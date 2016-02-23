Intermundus. Часть 1. Глава 4. Дух леса

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 16:20

Fahrengeit Просмотров: 416 Комментарии: 5 +4 Вчера, 16:20 by

Когда над домом спустились сумерки, почти вся семья спала. Только Алина не могла заснуть и помешивала в котле горячую юшку, намереваясь потом спустить ее в погреб, дабы с утра избавить себя от одной из хлопот. Вдруг со двора послышалось конское ржание и резкие выкрики. Алина бросила тревожный взгляд наружу, после чего растолкала Андрея. Мужчина поднялся неохотно и вопросительно посмотрел на жену. Та кивнула в сторону двери. Ржание повторилось, а через миг в дверь раздался стук.Андрей открыл дверь, и его взору предстала картина: лунный свет освещал побитых и израненных лошадей, у некоторых скакунов были ободраны шеи и бока, зияли кровавые раны. Тюки и обозы с вышитым разноцветным узором были обезображены рваными бороздами, из которых проступали пятна алой крови, а из дыр свисали клочья то ли пуха, то ли ваты.У двери стоял мужчина лет пятидесяти. Он выглядел измученным и уставшим, под стать каравану. Его плечо было перевязано пропитанной кровью тряпкой, а на лице красовались свежие раны, которые только-только начали заживать.- Простите, что побеспокоил, - тихим голосом заговорил незнакомец. – Мне и моим людям нужен ночлег, мы хорошо заплатим.Андрей еще раз окинул взглядом караван и заметил, кроме стучавшего, только двоих человек, которые выглядели не лучше своего предводителя. Окинув скептическим взглядом то, что осталось от товаров, Андрей понял, что особо расплатиться им точно не получится. Но мужчина был не из тех, кто просто так бросит других в беде.- Ладно, ребята, лошадей привяжите во дворе, потом заходите в дом. Жена как раз юшки приготовила, да и самогончика нальем.Глаза предводителя засияли, и он направился к остальным. Через несколько минут семья вместе с гостями уже сидели за столом, а Денис с радостью разливал самогон по стаканам. В кои-то веки он мог это делать, не опасаясь претензий со стороны сестры.- Так чо ж случилось с вами, гости дорогие? – Денис излучал сплошную любезность.Предводитель, которого звали Егор, начал свой рассказ.- Наш караван перевозил шелк и одежду в город, - он то и дело прикладывался к стакану с самогоном. – Поначалу все шло хорошо – мы углубились в Лес, стараясь не сворачивать с тропы, так как прекрасно понимали, какие опасности нас поджидают за ее пределами. Где-то половину путь мы прошли безо всяких приключений, но когда устроились на ночлег, внезапно подверглись нападению ханлоков. Эти твари разнесли половину каравана и убили почти всех, и лишь нам удалось уйти, пока они… - Егор на мгновение запнулся. – Пока они жрали наших товарищей, - очередной стакан самогона исчез в желудке предводителя. - А знаете, - продолжил он. - Мы успели спрятать там кое-что ценное. Я боялся, что не увезу диадему так далеко. Ханлоки могли разнести и сломать все. Им не до наших ценностей, лишь бы было, чем почавкать на досуге. Если бы кто-нибудь утром забрал ее…Марина, до этого будучи безучастной к монологу, внезапно оживилась. Когда прозвучало слово «диадема», он навострила уши, стараясь не упустить ни слова. Когда Егор закончил, она несмело спросила:- А где все это произошло, если не секрет, конечно?Предводитель, уже достаточно накидавшись, промолвил:- Да в полумиле отсюда, недалеко от Развалин. Рядом с самым старым деревом, которое есть в нашей местности.Глаза девочки загорелись, и она уставилась на мать, негласно задавая вполне очевидный вопрос.- Нет, - Алина была категоричной, - ты уж точно никуда не пойдешь.- Но мам…- Никаких но, детям в чаще делать нечего. Мы сами утром решим, что нам делать. Понятно?- Да уж куда понятней, - Марина явственно пригорюнилась.Тем временем все было готово для ночлега. Гостей было решено "поселить" в сарае, подготовив для них несколько старых, но чистых и целых одеял, ибо в доме места для всех, увы, не хватало. Ну, да гости не жаловались. Наоборот, они были неимоверно благодарны хозяевам за хороший прием.Марина не собиралась сдаваться, и оставаться под крылом матери сегодня не входило в ее планы. Мысль о диадеме прочно засела в ее юной головке и напрочь выбила всю осторожность. Тем более, если вещичка находится недалеко, то можно устроить для матери отличный подарок. Остальное Марину не волновало. Она дождалась, когда в доме стихнут последние шаги, и соскочила с кровати, направляясь к Коту.Кота уговаривать долго не пришлось, ведь он, как маленькая спичка, тут же вспыхнул и загорелся идеей Марины. Когда Марина удостоверилась, что побегу и ничего не препятствует, она схватила Кота за руку и шмыгнула с ним за дверь.Лес встретил их неприветливым и злобным скрипом, который был похож на утробное клокочущее урчание, словно некая радость перед предстоящей трапезой.- Мари-и-и-н, - вдруг захныкал Кот. - Может, вернемся? А вдруг мы ничего не найдем? А вдруг...- Молчи! - шикнула Марина на него, сверкая глазами. - Главное, не сворачивать с тропы. Мы все успеем и вернемся во время. Мама ничего не заподозрит.Кот шмыгнул носом, но противиться больше не стал. Лишь крепче сжал руку Марины, опасливо озираясь по сторонам. Шли они долго, стараясь не вглядываться в тревожную глубь леса, пока Марина не встала как вкопанная. - Вот! Здесь, кажется!- Марь... - шепнул Кот, бегая глазами, как пришибленный. - Зачем так громко... Вдруг тут кто-то есть...Марина не обратила внимания на бормотания Кота и только было ступила к свежеприкопанному холмику, как из глубины чащи раздался оглушительный свист и сильный топот. Марина охнула и прижала испуганного Кота к себе. В считанные секунды ребят окружили рослые крепкие мужчины, от которых за версту несло крепкой выпивкой и непонятным смрадом. Все они хищно улыбались, как голодные стервятники.Марина видела, как у некоторых из них поблескивало холодное оружие. Она слышала их довольный гогот. "Разбойники", - стремительно пронеслось у нее в голове. Кот не выдержал и заплакал. Горячие капли падали на сжатые пальцы Марины.- Какие маленькие симпатичные деточки! - воскликнул один из разбойников, ухмыляясь искривленным испещренным шрамами ртом. Лицо поросло длинной и колючей щетиной, похожей на иглы ежа. - Что же это вы гуляете в столь поздний час?Марина не могла выдавить и слова, она просто смотрела на разбойников испуганными широко распахнутыми глазами и уже жалела, что решилась на такой поступок. "Это конец", - в отчаянии подумала она. Кот заверещал еще громче, и в этот момент один из разбойников не выдержал.- А ну цыц, мать вашу! - рыкнул он, взмахивая мечом, намереваясь разделаться с источником истошного визга.И только острое лезвие блеснуло в лунном свете, как тут же и осталось висеть в воздухе. Озадаченный разбойник пытался дернуть руку, сжимавшую меч, но пальцы приклеились намертво, а само тело как парализовало - не двинуться.- Что за? - озадаченный мужик усиленно пытался вырваться из невидимых пут.Остальные настороженно наблюдали за его бесполезными попытками.После напрасных дерганий, разбойник неистово закричал, а лицо его исказила гримаса боли. Марина и Кот ничего не успели понять, потому что меч вырвался из цепкой хватки разбойника, сделал в воздухе сверкающую петлю и с размаху вонзился в широкую грудь. На грязной рубахе расплылась кровь, растекаясь пятнами все дальше и дальше. Мужчина издал тяжелый клокочущий хрип и рухнул на землю. Марина взвизгнула и дернулась было бежать, хватая Кота, но какая-то неведомая сила удерживала ее на месте.- Какая милая забава... - шептал невидимый голос под ухо Марине. – Веселитесь, детки... Развлекайтесь, детки...Марина прерывисто дышала и с ужасом наблюдала, как невидимое нечто терзало разбойников на куски. Оно швыряло беспомощные тела, как игрушки. Рвало их на части и разбрасывало далеко вокруг.Кровавое пиршество продолжалось до тех пор, пока последнее изодранное кровавое тело не утонуло в пыли лесной тропы. Марина почувствовала, как нечто отпускает ее затекшие ноги, скользя прохладой по коже.- Давай уйдем, - плакал Кот, потянув Марину за штаны.Марина моча кивнула и бросилась бежать, подхватив Кота подмышку, но путь им преграждает выскочившее из ниоткуда страшное существо. Козлиноподобная морда угрожающе уставилась на застывших от ужаса детей. Длинные витые рога поблескивали от лунного света, косматые кривые лапы согнулись, а тонкие пальцы дрожали. Двухметровый монстр стоял на мощных ногах-копытах, то и дело переступая и злобно виляя волчьим хвостом.Он неистово фыркнул, как фыркают разъяренные быки перед забегом, и ринулся на испуганных детей, издавая страшный громоподобный рев. Когда его жаркое дыхание уже коснулось щеки Марины, монстр неожиданно взвыл и, жалобно поскуливая, стал отползать в сторону непроглядной чащи.- Ишь чего... Разбуянился, ирод! Иди, собирай тех, кого давеча разорвал! - Марина услышала хриплый старческий голос.Когда монстр все же трусливо удалился, на тропинку ступил старец в длинной выцветшей рясе с амулетом в руке, который излучал яркое голубое свечение. "Спугнул зверя, - пронеслось у Марины в голове. - Неужто спасение?"- Много тут... животины водится... - улыбнулся дед широким почти беззубым ртом и изучающе посмотрел на Марину. - Опасно тут. Негоже одним быть...- Я хочу домой, - захныкал Кот, и Марина вступила в диалог с незнакомцем:- Вы проводите нас домой?- Поздновато будет, - прищурился старик, пряча амулет. - У меня изба недалече. Переночуете, а как светло будет - домой отправитесь.Вдалеке послышался шорох и едва слышное рычание. Марина посмотрела на перепуганного Кота и кивнула старику. Тот в ответ махнул рукой, указывая дорогу.Уже в тесном маленьком жилище незнакомого старика Марина почувствовала неладное. Пока дед возился со старой кроватью, заваленной какими-то тряпками, она успела разглядеть низкие стены, увешанные странными вещицами: на толстые нити были нанизаны кусочки какой-то шкуры, а рядом висели разноцветные пучки не то шерсти, не то чьих то волос. Конских, наверное. Но зачем они?Рядом с кроватью стоял подгнивший и потемневший от времени массивный стол, на котором валялась грязная и запятнанная посуда. Теперь у Марины старик вовсе не вызывал никакого чувства доверия, но она успокаивала себя тем, что это всего лишь на одну ночь, а дальше они вернутся домой, и все будет по-прежнему.Ее размышления старик прервал, скидывая ворох тряпья на пол.- Тут поспите. Спать негде больше у меня, - пробормотал он, зевая и заваливаясь на кровать.Марина осторожно уложила сонного Кота. Он хоть и был напуган, но усталость брала свое. Однако Марина спать не собиралась. Очень уж ей казался подозрительным этот старец, и она решила тихонько изучить его скромное жилище.Она шагала бесшумно, прислушиваясь к каждому шороху, стараясь не разбудить пожилого хозяина.Неожиданно ее нога споткнулась о что-то твердое. Марина стиснула зубы от острой боли в пальцах, но кое-как удержала равновесие. Свет луны падал в маленькое оконце и худо-бедно освещал все вокруг, поэтому Марине удалось разглядеть крышку подвала. Недолго думая, она уцепилась за железный крюк и осторожно подняла крышку вверх.На Марину пахнуло сыростью и гнилью из подвального провала, куда вела старая лестница, тонущая во тьме. На какой-то момент ей показалось, что кто-то там, в темноте, выжидает и непременно схватит в любой момент. Но Марина набрала побольше воздуха, успокоила себя, схватила спички, огарок свечи со стола и спустилась вниз.Когда она чиркнула спичкой и зажгла маленькую свечку, тьма подвала быстро отступила, прячась в углы, а сам подвал осветился тусклым пламенем свечи. Но и этого света было достаточно, чтобы Марина смогла разглядеть ужасную картину: стены подвала были запятнаны засохшей кровью, с потолка свисали рваные черные тряпки. Но самое страшное таилось на полу. Марина освещала свечой все, что было под ногами и сглатывала ком, подступивший к горлу. На палу валялись человеческие останки. Побелевшие кости были разбросаны повсюду: черепа, ребра, остатки конечностей. А в дальнем углу валялись ржавые цепи и грязная тарелка с мутной водой.Тут-то девочка и поняла, что своему чутью надо всегда доверять. Более-менее уняв панику, она выбралась из подвала и тихонько, стараясь не создавать ни малейшего шума, прикрыла дверцу. Подойдя к спящему Коту, Марина осторожно растолкала его и приложила палец к губам. Не тратя время на объяснения, она за руку повела брата к выходу.- Куда это вы собрались?Все это время старик, оказывается, и не думал спать. Он видел, как Марина спускалась в подвал, но мешать ей не стал, да и зачем?- Обожаю свежее мясо, - он оскалился и провел языком по губам.Зрелище было далеко не из приятных. Марина толкнула Кота к выходу, бросившись следом, но старик, который только что казался совершенно беспомощным, с пугающей прытью ринулся наперерез и перекрыл своей спиной дверь.- Никуда вы отсюда не денетесь, - с какой-то непринужденностью произнес он.Марина попыталась проскочить под рукой у старика, но тот крепко ухватил ее за шиворот. В этот самый момент случилось то, чего никто не ожидал. Кот, сполна оправдывая свое прозвище, с поистине кошачьей ловкостью прыгнул старику на спину, вцепившись зубами ему в затылок. Тот взвыл, отпустил Марину и завертелся на месте, пытаясь сбросить с себя мальчика, но тот держался очень крепко.Внезапно снаружи раздался чудовищный рев. От неожиданности Кот отпустил противника и прыгнул в сторону, ошарашено вертя головой.С оглушительным треском крышу избы сорвало, и внутрь посыпались обломки. Нечто стремительное ворвалось в дом, и спустя мгновение все трое увидели жуткую морду духа леса.- Бежим! – крикнула Марина, и дети кинулись наружу.За их спинами слышались крики боли и отчаяния, но они и не думали оборачиваться.- Будь ты проклят! – донеслось вслед, после чего все стихло.***Они бежали долго, и страх лишь придавал им сил, но человеческие возможности все же не безграничны. Запыхавшись, дети присели на поваленный ствол дерева, пытаясь отдышаться.У Марины в глазах стояли слезы. Обидней всего было то, что их злоключения прошли зря – сундук так и остался закопанным, а возвращаться за ним не было ни малейшего желания.Кот вел себя тихо, лишь моментами похныкивая, а на его лице читалась чуть ли не смертельная обида, и Марина не могла его ни в чем упрекнуть – ведь все это изначально была ее идея. Так надо ли было втягивать в это брата? Но прошлое уже не вернуть.Раздался треск веток, и Марина вскочила, но из зарослей показался Джей. Никого прежде девочка не была так рада видеть.- Наконец-то я вас нашел, - облегченно произнес он. – Вот я дурак, надо было сразу с вами отправится или попытаться отговорить. – Он запустил руку во внутренний карман и достал оттуда… диадему. – Ведь за ней отправились?- ДА! – Марина, вне себя от радости, бросилась парню на шею. – Спасибо тебе огромное, братишка! – тут ее радость поутихла. – А что мама с папой?- Спят они, - Джей махнул рукой. – Не хотел их будить, был уверен, что смогу вас найти. И, как видишь, не зря. Ладно, пошли домой. Надеюсь, маме понравится подарок.Но не успели они и двух шагов сделать, как послышался уже знакомый рев, а вместе с ним – звук ломающихся стволов. Марина вскрикнула и прижала к себе Кота, а Джей, не поддавшись панике, подвинул их обоих за спину.- Ну почему он никак нас в покое не оставит? – проныл Кот.Козлорогое существо, утробно подрыкивая, совершило рывок вперед. Джей ринулся ему навстречу, подставляя себя под удар, но один лишь взмах его рук, и Джей почувствовал пальцами холодную сталь появившихся клинков. Со скоростью света он делает пару резких движений, крутясь в смертельном и быстром танце смерти. Вокруг Джея вырос огромный ревущий вихрь, который с силой начал втягивать в себя монстра. Чудовище взвыло истошным звериным криком и бросилось прочь, но было поздно. Длинные когтистые пальцы вошли в землю, оставляя глубокие борозды. Марина с ужасом наблюдала, как черный сверкающий вихрь втягивает ревущего монстра. Когда его морда утонула в жуткой воронке, все исчезло. Только Джей стоял некоторое время, шатаясь из стороны в сторону, а затем тихо осел на землю. Марина бросилась к нему, но парень уже был без сознания.***Дым, тяжелый, дым вьется вокруг. И запах, ужасный запах гари и сгоревшей плоти. Я чувствую, что умираю, и жизнь уходит из меня с каждой каплей крови. Он лежит рядом, его обезглавленное тело вызывает у меня неподдельное торжество, которое приглушает боль. Нет, не физической боли я боюсь, вовсе нет.Вики подползает ко мне, оставляя за собой кровавый след. Я ничем не могу ей помочь, чувствую, как по щеками начинают течь слезы. Я никогда раньше в жизни не плакал, да и, как такового, повода для этого не было. Но все рано или поздно меняется. Она берет мою ладонь в свои и шепчет мое имя. Я пытаюсь улыбнуться. Не знаю, получилось у меня или нет, наверное, это был скорее предсмертный оскал.Вики ложится рядом со мной, ее голова оказывается у меня на плече. И я слышу, как ее дыхание становится все тише, пока окончательно не прекращается. Что ж, милая, ненадолго мы расстались с тобой. И тут я вижу над собой лицо юной девушки. Она была невероятно красивая – тонкие черты лица, темные длинные волосы, спадающие почти до самого пояса, выразительные, будто бы сияющие, глаза. "Ангел…" - пронеслось у меня в голове.Она наклоняется ниже и с необычайной легкостью поднимает меня на руки.- Ты умничка, - слышу я ее голос. – Теперь все будет хорошо, ты проживешь новую, на этот раз спокойную, жизнь.И она меня куда-то уносит. И ходьбы ее я совершенно не ощущаю, будто мы парим над землей.

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