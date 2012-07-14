Стоит ли мне писать истории? Мне понравилось, продолжай Мне не понравилось, не продолжай Продолжай писать, но смени формат, стиль



Старый дом в лесу

Предисловие.

Здравствуй, уважаемый читатель. Поскольку это наша первая встреча, сочту необходимым объяснить кое-что тебе. Я хочу, чтобы прочтение этой истории стало неким особенным "ритуалом" для тебя, как, например, просмотр семейного альбома с фотографиями уютным вечером у камина. Я попытаюсь оформить свой рассказ так, словно ты читаешь страницу из настоящей книги, а тебя попрошу выполнить несложные пункты нашего "ритуала", договорились? Пойми, что только так появляется та самая атмосфера, которая нравится заядлым чтецам, а также устанавливается некий диалог между автором и читателем. Настоятельно рекомендую тебе выключить свет, устроиться поудобнее, прихватив с собой кружечку любимого напитка, и наконец с головой погрузиться в этот набор букв и знаков препинания.

Старый дом в лесу.

Первая легенда, о которой я поведаю тебе сегодня - легенда о старом доме в лесу. Столкнулся я с ней еще в детстве, мне было на тот момент двенадцать лет. Я, как и все порядочные дети, летом был направлен родителями к бабушке в деревню. Где эта деревня расположена уже не имеет значения, время стерло ее с карт. И все, что от нее осталось, это лишь теплые воспоминания о беззаботных днях, проведенных мною в тех местах. Скажу лишь то, что поселок находится далеко в глуши, где всегда отсутствует сотовая связь, а единственным развлечением для ребенка являются ежедневные прогулки с такими же малолетними сорванцами, приехавшими в деревню к родственникам. Именно с такой прогулки и начинается вся эта таинственная история. Наша банда из пяти человек, беспрекословным лидером которой являлся самый старший, а следовательно и самый главный парень по имени Олег, сидела на бревнах у опушки леса. Как сейчас помню, стоял приятный июльский вечер, тишину которого нарушали лишь наши голоса и так хорошо знакомая тебе трель насекомых. Мы травили бородатые анекдоты, страшилки, некоторые из которых рассказывались уже не по первому кругу, и тогда-то Олег и рассказал нам про эту легенду.



- Я же вам не рассказывал легенду про старый заброшенный дом в лесу?

- Нет, - хором ответили мы.

- Ну так слушайте. Я вчера тайком подслушал разговор Степана Петровича с тетей Любой, так вот он рассказывал ей, что когда на охоту уходил, то заблудился в лесу, хотя места он эти знал, как свои пять пальцев. Долго он плутал, все искал знакомые точки да ориентиры и наткнулся на дом. По его словам: дом двухэтажный, в ширину небольшой, окна все заколочены. Доски местами сгнили полностью, здание, казалось, разваливалось на глазах, в крыше зияла приличных размеров дыра. Степан Петрович прямо в ступор впал, никаких подобных домов в округе он знать не знает, он ведь этим лесом не раз ходил на зверя. Ну, подошел он, значит, поближе, оглядывает дом, как вдруг с крыльца скрип раздается! Степан Петрович смотрит, а дверь над крыльцом приоткрылась, и из нее бледная худая рука появляется и манит его, мол, подойди ближе.



- Да ты врешь все! Не было такого, - воскликнула Катя - девчушка из нашей компании.

- Как вру-то, если так все и было? Зуб даю, я все своими ушами слышал. Вы еще не знаете, что дальше было. Так вот, увидел он эту руку, как слышит вдруг шепот из-за двери: "Заходи, заходи...". Голос, как он сказал, был очень ненатуральным, как будто взрослый мужик придуривается, пытается изобразить тонкий женский голос. Ну, Степан Петрович после такого деру дал, представляете? Он сам так сказал. Бежал, не глядя, а потом смотрит - вон холм небольшой у березы, вон старый трухлявый пень, места-то знакомые! Сориентировался он и через минут пять уже вышел к деревне. Неделю это в тайне хранил, боялся, что дураком посчитают да обсмеют, но решился все-таки жене рассказать. Вот!



Наступило неловкое молчание. Безусловно, что-то в этой истории Олег приукрасил, о чем-то умолчал, но своей цели он достиг - неприятный и жуткий осадок остался у всех. И ведь действительно... как такой опытный охотник, как Степан Петрович, мог потеряться в своем "родном" лесу? Кто стал бы жить в заброшенном доме в лесной глуши? Откуда он вообще там взялся? Поток моих мыслей прервал возглас одного из ребят.



- Давайте закругляться? Поздно уже, сейчас домой звать будут.



Все единогласно поддержали это предложение, но перед этим мы условились не рассказывать услышанный сегодня рассказ Олега никому, тем более не задавать вопросов Степану Петровичу,так как он явно не был бы этому рад. Возвращаясь домой тем вечером, я и не знал, что завтра случится вещь, которая навсегда отпечатает эту историю в моей памяти. Утром пропал дядя Сережа. Дядя Сережа был, как я сейчас уже понимаю, обычным деревенским алкоголиком, частенько напивался до беспамятства, но агрессивным никогда не был, даже наоборот, в трезвом состоянии он был добр ко всем и угощал нас конфетами. На уши подняли всю деревню, после дня безрезультатных поисков подключили милицию, где только его не искали - бесполезно. Пропал и все тут. Жена его говорит: "Проснулась утром, а его в кровати нет. Я думала он опять на крыльце пьяный уснул, как часто бывает, да вот только не было его нигде". В деревне не спадало напряжение, поиски уже собирались прекращать, а дядю Сережу в документах пробивать как без вести пропавшего, как вдруг он вернулся. Совершенно седой и немой. Жена в рев, давай обнимать, целовать, а он ни слова не сказал. Вошел в дом, лег на кровать и в потолок уставился. Все пытались из него хоть слово вытянуть, да вот только ни у кого не получилось. Один лишь раз на очередной вопрос: "Что случилось?" Он, почему-то, решился ответить, но не словами. Он взял лист бумаги и нарисовал на нем двухэтажный дом с крыльцом, заколоченными окнами, дырой в крыше. На следующий день я вернулся домой в город и больше к бабушке меня не отправляли. Не знаю, заговорил ли после этого дядя Сережа или так навсегда и остался немым, но вскоре после описываемых мною событий деревня начала стремительно пустеть, кто-то умер, кто-то уехал, а кто-то, возможно, точно так же наткнулся на одинокий дом в лесной глуши и принял предложение войти от странного манящего голоса. Но факт есть факт, сейчас этой деревни давно не существует, но я уверен, что тот дом все еще там, он несокрушимым массивом стоит среди деревьев и ждет, терпеливо ждет нового гостя.

Заключение.

В конце хотелось бы сказать, что верить мне или нет - ваше сугубо личное решение. Но я прошу вас, уважаемые авантюристы, не пытайтесь найти это место. Даже если у вас это получится, то вряд ли это закончится чем-то хорошим. Настоящее зло никогда не проберется вам прямо в квартиру, не нападет на вас ночью на улице крупного города. Оно затаилось и ждет - в дремучих лесах, на дне старого зловонного болота, в глубинах непролазных пещер. Спасибо за то, что уделили этой истории внимание и берегите себя.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:57

Jacket Просмотров: 43 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 07:41 by

Ключевые слова: Легенды мистика дом лес авторская история

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