Дорогой читатель

Дорогой читательСтолько лет я читал ваши истории о своих "Смертельных Файлах".
"Я запустил этот exe-шник, и кто-то постучал в мою дверь..."
Вы действительно настроены на оценку этого шаблона? Ведь достаточно просто написать историю про аудиофайл с превышающим децибелом, и это уже будет считаться смертельным файлом.
Но как ты будешь воспроизводить аудиодорожку с 850 dB?
Хорошо... Опустим этот факт... Но как ты смотришь на файл, который внедряется в систему, узнавая всю информацию о твоём местоположении, и при нажатии на "Accept" запускает в тебя атомную бомбу? Как тебе такой поворот событий? А возгорание системника? Может, тебя интересуют файлы, которые вгрызаются в твоё подсознание и полностью форматируют мозг? Или сверхзвуковой соникреатор тебя пугает?
Опустим всё это. Ты прекрасно знаешь, что писать можно, а чего нельзя. Так вот, читатель, для начала могу лишь предоставить тебе этот файл.
Что это?
На это ты способен сам ответить.
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:57
Вчера, 17:57 by 948302883Просмотров: 132Комментарии: 6
Ключевые слова: Страх аудио файл авторская история