихся точек и летает по кругу.Я так и сел. Описанная картина в точности соответствовала тому, что виделось мне. Будете смеяться, но этот "червячок из светящихся точек" был чрезвычайно похож на стереотипную летающую тарелку, какими их изображали в 50-ых годах: диск с перемигивающими лампочками. Нет, это не "червячок" летал - это волна огоньков описывала круги по какому-то круглому телу.Я вглядывался в эту штуковину до боли в глазах. Объект находился на весьма большом расстоянии, и потому его огоньки при первом взгляде сливались воедино, делая его почти неотличимым от крупной звезды. Но стоило вглядеться, "навести резкость" - и аккомодация глаза выдавала его истинную сущность. Предмет висел совершенно неподвижно и, кажется, довольно долго - мы ещё долго глазели на него, показывали его ребятам из других палат. Кто-то видел просто крупную звезду: "Да не прикалывайтесь вы!", кто-то тоже видел и удивлялся.А затем пришла злая медсестра и разогнала всех по палатам:- Отбой! Всем спать!Гришка, уже засыпая:- Это была просто звезда...Я:- Наверно. Должно быть, какой-то обман зрения, иллюзия. Нам же кажется, что звезды слегка подмигивают.А сам и думаю, но тогда почему я ни разу до сих пор такой иллюзии не видел?..Иллюзия или нет - но и после я ничего подобного ни разу не видел, хотя очень люблю смотреть на ночное небо.

Ключевые слова: НЛО детство иллюзия огоньки небо авторская история

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