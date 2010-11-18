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Стихи

О чём грустишь, могильщик старый?

О чём грустишь, могильщик старый?
Ужель гнетут тебя года?
Тебе сестрой лопата стала,
Вы с нею «не разлей вода».

Ты скорби видел настоящей,
И к горю стал и слеп, и глух.
Лишь только в тишине звенящей
Звучит лопаты мерный стук.

Харону хмурому подобен,
Ты видел эту жизнь в гробу,
С немым величием надгробий
Навек связал свою судьбу.

Чего же ты сейчас печален,
Осенней хмурости под стать?
Ведь всем известно изначально:
Мы рождены, чтоб умирать.

Так не грусти… Возьми гитару.
Да тьфу ж, лопату… Всё равно!
Играй-копай, могильщик старый,
Коль больше в жизни не дано...

О чём грустишь, могильщик старый?


Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 10:36
Сегодня, 10:36 by ТаисПросмотров: 16Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Могильщик лопата смерть грусть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Девятихвостый Лис
Сегодня, 10:43
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Группа: Редакторы
Репутация: (4|0)
Публикаций: 69
Комментариев: 896
Очень хороший стих. Такой легкий и все же имеющий двойной смысл. Мне нравится +
Зарегистрирован: 18.11.2010
     
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