Знакомая незнакомка

LinaSky Просмотров: 234 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 16:52 by

Часть 1.Вписка. Я очнулся из-за ощущения тошноты и изжоги.«Жёстко же меня вштырило... Сколько мы выпили?» — подумал я и начал осмысливать окружающих меня людей и обстановку.Вот Катя лежит с неприлично задёрнутым топом, дальше - Вика, держащая в руке пустую бутылку виски, Серёга, Макс...Я встал на ноги и начал обходить комнату. Голова гудела ужасно.— Эй, подъем!! Стэнд ап, ребята! Скоро хозяйка зайдёт!Но они меня не слышали. Немного поорав, я принялся к активным действиям: поливал всех водой, бил по лицу. Во время удара у Вики повернулась голова, и я увидел углублённую царапину на её шее. Она красовалась на шее у всех ребят. Глубокая. Жуть.«А где же кровь?..» — подумал я и сразу принялся отгонять плохие мысли. Но я не смог. «Почему не тронули меня?» Тогда я вспомнил вчерашний вечер.— Меня Валя зовут! — она сверкнула белоснежной улыбкой и протянула мне руку.— А я Стас, — как истинный джентльмен, я поцеловал кисть её хрупкой и нежной руки.— А давай выпьем по бокальчику? — застенчиво предложила мне незнакомка.— Почему бы и нет? — я улыбнулся и двинулся к столу с алкогольными напитками.***Придя в себя от похмельных воспоминаний, я вспомнил, что совсем ничего о ней не узнал!Мы танцевали, смеялись, пили. Она даже позволила мне поцеловать себя. Долгий и нежный поцелуй незнакомки затуманил и без того мой опьяневший разум. Видимо, после этого поцелуя я и вырубился.***Мозг пульсировал и бил тревогу: кто она такая?! Откуда?! Никогда не видел её. В душе всплывали сомнения на её счёт... Но ведь она была такой милой!Я умылся, освежил голову.«Скоро придёт бабка, нужно прятать ребят и уходить отсюда! Нет, убежать!»Я был в панике.Часть 2.Что мы имеем? Четверо людей с перерезанными шеями, похмельный синдром и загадочную незнакомку.Я судорожно перебирал все воспоминания, связанные с ней.Милые глаза, изящные руки, прекрасная улыбка, вьющиеся русые волосы, достающие до пятой точки, и имя. Валя.В универе я такой дамы не встречал. Может, приезжая? Мозг моментально воспроизвёл её фразу: «А я не местная, если честно!» Точно, приезжая! Ещё одна нить, за которую можно зацепиться! Порасспрашиваю о ней в универе!***— Не было такой! — ответил мне холодный равнодушный голос. И на том спасибо. А может быть, она ещё школьница? Сейчас такие дети пошли, что... Я вспомнил наш поцелуй. Чувство стыда пожирало меня. Я что, целовался с ребёнком?!***Я отвлёкся от этих мыслей. Пришёл в общагу и лёг спать. Я вымотался. И снова в моей голове звучал её голос и мелькали картины её белоснежной улыбки, изящных рук и длинных вьющихся волос...***«А я не местная, если честно!»«Меня Валя зовут».«А давай выпьем по бокальчику?»Её голос вертелся в моей голове до самого утра.Я искал её во всех прохожих. Искал эти волосы, руки, улыбку, прислушивался к голосам, приглядывался к каждой особи женского пола, надеясь увидеть именно эту девушку. Я влюбился? Или это простой интерес?Надеюсь, что всё-таки второй вариант...Часть 3.Я бредил ею. Её облик и голос отказывались покидать мой разум, и мне казалось, что я сходил с ума. Я летел с катушек. Медленно и мучительно. Я замкнулся в себе, перестал с кем-либо разговаривать и всё время спал, потому что только во сне я мог воспроизвести тот самый вечер.«Так, чувак, приди в себя! Она убила твоих друзей!» — звучало в моей голове... Я отказывался в это верить. Я не хотел, я боялся. Ведь это может быть правдой, и она... нет. Она не похожа на убийцу. Возможно, её тоже убили? Или похитили... Ещё немного, и от этих размышлений у меня крыша поедет!***Я шёл по утреннему и еще не проснувшемуся городу. Мне не хотелось возвращаться в общежитие. Где же я был? В той квартире. Точнее, в подъезде, где она находится. Я сам не понимал, как пришёл туда... Ноги сами вели меня, а в голове вертелась она. Эта незнакомка. Что с ней случилось?.. Этот вопрос прожигал извилины моего мозга. Я шёл, шатаясь и расплёскивая бутылку ликёра по дороге. Внезапно я увидел женский силуэт с длинными вьющимися волосами. Меня как током ударило...***— Девушка! Девушка, стойте! — сердце бешено колотилось, неужели это она?! Я схватил её за руку.— Отпустите, я полицию вызову! — на меня посмотрело заплаканное девичье лицо. Но это было не её лицо.Я отшатнулся, схватился за голову и убежал прочь.***Она снилась мне. Каждую ночь я просыпался в холодном поту и понимал, что, возможно, её уже нет в живых.«Очнись, очнись! Ты не мог её полюбить! Может, это она сотворила такое с твоими френдами?! А сама свалила из этого города и сейчас...», — я ударил кулаком по стене. Хватит с меня. Я больше так не могу...***«А я не местная, если честно!» — от этой фразы меня бросало в холодный пот. Но я не думал об этом. Старался забыть этот кошмар и очаровательную незнакомку, как страшный сон...Часть 4.Годы шли, и я понемногу стал забывать весь этот кошмар. Я остепенился, переехал в другой город и встретил свою любовь. Устроился работать преподавателем в одном из университетов своего города. Всё налаживалось! Работа, любимая, которая носит наше чудо внутри себя... Лучше и представить нельзя!***Обычный утренний день. Лёгкий морозец слегка щипал мои руки, которые я так упорно тер. Говорила же дочка перчатки не забывать! Я улыбнулся при мысли о ней: русоволосый ангел со смешным хвостиком на голове стоял на моих ногах и кричал: «Перцятки не забудь, па! Руцьки застудишь!» и подымал ручки вверх, на которых смешно висели мои перчатки.Зайдя в аудиторию, я улыбкой поприветствовал студентов и начал вести лекцию.***Этой ночью мне не спалось. Чувство тревоги грызло меня изнутри, и я не мог понять почему. Утром я не доверил машину своей жене и сам отвёз её на работу. Дочку доверил соседке, милой старушке, которая обожает детей. Она очень обрадовалась нашему визиту и уверяла меня, что всё будет хорошо.***Я провёл очередную лекцию, посмотрел на часы и собрался идти домой, как вдруг что-то заставило меня поднять голову.Возле моего стола стояла она - знакомая незнакомка. Та же улыбка, те же изящные руки и вьющиеся... подстриженные под каре волосы.Мною овладел интерес:— Вы что-то недопоняли, милая дама? — я сверкнул зубами.Но она молчала и внимательно всматривалась в моё лицо. Мурашки побежали по всему телу.— Что вам нужно? У меня мало времени! — я нахмурился.— Не хотите прогуляться, Станислав? — она улыбнулась.— ...Владимирович. Станислав Владимирович. Что за предложение? — меня бросило в жар.— Станислав Владимирович... Может, вы всё-таки составите мне компанию? Я не местная, если честно! Боюсь, пройду своё общежитие.Меня будто током прошибло...***Мы молча вышли из здания. Я решил действовать:— Возможно, этот вопрос прозвучит некорректно, но... как зовут вашу мать?Повисла тишина. Дурак... что за вопросы ты задаёшь?— Нет у меня матери. Отца тоже. Давайте поговорим о вас.Я посочувствовал, но сделал вид, что не расслышал последние произнесённые ею слова.— А вас как зовут? — я побледнел.— Валя.Ком подтягивался к горлу. Я не знал, что сказать...— Вот мы и пришли. Зайдёте на чай? — она улыбнулась.— Времени нет, — отрывисто сказал я, — до встречи.Уверенным шагом я пошёл куда глаза глядят...***«А я не местная, если честно! Валя. …не местная...», — эти слова проговаривались в моей голове снова и снова.На лекциях я замечал её пристальные взгляды на меня. Мне становилось тошно.— Станислав Владимирович! — её голос заставил меня подпрыгнуть. Я обернулся в её сторону.— Не составите мне компанию? До общежития...Неудобно отказывать. Я согласился.***— Такая погода хорошая!! — она вдохнула в себя воздух, который пах сладким запахом нарцисса.— Да, хорошая... — поддакнул я.— Что случилось, Станислав Владимирович?.. — она встревожилась.Но я не слышал её. Лишь всматривался в черты её лица, а она всматривалась в мои.— Станислав... Станислав Владимирович! Спасибо, что проводили, до свидания!Я очнулся, кивнул головой и молча ушёл.Часть 5.Я часто провожал её после работы к общежитию.— Сколько вам лет? — я всмотрелся в её глаза.— Неприлично спрашивать такое у девушки, — она улыбнулась.Мы замолчали. Она всполошилась:— А вам сколько? Вы так молодо выглядите!Я схватил её за руку.— Скольких ты уже погубила?!— О чём вы?! — она пыталась высвободить руку.— Ты прекрасно знаешь, о чём!!Она дала мне пощёчину. Я очнулся.Часть 6.— Прости, я не хотел... — я спрятал свою руку за спину.— Что это на вас такое нашло? — она вопросительно смотрела на меня.— Сам не знаю, прости...***— Я вас помню, Станислав Владимирович. А вы меня? — полушёпотом произнесла она.Я молчал.В эту же секунду что-то острое коснулось моей шеи.— Знаете, почему я вас не тронула? Я вас полюбила.«Я тоже тебя полюбил...» — подумал я про себя.В это же мгновение я почувствовал резкую боль и упал на асфальт.Я проснулся в холодном поту. Это был сон! Всего лишь сон!

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