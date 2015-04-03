Портрет

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:07

Guitar_ Просмотров: 472 Комментарии: 5 +1 Сегодня, 08:05 by

Когда-то давно мне нужно было ехать в командировку. Дороги были плохие, много пробок на шоссе - пришлось ехать объездными путями по сельским дорогам, за что я был награждён парочкой шишками на голове.Спустя два часа начало темнеть. Недолго думая, я решил, что лучше бы где-нибудь переночевать. Самым лучшим вариантом для меня стала деревенька неподалёку: огоньки из окон так и манили меня, так как моя машина кондиционером оснащена не была, я продрог от холода.Завернув к деревне, я вскоре настиг её. Расспросив местных обитателей у скамейки, - то бишь бабок, проще говоря, - я узнал, что единственный дом, хозяева коего очень гостеприимны, находится на краю деревеньки. Те же престарелые женщины сообщили, что при полной темноте из дому лучше не выходить. Я не отнёсся к этому серьёзно и поэтому лишь пожал плечами сам себе, когда отъехал от них чуть подальше.Когда я подъехал к дому, уже было темно. Одинокая луна ярко освещала мне дорогу, чему я был рад. Было полнолуние, и, несмотря на благодарность за свет, мне стало жутковато. В голову сразу же полезли мысли об оборотнях и вурдалаках, коими пугают обычно детишек. Но когда ты один в машине едешь по пустынному посёлку, поверишь даже такой чепухе.Остановив машину у маленького деревянного домика с бирюзовыми ставками на окнах, я постучал по шероховатой поверхности калитки. Раздался сначала лай, иногда переходящий в вой, а позже вышла и сама хозяйка - пышного телосложения женщина пятидесяти лет, чей возраст выдают лишь морщинки.- Вам чего надобно-то? Ночь на дворе! - сразу затараторила она, оглядев своего нежданного гостя.- Здравствуйте! - прежде всего из приличия сказал я, хоть это и было глупо. - Можно у вас переночевать остаться? Ночью ехать небезопасно, моя машина светила не очень ярко и поэтому я частенько не уезжал под вечер.Женщина чуть подумала, потом кивнула и отвела меня в дом.К слову, дом был очень уютный. Домашний свет от лампочки приятный такой, словом, домашний, опять-таки.Меня отвели в комнату. Свет включать я не стал и сразу же разделся, не осматриваясь по сторонам. Сразу же лег на диван и укрылся одеялом. Закрыл глаза, но после пятнадцати минут я понял, что врядли усну.И тут меня вривлек портрет на стене.Странно, что в таком приличном доме висят такие картины. На нем был изображён то ли человек, то ли гуманоид - серая кожа, сморщенная, будто от ожога. Острые клыки выглядывали из-под верхней губы, а глаза были полностью белые, будто бездонные, без единого намека на жизнь в них. Я не придал особого значения этой находке - у каждого из нас свои странности и фетиши - вдруг хозяевам здесь нравятся такие произведения?Вскоре я уснул, отвернувшись от портрета и чуть не уткнувшись носом в спинку дивана.Утром я проснулся от того, что солнце било мне прямо в спину. Был уже февраль, все таяло, и солнце становилось все теплее и теплее. Повернувшись, я увидел, что из окна проникают лучи солнца и теперь стреляют мне в глаза. Спросоня я не сразу понял, что это был тот самый портрет, на который я наткнулся вчера ночью...

Ключевые слова: Окно ночь портрет командировка

Другие, подобные истории: