Знакомая незнакомка

Знакомая незнакомкаЧасть 1.
Вписка. Я очнулся из-за ощущения тошноты и изжоги.
«Жёстко же меня вштырило... Сколько мы выпили?» — подумал я и начал осмысливать окружающих меня людей и обстановку.
Вот Катя лежит с неприлично задёрнутым топом, дальше - Вика, держащая в руке пустую бутылку виски, Серёга, Макс...
Я встал на ноги и начал обходить комнату. Голова гудела ужасно.
— Эй, подъем!! Стэнд ап, ребята! Скоро хозяйка зайдёт!
Но они меня не слышали. Немного поорав, я принялся к активным действиям: поливал всех водой, бил по лицу. Во время удара у Вики повернулась голова, и я увидел углублённую царапину на её шее. Она красовалась на шее у всех ребят. Глубокая. Жуть.
«А где же кровь?..» — подумал я и сразу принялся отгонять плохие мысли. Но я не смог. «Почему не тронули меня?» Тогда я вспомнил вчерашний вечер.
— Меня Валя зовут! — она сверкнула белоснежной улыбкой и протянула мне руку.
— А я Стас, — как истинный джентльмен, я поцеловал кисть её хрупкой и нежной руки.
— А давай выпьем по бокальчику? — застенчиво предложила мне незнакомка.
— Почему бы и нет? — я улыбнулся и двинулся к столу с алкогольными напитками.
***
Придя в себя от похмельных воспоминаний, я вспомнил, что совсем ничего о ней не узнал!
Мы танцевали, смеялись, пили. Она даже позволила мне поцеловать себя. Долгий и нежный поцелуй незнакомки затуманил и без того мой опьяневший разум. Видимо, после этого поцелуя я и вырубился.
***
Мозг пульсировал и бил тревогу: кто она такая?! Откуда?! Никогда не видел её. В душе всплывали сомнения на её счёт... Но ведь она была такой милой!
Я умылся, освежил голову.
«Скоро придёт бабка, нужно прятать ребят и уходить отсюда! Нет, убежать!»
Я был в панике.
Часть 2.
Что мы имеем? Четверо людей с перерезанными шеями, похмельный синдром и загадочную незнакомку.
Я судорожно перебирал все воспоминания, связанные с ней.
Милые глаза, изящные руки, прекрасная улыбка, вьющиеся русые волосы, достающие до пятой точки, и имя. Валя.
В универе я такой дамы не встречал. Может, приезжая? Мозг моментально воспроизвёл её фразу: «А я не местная, если честно!» Точно, приезжая! Ещё одна нить, за которую можно зацепиться! Порасспрашиваю о ней в универе!
***
— Не было такой! — ответил мне холодный равнодушный голос. И на том спасибо. А может быть, она ещё школьница? Сейчас такие дети пошли, что... Я вспомнил наш поцелуй. Чувство стыда пожирало меня. Я что, целовался с ребёнком?!
***
Я отвлёкся от этих мыслей. Пришёл в общагу и лёг спать. Я вымотался. И снова в моей голове звучал её голос и мелькали картины её белоснежной улыбки, изящных рук и длинных вьющихся волос...
***
«А я не местная, если честно!»
«Меня Валя зовут».
«А давай выпьем по бокальчику?»
Её голос вертелся в моей голове до самого утра.
Я искал её во всех прохожих. Искал эти волосы, руки, улыбку, прислушивался к голосам, приглядывался к каждой особи женского пола, надеясь увидеть именно эту девушку. Я влюбился? Или это простой интерес?
Надеюсь, что всё-таки второй вариант...
Часть 3.
Я бредил ею. Её облик и голос отказывались покидать мой разум, и мне казалось, что я сходил с ума. Я летел с катушек. Медленно и мучительно. Я замкнулся в себе, перестал с кем-либо разговаривать и всё время спал, потому что только во сне я мог воспроизвести тот самый вечер.
«Так, чувак, приди в себя! Она убила твоих друзей!» — звучало в моей голове... Я отказывался в это верить. Я не хотел, я боялся. Ведь это может быть правдой, и она... нет. Она не похожа на убийцу. Возможно, её тоже убили? Или похитили... Ещё немного, и от этих размышлений у меня крыша поедет!
***
Я шёл по утреннему и еще не проснувшемуся городу. Мне не хотелось возвращаться в общежитие. Где же я был? В той квартире. Точнее, в подъезде, где она находится. Я сам не понимал, как пришёл туда... Ноги сами вели меня, а в голове вертелась она. Эта незнакомка. Что с ней случилось?.. Этот вопрос прожигал извилины моего мозга. Я шёл, шатаясь и расплёскивая бутылку ликёра по дороге. Внезапно я увидел женский силуэт с длинными вьющимися волосами. Меня как током ударило...
***
— Девушка! Девушка, стойте! — сердце бешено колотилось, неужели это она?! Я схватил её за руку.
— Отпустите, я полицию вызову! — на меня посмотрело заплаканное девичье лицо. Но это было не её лицо.
Я отшатнулся, схватился за голову и убежал прочь.
***
Она снилась мне. Каждую ночь я просыпался в холодном поту и понимал, что, возможно, её уже нет в живых.
«Очнись, очнись! Ты не мог её полюбить! Может, это она сотворила такое с твоими френдами?! А сама свалила из этого города и сейчас...», — я ударил кулаком по стене. Хватит с меня. Я больше так не могу...
***
«А я не местная, если честно!» — от этой фразы меня бросало в холодный пот. Но я не думал об этом. Старался забыть этот кошмар и очаровательную незнакомку, как страшный сон...
Часть 4.
Годы шли, и я понемногу стал забывать весь этот кошмар. Я остепенился, переехал в другой город и встретил свою любовь. Устроился работать преподавателем в одном из университетов своего города. Всё налаживалось! Работа, любимая, которая носит наше чудо внутри себя... Лучше и представить нельзя!
***
Обычный утренний день. Лёгкий морозец слегка щипал мои руки, которые я так упорно тер. Говорила же дочка перчатки не забывать! Я улыбнулся при мысли о ней: русоволосый ангел со смешным хвостиком на голове стоял на моих ногах и кричал: «Перцятки не забудь, па! Руцьки застудишь!» и подымал ручки вверх, на которых смешно висели мои перчатки.
Зайдя в аудиторию, я улыбкой поприветствовал студентов и начал вести лекцию.
***
Этой ночью мне не спалось. Чувство тревоги грызло меня изнутри, и я не мог понять почему. Утром я не доверил машину своей жене и сам отвёз её на работу. Дочку доверил соседке, милой старушке, которая обожает детей. Она очень обрадовалась нашему визиту и уверяла меня, что всё будет хорошо.
***
Я провёл очередную лекцию, посмотрел на часы и собрался идти домой, как вдруг что-то заставило меня поднять голову.
Возле моего стола стояла она - знакомая незнакомка. Та же улыбка, те же изящные руки и вьющиеся... подстриженные под каре волосы.
Мною овладел интерес:
— Вы что-то недопоняли, милая дама? — я сверкнул зубами.
Но она молчала и внимательно всматривалась в моё лицо. Мурашки побежали по всему телу.
— Что вам нужно? У меня мало времени! — я нахмурился.
— Не хотите прогуляться, Станислав? — она улыбнулась.
— ...Владимирович. Станислав Владимирович. Что за предложение? — меня бросило в жар.
— Станислав Владимирович... Может, вы всё-таки составите мне компанию? Я не местная, если честно! Боюсь, пройду своё общежитие.
Меня будто током прошибло...
***
Мы молча вышли из здания. Я решил действовать:
— Возможно, этот вопрос прозвучит некорректно, но... как зовут вашу мать?
Повисла тишина. Дурак... что за вопросы ты задаёшь?
— Нет у меня матери. Отца тоже. Давайте поговорим о вас.
Я посочувствовал, но сделал вид, что не расслышал последние произнесённые ею слова.
— А вас как зовут? — я побледнел.
— Валя.
Ком подтягивался к горлу. Я не знал, что сказать...
— Вот мы и пришли. Зайдёте на чай? — она улыбнулась.
— Времени нет, — отрывисто сказал я, — до встречи.
Уверенным шагом я пошёл куда глаза глядят...
***
«А я не местная, если честно! Валя. …не местная...», — эти слова проговаривались в моей голове снова и снова.
На лекциях я замечал её пристальные взгляды на меня. Мне становилось тошно.
— Станислав Владимирович! — её голос заставил меня подпрыгнуть. Я обернулся в её сторону.
— Не составите мне компанию? До общежития...
Неудобно отказывать. Я согласился.
***
— Такая погода хорошая!! — она вдохнула в себя воздух, который пах сладким запахом нарцисса.
— Да, хорошая... — поддакнул я.
— Что случилось, Станислав Владимирович?.. — она встревожилась.
Но я не слышал её. Лишь всматривался в черты её лица, а она всматривалась в мои.
— Станислав... Станислав Владимирович! Спасибо, что проводили, до свидания!
Я очнулся, кивнул головой и молча ушёл.
Часть 5.
Я часто провожал её после работы к общежитию.
— Сколько вам лет? — я всмотрелся в её глаза.
— Неприлично спрашивать такое у девушки, — она улыбнулась.
Мы замолчали. Она всполошилась:
— А вам сколько? Вы так молодо выглядите!
Я схватил её за руку.
— Скольких ты уже погубила?!
— О чём вы?! — она пыталась высвободить руку.
— Ты прекрасно знаешь, о чём!!
Она дала мне пощёчину. Я очнулся.
Часть 6.
— Прости, я не хотел... — я спрятал свою руку за спину.
— Что это на вас такое нашло? — она вопросительно смотрела на меня.
— Сам не знаю, прости...
***
— Я вас помню, Станислав Владимирович. А вы меня? — полушёпотом произнесла она.
Я молчал.
В эту же секунду что-то острое коснулось моей шеи.
— Знаете, почему я вас не тронула? Я вас полюбила.
«Я тоже тебя полюбил...» — подумал я про себя.
В это же мгновение я почувствовал резкую боль и упал на асфальт.
Я проснулся в холодном поту. Это был сон! Всего лишь сон!
Сегодня, 16:52 by LinaSkyПросмотров: 234Комментарии: 0
Ключевые слова: Девушка сон убийца авторская история