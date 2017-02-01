Стражник, который попал впросак

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:03

Шарлотта Корде Просмотров: 33 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:03 by

Жил-был некогда стражник, который был очень нечист на руку и алчен. Думал он не о том, как соблюсти закон, а о том, как бы набить себе карман. Вся округа стонала от его поборов и вымогательства...И вот однажды этот жадный стражник патрулировал ночью свой район и вдруг заметил молодую женщину, которая что-то тяжелое бросила в реку с моста. Он смекнул, что дело нечисто, подкрался и схватил ее за руку.- Ага, попалась! - заорал стражник. - Ну-ка признавайся, что ты бросила в реку?!Девушка, оказавшаяся совсем юной, расплакалась и начала уверять его, что бросила туда всего лишь мусор, разбитую вазу, потому что так ей велела хозяйка.Но стражник ей не поверил. Он подумал, что она утопила своего младенца, - такие случаи в городе были нередки.- Быстро признавайся! - велел он. - А не то отведу тебя в тюрьму, а завтра ты будешь судье отвечать, что ты бросила!Служанка плакала и уверяла, что только выполняла приказ. Под давлением стражника она призналась, что бросила в воду тело, но не своего ребенка, а своей госпожи. По закону, стражник должен был отвести ее к судье. Но он заметил, что даже и служанка была хорошо одета и, стало быть, служит в богатом доме. Тут пахло большим кушем, ведь за детоубийство им грозила казнь.Стражник тряхнул девушку и велел отвести его к ее хозяйке. Служанка повиновалась и привела его в очень богатый особняк. Затем она попросила его подождать в соседней комнате, пока она предупредит свою хозяйку, чтобы та не слишком испугалась. Стражник согласился и подождал, слыша тихие голоса в соседней комнате.Затем служанка провела его в комнату, и он увидел там госпожу поразительной красоты, в роскошном наряде, только бледную и ослабевшую. Они начали между собой беседовать и, наконец, столковались на том, что дама заплатит стражнику часть - деньгами, а часть - своим телом. Очень довольный, стражник поспешил раздеться, как вдруг госпожа сказала ему:- Взгляни сперва, чем ты собрался завладеть! - и распахнула одежду...Стражник уставился на нее в ужасе. Тело красавицы было покрыто трупными пятнами, кое-где уже начало гнить мясо, а в лопнувшем животе у нее кишели черви. Жуткий запах наполнил комнату..Наступило утро, и утренний дозор нигде не мог найти ночного стражника, из-за чего начальник стражников всячески ругал и клял его. Не оказаться утром на посту вообще-то считалось преступлением. Однако через некоторое время в переулке они заметили ночного стражника, но совершенно голого и в обмороке. Полагая, что на него напали, стражники отнесли своего товарища в суд. Когда же он пришел в себя, то оказалось, что он сошел с ума. Тем не менее, из его воплей судья понял достаточно и велел обыскать особняк.Там их ждало жуткое зрелище. В комнате лежало тело мертвой хозяйки дома, причем столь разложившееся, словно она давно была мертва. Вскоре стражи у ворот поймала служанку, которая пыталась бежать. Приведенная в суд и допрошенная служанка поведала следующее. Она служила у благородной и достойной дамы. Но однажды ее хозяйка вдруг начала вести себя странно. Она нарочно показывалась прохожим, что, вообще-то, среди знатных дам было вовсе не принято, и прохожие мужчины смотрели на нее с восторгом. Тогда она приказывала служанке приводить их в дом, а затем убивала их и прятала останки в доме.Сначала служанка думала, что хозяйка ее лишилась рассудка. Но скоро поняла, что это не ее госпожа, а демон. Тот убил красавицу и влез в ее тело, точно в одежду. Она очень испугалась и хотела бежать, но демон грозил убить ее, если она не будет повиноваться. Мало-помалу тел в доме скопилось так много и у них был такой дурной запах, что демон велел ей выносить их на улицу и выбрасывать. Именно это она и бросала в реку.Такие демоны, влезающие в тела прекрасных женщин, на Востоке были известны давным-давно. Обычно они или убивают любовников, которых заманивают к себе, или подучивают их творить злодеяния. Например, такая любовница может посоветовать мужу убить свою жену и детей, обещая с ним бежать, как только он будет свободен. Только вот долго так притворяться они не могут, потому что тело все равно начинает разлагаться, не имея живой души, хотя и медленнее. И, вдоволь позабавившись, демон это тело оставляет.Тот день, видно, был последним, что демон еще мог остаться, до того, как носимое им тело окончательно сгниет.Жадный стражник сам себя погубил в погоне за взяткой. А ведь если бы он поступил так, как должен был, то и цел бы остался, и награду бы получил. Но с ним все было кончено. В тот же день, крича от ужаса, стражник скончался. Служанку приговорили к отсечению головы за то, что она помогала в страшных злодеяниях. А историю эту судья повелел записать, дабы она стала предостережением для неосторожных...

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