О чём грустишь, могильщик старый?

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 10:36

Таис Просмотров: 16 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 10:36 by

О чём грустишь, могильщик старый?Ужель гнетут тебя года?Тебе сестрой лопата стала,Вы с нею «не разлей вода».Ты скорби видел настоящей,И к горю стал и слеп, и глух.Лишь только в тишине звенящейЗвучит лопаты мерный стук.Харону хмурому подобен,Ты видел эту жизнь в гробу,С немым величием надгробийНавек связал свою судьбу.Чего же ты сейчас печален,Осенней хмурости под стать?Ведь всем известно изначально:Мы рождены, чтоб умирать.Так не грусти… Возьми гитару.Да тьфу ж, лопату… Всё равно!Играй-копай, могильщик старый,Коль больше в жизни не дано...

Ключевые слова: Могильщик лопата смерть грусть авторский стих

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