Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


НЛО

Нечто в вечернем небе

Это было во второй половине 90-ых. Мне тогда было 13 или 14, и на дворе была зима или поздняя осень. Я лежал в детской гастроэнтерологии. Мерзенькое довольно место, однако после школьных будней больница казалась многим из нас почти приятной сменой обстановки. Тем более, что в гастроэнтерологии ничего особо страшного или болезненного не делают - разве что ФГДС или уколы витаминов. Не хирургия все же.

По вечерам мы, подростки, собирались или в холле, или в одной из палат, чтоб потусоваться, поиграть в карты, порассказывать друг другу какие-нибудь лампово-котячьи истории.

Однажды вечером я вернулся зачем-то с таких посиделок в палату и увидел там одного из соседей - Пашку. Тот с весьма удивленным видом смотрел в окно, куда-то наверх.

- Слышь, Ромка, подойди посмотри! - сказал он мне. - Ты это тоже видишь?..

А что он там увидел - не говорит. Подхожу к окну, начинаю рассматривать звездное небо. Ну, вроде бы ничего необычного... Хотя нет! Тут и мне стало не по себе. Протёр глаза, щурюсь, вглядываюсь: мерещится или нет? Кажется, нет. Говорю:
- Вижу... А может, мерещится.
- Но не может же быть, чтоб сразу двоим мерещилось!

Мимо проходили Гришка и Серёга. Позвали их. Видите, мол, ЭТО? Те тоже вглядывались, вглядывались - и тоже отошли от окна с недоумевающим видом. Гришка:
- Да кажется нам. Это просто звезда.

Серёга:
- Нет, не звезда.

Гришка:
- Нет - звезда. Это ты очки протри.

Я с Пашкой:
- Но мы-то без очков.
- Значит, вам тоже надо очки носить.

Но все четверо не на шутку взволновались.

Позвали первоклассника Андрюшку - он младше, может, у него зрение получше нашего.

- Посмотри-ка во-о-он туда! Видишь ту штуку?

Андрюшка (совершенно спокойно и с совершенно детской искренностью):
- Там будто такой червячок из светящихся точек и летает по кругу.

Я так и сел. Описанная картина в точности соответствовала тому, что виделось мне. Будете смеяться, но этот "червячок из светящихся точек" был чрезвычайно похож на стереотипную летающую тарелку, какими их изображали в 50-ых годах: диск с перемигивающими лампочками. Нет, это не "червячок" летал - это волна огоньков описывала круги по какому-то круглому телу.

Я вглядывался в эту штуковину до боли в глазах. Объект находился на весьма большом расстоянии, и потому его огоньки при первом взгляде сливались воедино, делая его почти неотличимым от крупной звезды. Но стоило вглядеться, "навести резкость" - и аккомодация глаза выдавала его истинную сущность. Предмет висел совершенно неподвижно и, кажется, довольно долго - мы ещё долго глазели на него, показывали его ребятам из других палат. Кто-то видел просто крупную звезду: "Да не прикалывайтесь вы!", кто-то тоже видел и удивлялся.

А затем пришла злая медсестра и разогнала всех по палатам:
- Отбой! Всем спать!

Гришка, уже засыпая:
- Это была просто звезда...

Я:
- Наверно. Должно быть, какой-то обман зрения, иллюзия. Нам же кажется, что звезды слегка подмигивают.

А сам и думаю, но тогда почему я ни разу до сих пор такой иллюзии не видел?..

Иллюзия или нет - но и после я ничего подобного ни разу не видел, хотя очень люблю смотреть на ночное небо.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:10
Сегодня, 16:10 by ТемнокрыскинПросмотров: 36Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: НЛО детство иллюзия огоньки небо авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:27
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2873|-1)
Публикаций: 1 767
Комментариев: 11 201
smeh Позвали первоклассника Андрюшку - он младше, может, у него зрение получше нашего. - у первоклассника зрение лучше чем у пацанов в 13 и 14 лет))) Вот рассмешили))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#2 написал: Темнокрыскин
Сегодня, 17:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 18
Мы уже тогда были компьютерными задротами, так что всё может быть. )))
Зарегистрирован: 7.03.2019
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.