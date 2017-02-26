Дорогой читатель

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:57

948302883 Просмотров: 132 Комментарии: 6 0 Вчера, 17:57 by

Столько лет я читал ваши истории о своих "Смертельных Файлах".Вы действительно настроены на оценку этого шаблона? Ведь достаточно просто написать историю про аудиофайл с превышающим децибелом, и это уже будет считаться смертельным файлом.Хорошо... Опустим этот факт... Но как ты смотришь на файл, который внедряется в систему, узнавая всю информацию о твоём местоположении, и при нажатии назапускает в тебя атомную бомбу? Как тебе такой поворот событий? А возгорание системника? Может, тебя интересуют файлы, которые вгрызаются в твоё подсознание и полностью форматируют мозг? Или сверхзвуковой соникреатор тебя пугает?Опустим всё это. Ты прекрасно знаешь, что писать можно, а чего нельзя. Так вот, читатель, для начала могу лишь предоставить тебе этот файл.На это ты способен сам ответить.

Ключевые слова: Страх аудио файл авторская история

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