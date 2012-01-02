Intermundus. Часть 1. Глава 3. В кругу семьи

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 14:04

Причина: Стилистика авторов сохранена.

Fahrengeit Просмотров: 552 Комментарии: 2 +3 Вчера, 14:04 by

В одно, казалось бы, ничем не примечательное утро семья была поднята на ноги громким и весьма неожиданным грохотом, проснувшись от которого, Алина и Андрей в течение целых пяти минут просто сверлили друг друга взглядом, силясь понять, что, собственно говоря, вообще происходит. Однако вскоре было обнаружено, что источник шума находится в районе коридора, и семейство нехотя вылезло из постели. Раздражающий звук стал громче.Потягиваясь и зевая, из своих комнат вышли дети, в том числе и наш новый член семьи сонно плелся за матерью, держась за подол ее халата.Андрей шел во главе нестройного ряда своей дорогой семьи и пристально смотрел на входную дверь, за которой и находился предполагаемый виновник утреннего переполоха. Алина хорошо знала этот взгляд своего мужа и уже мысленно переживала за бедолагу, которому не посчастливилось попасть сегодня к ним в дом. Подойдя к двери, Андрей резко толкнул ее ногой, и та открылась…На пороге они застали весьма интересную картину:Молодой человек всеми силами пытался втащить в дом странную конструкцию, которая то и дело билась об полузакрытую дверь и создавала сильный шум.Вся семья признала в этом персонаже своего любимого родственника: дядю Дениса, пытавшегося затащить в дом самогонный аппарат.Андрей вздохнул и помог занести этот прибор в дом. Когда же с этим было покончено, Денис повернулся ко всем лицом, сияя лучезарной улыбкой и громко крикнул:- Доброго всем утречка!Алина хотела ответить брату в рифму и нецензурно, но в последний момент вспомнила, что рядом дети, поэтому она хмыкнула и более-менее спокойным тоном сказала:- Чего ты приперся?Парень, казалось бы, на секунду даже обиделся:- Вот так, значит, меня любимая сестрица встречает…А я вот, между прочим, по вам всем соскучился!- А мы по тебе нет, - сходу заявила Марина, которая терпеть не могла вечный запах браги в доме.- Так... слушай… Алин, чо она! Вот чо она начинает?! – обиженно пролепетал Денис. – Я вот тут все просчитал, смотрите, мой аппарат как раз идеально встанет во-о-он там…- Нет, слушай, правда, - наконец, изрек из себя Андрей, - ты гостил у нас неделю назад, надо и меру знать тоже…- Ну, - начал парировать Денис, проходя в дом, - вообще-то, не неделю, а дней десять и потом…Договорить ему помешал Кот, выбежавший из комнаты с криками: «Дядя, дядя, дядя пришел!».- Во-о-о-т, - протянул Денис, обнимая племянника, - вот так меня встречать надо... погодите-ка, - он заметил Джея, робко выглядывающего на дядю из-за юбки матери, - это кто тут у нас такой? Ребят, да ему лет пять на вид, когда успели-то?Алина погладила сына по голове:- В лесу вот нашли мальчонку, живет у нас теперь…- Растет не по дням, а по часам правда, - добавил Андрей, сходу сажая Джея себе на плечи, - не знаем даже, что делать.Денис, заметив потухшие взгляды Алины и Андрея, ощутил давящую тоску у себя на душе и задумчиво протянул:- Дела-а-а…А время нещадно шло вперед. Теплое ласковое солнышко все меньше и меньше грело землю, нежно-зеленые луга потихоньку тускнели, птицы покидали родные края и улетали далеко за пределы деревни, а деревья постепенно меняли свой наряд, принаряжаясь золотой, багряной или же огненно-красной листвой. Наступала осень.Так же незаметно, как и прошло лето, ударили первые осенние заморозки. Благо что Андрей с Котом наготовили дров, и теперь им ничего не оставалось делать, кроме того, как просто принести охапку поленьев домой и затопить печь.Большую часть своего свободного времени Алина перекраивала одежду для Джея, который уже выглядел на тринадцать. Его быстрый рост пугал и настораживал всех обитателей дома, в том числе и Марину, никогда не упускавшей возможности бросить едкую остроту в сторону брата или дяди, что вот уже месяца два жил в каморке, разделяя кров вместе со своим аппаратом.К тому времени брагой пропахло все: пол, стены, одежда, занавески на окнах и даже постельное белье. Марина с Алиной грозились выкинуть эту бесполезную, по их мнению, вещь, но Денис в ответ грозился вынести на помойку ни в чем не повинный самовар и поэтому приходилось мириться с этим алкогольным бизнесом в их доме. К тому же, как ни прискорбно было это признавать, бизнес этот приносил весьма недурной доход.Джею очень нравилась его семья. Он, конечно, знал, что Алина и Андрей не его настоящие родители, но называл их никак иначе, чем «мама» и «папа».Он любил уходить на охоту с отцом, где частенько ему приходилось практиковаться в исцелении и заживлении ран, он любил эти вечные склоки дяди и сестры, он любил Маринин задиристый характер, любил разговоры по душам с матерью, ее сказки, что рассказывала она ему на ночь… он любил в этом доме все от деревянного коня на крыше, до сладкого запаха браги. Ему казалось, что и на всем белом свете не сыщешь места милее и приятней, чем родной дом.В свою очередь, его приемное семейство тоже к нему сильно привязалось: Алина по мере возможности старалась кормить Джея вкусностями, Марина учила его остроумию, Кот частенько лез к нему обниматься, Андрей брал с собой всюду, куда можно было только привести с собой сына, а Денис пытался напоить Джея своей продукцией, за что частенько получал нагоняй от сестры.В семье царила настоящая идиллия.Но по ночам, когда дети уже спали, в спальне супругов проходил очень серьезный разговор:- Я так не могу…Андрей, – приглушенный шепот Алины звучал несколько расстроенно.- Ну, тише-тише, дорогая, – пытался утихомирить жену Андрей, - ничего же такого не происходит пока что…Он со всей любовью и нежностью обнимал свою жену и та ненадолго успокаивалась.- Андрей? – тихо шептала она.- Да, радость моя? – он поцеловал жену в лоб.- У тебя есть на примете хоть кто-то кому можно показать нашего сына?Андрей задумался. Он прижал супругу к себе еще крепче и замолчал примерно на полминуты.- Просто, понимаешь, - продолжила Алина, которая так не любила молчание, - сейчас уже октябрь месяц, хоть он немного и сбавил обороты во взрослении, но растет он по-прежнему быстро…- Я тебя понимаю, дорогая, - наконец изрек Андрей, - есть у меня на примете один знакомый, который может объяснить в чем дело, завтра я отведу Джея к нему…Он со всей любовью и нежностью поцеловал жену.Вообще, Андрей очень любил ночные разговоры по душам с супругой. Это, по его мнению, объединяло семью и делало ее крепче. Алина полностью разделяла его мнение, но так же единогласно они оба считали, что эта ежедневная ночная беседа не несет в себе ничего хорошего, и стоит сделать так, чтобы необходимость обсуждать такое странное явление, как чрезмерно быстрое взросление их приемного сына, сама собой отпала.- Давай спать, дорогая? – сказал Андрей, укладываясь на постель, вместе с любимой женой в обнимку.Вместо ответа она погладила его по щеке и нежно-нежно поцеловала.Через пару минут дом погрузился в ночную тишину.Это была необычайно нежная и тихая ночь. Тьма, окутавшая деревню, была настолько густая, что казалось, будто она, словно вакуум, засасывает в себя любые звуки.Не слышно было ни малейшего шума, лишь только тихий стрекот сверчков и мерное дыхание спящих супругов нарушали всеобщее молчание. Обычно, в такие ночи снятся только легкие и светлые сны, после которых ты обычно просыпаешься бодрым и отдохнувшим.И эта бы ночь была такой, если бы не постучались…Во все окна сразу…Вздрогнув , Алина резко села на кровати. Дети пока что не проснулись, девушка вопросительно уставилась на мужа. Тот, кивнул, подошел к ближайшему окну.- Никого нет, - отчего-то шепотом произнес он. – Лишь одна мысль у меня в голове.- И какая же? – Алина поднялась на ноги и подошла к Андрею.- Дух леса, - мужчина подошел к двери и приложил к ней ладони. – Иногда он вылезает из своего убежища и ищет тех, с кем бы он мог провести вечность.- Ну что же, все обереги на месте, - Алина внимательным взором окинула комнату. – Сюда он не проберется.- Кто не проберется? – оба разом обернулись и увидели Джея, который с напряженным выражением лица стоял рядом с ними. Удивительно было то, как они не услышали его приближения. – Мамуль, нас кто-то беспокоит?- Сыночка, все в порядке, - Алина попыталась успокоить мальчика, прижав его к себе. Но тот и не думал расслабляться.- Никто не посмеет лезть к нам, - заговорил он, и в его голосе послышалась вполне отчетливая угроза. Неожиданно кожа на его запястьях вздулась, и вдоль вен явственно проступили два розоватых бугорка – по одному на каждую руку.- Джей, родной, все хорошо, - Алина сильнее сжала объятья, второй рукой поглаживая мальчика по голове. - Идем со мной, все будет в порядке.Она, нежно прижимая к себе Джея, направилась в родительскую комнату, дав Андрею знак следовать за ними.Ночь выдалась напряженной. Несколько часов подряд, не переставая, отчетливо слышался звук, напоминающий цокот, при этом он то и дело перемещался на крышу хижины. Периодически слышалось блеяние, гораздо более приглушенное, чем должно было быть. Раз за разом Джей вскакивал, порываясь наружу, но Алине удавалось его успокоить. Марина и Кот вели себя тихо, хоть и были напуганы. И лишь к утру все стихло. И, наутро, на осеннем инее, припорошившем траву, все увидели следы от копыт.- Не надо геройствовать, - напутствовала Алина Джея, но тот лишь молча смотрел на истоптанную траву. Даже сама Алина не могла понять, что происходило в голове мальчика.

Ключевые слова: Семья дядя бизнес ночь стук преображение авторская история

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