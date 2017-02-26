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Смертельные файлы

Дорогой читатель

Столько лет я читал ваши истории о своих "Смертельных Файлах".

"Я запустил этот exe-шник, и кто-то постучал в мою дверь..."

Вы действительно настроены на оценку этого шаблона? Ведь достаточно просто написать историю про аудиофайл с превышающим децибелом, и это уже будет считаться смертельным файлом.

Но как ты будешь воспроизводить аудиодорожку с 850 dB?

Хорошо... Опустим этот факт... Но как ты смотришь на файл, который внедряется в систему, узнавая всю информацию о твоём местоположении, и при нажатии на "Accept" запускает в тебя атомную бомбу? Как тебе такой поворот событий? А возгорание системника? Может, тебя интересуют файлы, которые вгрызаются в твоё подсознание и полностью форматируют мозг? Или сверхзвуковой соникреатор тебя пугает?

Опустим всё это. Ты прекрасно знаешь, что писать можно, а чего нельзя. Так вот, читатель, для начала могу лишь предоставить тебе этот файл.

Дорогой читатель

Что это?

На это ты способен сам ответить.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:57
Вчера, 17:57 by 948302883Просмотров: 132Комментарии: 6
0

Ключевые слова: Страх аудио файл авторская история

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Комментарии

#1 написал: Maliese
Вчера, 18:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
Я даже представить не могу, как это дерьмо модеры не постеснялись залить в раздел со смертельными файлами. Более того, раньше я писал историю про файл meow.avi. И ЕЁ УДАЛИЛИ! Сказали, что мол, там нету мистиики, и вообще, СФ с кошками это абсурд.
Зарегистрирован: 26.02.2017
#2 написал: FataMorgana
Вчера, 20:01
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (17|-1)
Публикаций: 113
Комментариев: 2 500
Без оценки. Как таковой информации о файле-то и нет.
Зарегистрирован: 7.06.2012
          
#3 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 00:04
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1704|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 223
Это пародия на одно из писем, приписываемых Джеку потрошителю;" Дорогой начальник,"- называется. В нём он грозит отpезать "леди уши," тут нам тоже явно угpожают.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#4 написал: ТурбоХОЙ
Сегодня, 00:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (137|-5)
Публикаций: 18
Комментариев: 950
Давно не посещал 4стор, сегодня решил зайти. Увидел в разделе СФ новый пост, обрадовался. Как оказалось - зря. Ну вот что это за идиотия? Тут даже и говорить нечего, ибо это просто напросто... Ничего!

Что это?

На это ты способен сам ответить.

Действительно могу. Это либо жирный троллинг, либо унылый и дебильный закос под СФ. Такую картинку можно за минуту в пейнте склепать. Тут даже истории нет, просто какие-то бессмысленные рассуждения.

А вообще, глядя на этот кусок шедевра, мне вспомнились те времена, когда некоторые разоблочатели писали посты по типу:
"Короче, Мереана Мордегард Глесгорв - это фейк, я посмотрел и я жив. А это просто фотошоп. Всем пока, ставьте плюсы."
Зарегистрирован: 1.04.2014
  
#5 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 00:30
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1704|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 223
Цитата: Maliese
Я даже представить не могу, как это дерьмо модеры не постеснялись залить в раздел со смертельными файлами. Более того, раньше я писал историю про файл meow.avi. И ЕЁ УДАЛИЛИ! Сказали, что мол, там нету мистиики, и вообще, СФ с кошками это абсурд.

Да, и ещё этот текст болезненная реакция на удаление авторского творения, подделанный под письмо Джека Потрошителя.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#6 написал: Maks94475
Сегодня, 07:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
Жду продолжение
Зарегистрирован: 4.06.2015
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