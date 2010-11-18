О чём грустишь, могильщик старый?О чём грустишь, могильщик старый?
Ужель гнетут тебя года?
Тебе сестрой лопата стала,
Вы с нею «не разлей вода».
Ты скорби видел настоящей,
И к горю стал и слеп, и глух.
Лишь только в тишине звенящей
Звучит лопаты мерный стук.
Харону хмурому подобен,
Ты видел эту жизнь в гробу,
С немым величием надгробий
Навек связал свою судьбу.
Чего же ты сейчас печален,
Осенней хмурости под стать?
Ведь всем известно изначально:
Мы рождены, чтоб умирать.
Так не грусти… Возьми гитару.
Да тьфу ж, лопату… Всё равно!
Играй-копай, могильщик старый,
Коль больше в жизни не дано...
Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 10:36
Сегодня, 10:36 by ТаисПросмотров: 16Комментарии: 1
Ключевые слова: Могильщик лопата смерть грусть авторский стих