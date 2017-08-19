Инцидент в Варжинье

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:58

Причина: Стилистика автора сохранена.

Marion Phauna Просмотров: 42 Комментарии: 1 +3 Вчера, 15:58 by

Первые новости о странном существе начали распространяться в городе 20 января, 1996 года, из уст трех молодых женщин. По их словам они случайно наткнулись на двуногое, человекоподобное существо ростом в полтора метра. У существа была темно-коричневая кожа, тонкое тело с большой головой и огромными красными глазами.Лилиан Сильва, Валькирия Сильва и Кэти Ксавьер, так звали женщин, убежали. Хотя существо, по из словам, двигалось так, словно было серьёзно ранено, женщин напугали его огромные красные глаза. Они решили, что увидели самого дьявола.История быстро распространилась по городу, пока, в конечном итоге, на неё не обратили внимание журналисты.Этот случай мог остаться незамеченным, если бы не другие странные инциденты, происходившие в то время, неподалёку от города. Начнем по порядку.Примерно в полночь 19-20 января, бразильский “Центр ПВО и управления воздушным движением” получил сообщение от такой же структуры из США. Сообщение касалось неопознанного самолета, который приземлился в районе Минас-Жерайс, на юго-востоке Бразилии.Примерно полтора часа спустя, два фермера были разбужены каким-то шумом, доносившимся с пастбища для скота. Они пошли проверить, что происходит, и увидели как бесшумный летательный аппарат без огней, который имел, по их словам, цилиндрическую форму, и по размерам не превышал мини-автобус, приземлился на одном из полей. Из аппарат исходил “туман”, а сам он летел, как-то “хаотично”.На месте крушения фермеры обнаружили одного гуманоида, которого застрелили. Ранним утром, власти погрузили аппарат на эвакуатор и увезли в неизвестном направлении.В 8 часов утра, ещё один инопланетянин был замечен в шести милях от места крушения НЛО. Студент заметил, как существо скрылось в проулке за его домом. Когда студент крикнул, существо убежало. Студент описал это существо точно также, как было описано раньше.Незадолго до этого, полицейские участки начали получать звонки о том, что в окрестностях бродит сбежавшее животное, которое двигается на четвереньках, и напоминает по движению ягуара. Прибыв по вызову, полицейские обнаружили, что на место происшествия уже прибыли войска.В 3:30 дня три девушки, две сестры Лилиан и Валькирия, и их подруга Кати, возвращаясь домой, столкнулись со странным существом. Оно выглядело так, словно получило серьёзные травмы, и казалось, было напуган. Одна девушка в страхе сразу отвернулась, но две другие продолжали рассматривать существо. Однако, когда оно повернуло к ним голову, все трое бросились в страхе бежать.Через полчаса, на место, где было замечено существо, пришла мать Лилиан и Валькирии. Она и ещё несколько свидетелей никого не обнаружили, но все почувствовали в воздухе какой-то сильный запах, напоминающий аммиак.Все остальные жители в ото день наблюдали, как район, где было замечено существо, патрулируют группы военных. Несколько районов города были оцеплены, и движение в них было перекрыто.Позже вечером, группа военнослужащих прочесала парк, где существо было замечено в последний раз. Говорят, что существо было захвачено, и его доставили в больницу, в центре Варжиньи. Врачам и медсестрам было строго настрого запрещено, разглашать, что происходило в стенах больницы.Чиновники заявили, что жителям не стоит беспокоиться, так как это проходят обычные войсковые учения. Тем не менее, всем свидетелям было сделано внушение, молчать, и не делать никаких заявлений для прессы.Существо умерло в больнице, где пролежало около 30 часов, прежде, чем его перевезли на военную базу. По сути, это и был конец инцидента в Варжинье.До сих пор неизвестно, сколько именно существ выползло из потерпевшего крушения НЛО. Возможно, все видели лишь одного и тоже инопланетянина, но большинство склоняется, что их все же было больше. Некоторые источники утверждают, что тогда военными было захвачено около шести живых гуманоидов.Властям пришлось объясняться после того, как сведения об инциденте просочились в СМИ, и о нём начали говорить в Бразилии и большинстве стран Латинской Америки.Все их объяснения о повышенной активности военных в городе сводились к учениям. Что же касается существа, то объяснения властей выглядят уж слишком притянутыми за уши.Власти утверждали, что существом, которое увидели девушки в Варжинье, на самом деле, был человек с физическими увечьями, по имени Луис Антонио Де Паула. Он был глухонемым и бродяжничал в Варжинье, как раз в тех районах, где было замечено существо или существа.Хотя Луис действительно много времени слонялся в местных парках, наблюдая за насекомыми, он был далек от описания, которое дали девушки. Несмотря на то, что он действительно не красавец, с дьяволом его никак не спутаешь.Кроме того, большинство людей в тех районах, знали Луиса, и он любил общаться с людьми с помощью жестов. Все три девушки хорошо знали Луиса и не раз с ним “болтали”.Семья Луиса была сильно оскорблена, что власти избрали козлом отпущения их несчастного родственника.Эти существа появились и исчезли после того инцидента, впрочем есть люди которые утверждают, что властям не удалось изловить их всех. такие люди утверждают, что спасшиеся существа живут в лесу, неподалеку от города. Они не боятся этих существ, и даже, если можно так выразиться, рады им. Потому что благодаря им, город Варжинья стал довольно известным, и его посещают различные уфологи и любители паранормальных явлений.В Варжинье, в память об этом инциденте, была воздвигнута водонапорная башня в виде НЛО, которая стала местной достопримечательностью, и привлекает туристов. Местные жители, таким образом, извлекают чисто коммерческую прибыль после того инцидента.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: НЛО Варжинья женщины существо

Другие, подобные истории: