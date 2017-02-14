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Творческие истории

Intermundus. Часть 1. Глава 1. Пришествие

Угнетающая картина невольно вывернет любого наизнанку, будь то медик или криминалист со стажем, даже тот же патологоанатом не справился бы с естественными позывами. Почему так думает повествователь, спросите вы, мой читатель? Так посмотрите сами:
Воздух настолько тяжелый и спертый витает с запахом гари и разложения, вперемешку то ли с пылью, то ли с пеплом, что еще оседает на телах павших горожан, любое существо не сможет пройти, не потревожив тела павших, многие из которых перемешались, и уже непонятно, чьи останки кому принадлежали, бурно впитываясь в то, что раньше было асфальтом. Куда ни кинь взгляд - всюду видно затухающее зарево после бойни, догорающие куски разбросанных величавых деревьев и кустов, что раньше были гордостью площади, посреди которой стояли две вооруженные фигуры на фоне полуразрушенного собора. Один – юнец, которому на вид не более двадцати; его клинки были испачканы кровью, что стекала из-под рукавов, и мужчина, стоявший напротив, помахивая в стойке длинным узким клинком, что чернее самой тьмы. По возрасту и мастерству мужчина превосходил его вдвое.
- Вот и все, это конец, - голос молодого был уверенный, и казалось, что он знает, что победа за ним. - Твои Слуги пали, и они ответили за свои злодеяния. Без них ты слаб, и сила твоя тает. Недолог твой путь, и он прервется здесь и сейчас.
Мужчина усмехнулся, но эта усмешка со стороны больше напоминала оскал - обнаженные острые треугольные зубы, как у хищника, что привык убивать, не задумываясь.
- Не слишком радуйся, юнец. Да, тебе повезло победить это стадо идиотов, что были слугами, - мужчина картинно провел мечом, описав полукруг. - Но даже так я намного опасней всей этой жалкой кучки. Или ты так не думаешь, а?
Время перешло в тягучее, как будто замедленное, состояние. Если бы не крики воронья, что слетелось на пир, кружа и выискивая мясо повкуснее, можно было бы подумать, что время остановилось. Но вот над площадью прошел прощальный звон упавшего колокола, и в эту же секунду, не сговариваясь, противники кинулись друг на друга. При соприкосновении клинков в смертоносном танце звук был настолько оглушительный, что воронье скрылось в облаках гари, чтобы продолжить пир позже, в тишине.

Четырьмя днями ранее

Мелкий дождь, барабанивший и стекающий по зонтику, не мог испортить настроения молодого человека, шедшего на встречу, ведь его ждал насыщенный и интересный день. Сначала встреча с девушкой по имени Вики, в которую он был влюблен, и всячески добивался взаимности, и его плоды увенчались успехом, и его ждало свидание с этой интересной особой, но было условие - сегодняшнее закрытие сессии, однако к этому он был готов лучше, чем к самому свиданию.
Не зря же мы с ней готовились до рассвета, читая гору книг и заучивая конспекты. Да и сама преподаватель Мисс Карвер была справедливым человеком и не заваливала своих студентов, что тянулись к знаниям, а прогульщиков и лодырей никто не любит из профессоров, их всегда стараются отсеять первыми с потока, но ни я, ни Вики такими не были. С такими мыслями я направлялся в женский корпус общежития, срезая через небольшую алею, разделяющую территорию университета. Подходя к главному входу корпусу, я заметил непонятное зарево. Посмотрев в направлении непонятной аномалии, я отметил, что всего за несколько секунд из небольшой крохотной точки она превратилась в идеальный формы круг, размером с небольшое поле.
- НЛО, что ли? - хмыкнул молодой человек, заходя в двери корпуса. Но данный инцидент со странным явлением быстро выветрился из головы, ведь его ждала на проходной Вики.

***
Проходная не отличается от любой другой: свободный холл с уютными диванчиками, к которым-то и отправился молодой человек, точнее, к одиноко сидящей фигуре, которая периодически перекидывается парой фраз и кивает проходящим мимо студенткам.
- Привет, Вики. Готова к свиданию? - задал свой вопрос молодой человек, отряхивая зонтик от воды.
- Привет, Джей. О свидании пока не думай. Помнишь уговор? - в этот момент девушка немного лукавила, она сама хотела этого чуть ли не больше.
- Помню, - ничуть не приунывший молодой человек помог встать и одеться девушке. - Ты же сама знаешь, что мы готовы к последнему зачету, так что будь уверена - оно будет.

Итак, давайте познакомимся. Меня зовут Джей. Я обычный человек, но с одним маленьким отличием - я не знал ни своего детства, ни даже того, кто мои родители, я не помню! Мое прошлое покрыто столь густым мраком, что последнее, о чем могу вспомнить - это то, как я покинул детский дом, но и там особо не знали о моем прошлом. Лишь изредка мне снятся кошмары, но фантазия ли это моя больная, или же осколки прошлого, - я не знал. Что сейчас важный день, я понимал и готовился, но что он перевернет всю мою жизнь, я не предполагал, но всему свое время.

- Вики, ты готова? - вопрос был риторический, ведь он узнал хищный блеск столь любимых глаз, а он предвещал много чего приятного. Хоть немного стихший дождь почти не мешал идти до главного корпуса, но молодые люди дошли до корпуса под зонтом, из-за чего многие бы приняли их за гуляющую и щебечущую влюбленную парочку.
До корпуса они дошли, не спеша, проверяя друг у друга, насколько они готовы к последнему бою перед закрытием сессии. Пройдя к главному корпусу, они оказались перед последним препятствие - раздевалкой. Сняв верхнюю одежду, Джейк и Вики прошли в аудиторию. Она была полупустой, так как сдача экзамена проходила в два этапа, Опоздавших не было, на столе лежали билеты. Джей и Вики, не сговариваясь, первыми взяли билеты и двинулись вглубь аудитории к центральному ряду, попутно обсуждая вечернее свидание. Уверенность не покидала их, а то, что билеты им попались из числа не очень серьезных, убедило их в том, что они первыми выйдут из зала с высшим балом. И они с хорошим настроением принялись за решения. Но не успели они написать и половины ответа на первое задание, как аудитория погрузилась в полутьму, и даже лампы дневного света не в силах были развеять наваждение. Через секунду перед входом в аудиторию появился столб желтоватого тумана, что рассеивался нехотя, будто бы с ленцой. Напряжение было настолько сильным, что его можно было потрогать, все переглядывались с непониманием на лицах, и только Джей не сводил пристального взгляда, как будто это позволит ему увидеть ту тайну, что скрывает туман. Постепенно туман стал раскручиваться, сплетаясь в высокую человеческую фигуру. Незнакомец, лет тридцати на вид, с усмешкой окинул взглядом шокированную аудиторию.
- Кого из вас зовут Джей? - но аудитория все еще была в ступоре и не понимала, как реагировать. Тем временем мужчина прошелся к преподавательскому столу, не обращая никакого внимания на застывшую миссис Карвер.
- Не хотите отвечать? Боитесь? Ну, это в вашей природе. Тогда учтите, мне не составит труда самому это узнать, и тогда будет только хуже. Хуже для вас!
Джей в это время не сводил с незнакомца глаз, Вики незаметно взяла его руку в надежде.
Тут взгляд мужчины остановился на ней. Легкая усмешка появилась на его губах.
- Ты, - он указал на нее пальцем. – Иди-ка сюда.
Вики поняла, что не может ослушаться. Ноги будто бы сами подняли ее, но когда она уже была готова спускаться, Джей дернул ее обратно.
- Меня ищешь?
- Ты что? – прошептала Вики, но парень знаком остановил ее.
Незнакомец рассмеялся.
- Ты и есть Джей? Надо же, еще малец совсем. А я ожидал кого-то посерьезней. Ну да не важно, заказ есть заказ, для тебя послание.
Мужчина неожиданно схватил одной рукой переднюю парту и швырнул ее в сторону Джея. Студенты бросились врассыпную, парень инстинктивно прикрылся руками, и из-под рукавов рубашки внезапно появились два довольно длинных лезвия, которые в одно мгновение разрезали парту пополам, не дав ей нанести ни малейшего вреда. Джей с недоумением уставился на свои руки, потом перевел взгляд на незнакомца, который явно не ожидал подобного исхода.
Джей почувствовал что-то новое. Весь страх и напряжение исчезли, осталась только сосредоточенность и полная уверенность в своих силах.
- Все живо наружу! – крикнул парень, и студенты, не пытаясь разобраться в происходящем, кинулись к выходу. Вскоре в аудитории остались только Джей и вновь поднявшийся на ноги незнакомец.
- Кто ты такой? - повторил Джей.
- Всего лишь посредник, - незнакомец пожал плечами. – Тот, кто отправил меня, обладает силой, тебе неведомой. Бойня уже началась, мальчишка. И ты ничего с этим не сможешь поделать.
- А вот это мы еще посмотрим.
Столпившиеся в коридоре студенты услышали грохот, треск ломающихся парт и еще что-то, что описать никто не мог.
- Джей! – Вики бросилась было к двери, но ее успели оттащить, и через мгновение дверь, сорвавшись с петель, просто отлетела, а вслед за ней тот самый незнакомец, весь покрытый кровоточащими ранами. Не успел он подняться на ноги, как ладонь сжалась у него на горле, и Джей, рывком подняв его вверх, пригвоздил к стене, пробив плечо лезвием.
- Простите за этот спектакль, - обратился он к толпе. – Осталось чуть-чуть, – он вновь повернулся к незнакомцу: - А вот сейчас ты мне все расскажешь, - он слегка повернул лезвие, заставив противника взвыть от боли. – Кто тебя прислал ко мне? Для чего?
- Ты так ничего и не понял, червяк? - незнакомец сплюнул на пол. – Вы все – лишь жалкие муравьи под его ногами. Он раздавит вас и даже не заметит. Но вот ты, - ухмылка скользнула по губам. – На тебя у него особые планы. Ведь он… - запинка была крайне неожиданной. Незнакомец заорал, на его губах выступила пена, а через мгновение его кожа, начиная с конечностей, пошла черными полосами.
- Голоэм… - напоследок проговорил он. – Это имя – последнее, что ты услышишь.
Джей понял, что сжимает пустоту. Под ногами образовалась кучка пепла.
Парень, не обращая никакого внимания на студентов, направился к выходу из колледжа. Вики, недолго думая, двинулась за ним. Ей во что бы то ни стало необходимо было понять, что происходит.
Зарево в небе стало гораздо четче, и от него начал исходить запах гари.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 10:50
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 10:50 by FahrengeitПросмотров: 628Комментарии: 5
+3

Ключевые слова: Парень девушка экзамен незнакомец тайна авторская история

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Комментарии

#1 написал: Parsifal
Вчера, 13:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 8
Странные впечатления. Качество текста оставляет желать лучшего. Глава требует серьезной вычитки.
Начну с названия. Если используете латинский язык, то почему пишете слова Inter и Mundus слитно? Соблюдение правил словообразования как-то незаметно. Если вы подразумевали пространство между мирами, то корректнее использовать - "intermundia".
Об остальном по порядку:
1) Почему так думает повествователь, спросите вы, мой читатель? - случайная рифмовка в таком предложении коробит взгляд. Бывает, это происходит само собой. Вот, к примеру, я сам допустил подобную оплошность в аннотации к своему первому рассказу, но все равно - лучше такого избегать.
2) Воздух настолько тяжелый и спертый витает с запахом гари и разложения, вперемешку то ли с пылью, то ли с пеплом, что еще оседает на телах павших горожан, любое существо не сможет пройти, не потревожив тела павших, многие из которых перемешались, и уже непонятно, чьи останки кому принадлежали, бурно впитываясь в то, что раньше было асфальтом. - крайне неудачное предложение, требующее переработки и разбивки на более простые.
3) Слово юнец. Применительно к одному из персонажей вы употребляете это слово. Через пару маленьких абзацев тот же "Юнец" всплывает в прямой речи антагониста.
4) "Сначала встреча с девушкой по имени Вики, в которую он был влюблен, и всячески добивался взаимности, и его плоды увенчались успехом, и его ждало свидание с этой интересной особой, но было условие - сегодняшнее закрытие сессии, однако к этому он был готов лучше, чем к самому свиданию." - предложение с очевидными недочетами.
5) Мисс Карвер, Вики, Джей и т.д. - американщина, которую вы вряд ли хорошо знаете, о чем свидетельствует хотя бы то, что в тамошней высшей школе отсутствует понятие "сессии" как таковое. Если имелась в виду какая-либо иная страна из англоязычного мира - то тем более. Везде есть свои нюансы. Раз уж к русской реальности обращаться не хочется - изучайте на достойном уровне то, о чем хотите писать.
6) "Посмотрев в направлении непонятной аномалии, я отметил, что всего за несколько секунд из небольшой крохотной точки она превратилась в идеальный формы круг, размером с небольшое поле. " - повторы. Их у вас очень много в тексте. Это лишь один пример из многих. Вспомним того же "юнца".
7) Как-то очень быстро и легко главный герой свыкся с тем, что у него имеются сверхспособности. Я уж молчу про эту маленькую вставочку, касающуюся того, что у Джея мутное прошлое. Разве нельзя это более интересно и оригинально обыграть, вместо сухого изложения обобщенных фактов?
8) Сюжет пока отдает попкорновостью, что предполагает неизбежные штампы и клише.
Итог:
Каких-то положительных сторон в данном фрагменте я не нашел. На текущий момент вижу перед собой весьма сырой отрывок, отчаянно нуждающийся в правке.
Зарегистрирован: 14.02.2017
#2 написал: Fahrengeit
Вчера, 13:40
+1
Группа: Авторы
Репутация: (428|1)
Публикаций: 112
Комментариев: 606
Цитата: Parsifal
Странные впечатления. Качество текста оставляет желать лучшего. Глава требует серьезной вычитки.
Начну с названия. Если используете латинский язык, то почему пишете слова Inter и Mundus слитно? Соблюдение правил словообразования как-то незаметно. Если вы подразумевали пространство между мирами, то корректнее использовать - "intermundia".
Об остальном по порядку:
1) Почему так думает повествователь, спросите вы, мой читатель? - случайная рифмовка в таком предложении коробит взгляд. Бывает, это происходит само собой. Вот, к примеру, я сам допустил подобную оплошность в аннотации к своему первому рассказу, но все равно - лучше такого избегать.
2) Воздух настолько тяжелый и спертый витает с запахом гари и разложения, вперемешку то ли с пылью, то ли с пеплом, что еще оседает на телах павших горожан, любое существо не сможет пройти, не потревожив тела павших, многие из которых перемешались, и уже непонятно, чьи останки кому принадлежали, бурно впитываясь в то, что раньше было асфальтом. - крайне неудачное предложение, требующее переработки и разбивки на более простые.
3) Слово юнец. Применительно к одному из персонажей вы употребляете это слово. Через пару маленьких абзацев тот же "Юнец" всплывает в прямой речи антагониста.
4) "Сначала встреча с девушкой по имени Вики, в которую он был влюблен, и всячески добивался взаимности, и его плоды увенчались успехом, и его ждало свидание с этой интересной особой, но было условие - сегодняшнее закрытие сессии, однако к этому он был готов лучше, чем к самому свиданию." - предложение с очевидными недочетами.
5) Мисс Карвер, Вики, Джей и т.д. - американщина, которую вы вряд ли хорошо знаете, о чем свидетельствует хотя бы то, что в тамошней высшей школе отсутствует понятие "сессии" как таковое. Если имелась в виду какая-либо иная страна из англоязычного мира - то тем более. Везде есть свои нюансы. Раз уж к русской реальности обращаться не хочется - изучайте на достойном уровне то, о чем хотите писать.
6) "Посмотрев в направлении непонятной аномалии, я отметил, что всего за несколько секунд из небольшой крохотной точки она превратилась в идеальный формы круг, размером с небольшое поле. " - повторы. Их у вас очень много в тексте. Это лишь один пример из многих. Вспомним того же "юнца".
7) Как-то очень быстро и легко главный герой свыкся с тем, что у него имеются сверхспособности. Я уж молчу про эту маленькую вставочку, касающуюся того, что у Джея мутное прошлое. Разве нельзя это более интересно и оригинально обыграть, вместо сухого изложения обобщенных фактов?
8) Сюжет пока отдает попкорновостью, что предполагает неизбежные штампы и клише.
Итог:
Каких-то положительных сторон в данном фрагменте я не нашел. На текущий момент вижу перед собой весьма сырой отрывок, отчаянно нуждающийся в правке.

Спасибо за отзыв! Правка будет и еще не одна. Просто это моя первая проба пера в подобном жанре, если его можно так назвать. Почему Джей сыкся почти сразу - этому еще будет объяснение. Насчет названия согласен, просчитался.
Зарегистрирован: 1.03.2014
        
#3 написал: Parsifal
Вчера, 13:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 8
Цитата: Fahrengeit
Спасибо за отзыв! Правка будет и еще не одна. Просто это моя первая проба пера в подобном жанре, если его можно так назвать. Почему Джей сыкся почти сразу - этому еще будет объяснение. Насчет названия согласен, просчитался.


Надеюсь, я не обидел вас своими замечаниями. Хороший результат невозможен без тяжелой работы. Главное - задаться целью. Удачи!
Зарегистрирован: 14.02.2017
#4 написал: Fahrengeit
Вчера, 13:52
0
Группа: Авторы
Репутация: (428|1)
Публикаций: 112
Комментариев: 606
Цитата: Parsifal
Цитата: Fahrengeit
Спасибо за отзыв! Правка будет и еще не одна. Просто это моя первая проба пера в подобном жанре, если его можно так назвать. Почему Джей сыкся почти сразу - этому еще будет объяснение. Насчет названия согласен, просчитался.


Надеюсь, я не обидел вас своими замечаниями. Хороший результат невозможен без тяжелой работы. Главное - задаться целью. Удачи!

Конечно, не обидели. Я любой критике рад, особенно, если она помогает улучшить результат.
Зарегистрирован: 1.03.2014
        
#5 написал: Marion Phauna
Вчера, 19:57
0
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Комментариев: 3 776
жду следующую часть, мне понравилось. +
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