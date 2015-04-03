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Творческие истории

Портрет

Когда-то давно мне нужно было ехать в командировку. Дороги были плохие, много пробок на шоссе - пришлось ехать объездными путями по сельским дорогам, за что я был награждён парочкой шишками на голове.

Спустя два часа начало темнеть. Недолго думая, я решил, что лучше бы где-нибудь переночевать. Самым лучшим вариантом для меня стала деревенька неподалёку: огоньки из окон так и манили меня, так как моя машина кондиционером оснащена не была, я продрог от холода.

Завернув к деревне, я вскоре настиг её. Расспросив местных обитателей у скамейки, - то бишь бабок, проще говоря, - я узнал, что единственный дом, хозяева коего очень гостеприимны, находится на краю деревеньки. Те же престарелые женщины сообщили, что при полной темноте из дому лучше не выходить. Я не отнёсся к этому серьёзно и поэтому лишь пожал плечами сам себе, когда отъехал от них чуть подальше.

Когда я подъехал к дому, уже было темно. Одинокая луна ярко освещала мне дорогу, чему я был рад. Было полнолуние, и, несмотря на благодарность за свет, мне стало жутковато. В голову сразу же полезли мысли об оборотнях и вурдалаках, коими пугают обычно детишек. Но когда ты один в машине едешь по пустынному посёлку, поверишь даже такой чепухе.

Остановив машину у маленького деревянного домика с бирюзовыми ставками на окнах, я постучал по шероховатой поверхности калитки. Раздался сначала лай, иногда переходящий в вой, а позже вышла и сама хозяйка - пышного телосложения женщина пятидесяти лет, чей возраст выдают лишь морщинки.

- Вам чего надобно-то? Ночь на дворе! - сразу затараторила она, оглядев своего нежданного гостя.
- Здравствуйте! - прежде всего из приличия сказал я, хоть это и было глупо. - Можно у вас переночевать остаться? Ночью ехать небезопасно, моя машина светила не очень ярко и поэтому я частенько не уезжал под вечер.

Женщина чуть подумала, потом кивнула и отвела меня в дом.

К слову, дом был очень уютный. Домашний свет от лампочки приятный такой, словом, домашний, опять-таки.

Меня отвели в комнату. Свет включать я не стал и сразу же разделся, не осматриваясь по сторонам. Сразу же лег на диван и укрылся одеялом. Закрыл глаза, но после пятнадцати минут я понял, что врядли усну.

И тут меня вривлек портрет на стене.

Странно, что в таком приличном доме висят такие картины. На нем был изображён то ли человек, то ли гуманоид - серая кожа, сморщенная, будто от ожога. Острые клыки выглядывали из-под верхней губы, а глаза были полностью белые, будто бездонные, без единого намека на жизнь в них. Я не придал особого значения этой находке - у каждого из нас свои странности и фетиши - вдруг хозяевам здесь нравятся такие произведения?

Вскоре я уснул, отвернувшись от портрета и чуть не уткнувшись носом в спинку дивана.

Утром я проснулся от того, что солнце било мне прямо в спину. Был уже февраль, все таяло, и солнце становилось все теплее и теплее. Повернувшись, я увидел, что из окна проникают лучи солнца и теперь стреляют мне в глаза. Спросоня я не сразу понял, что это был тот самый портрет, на который я наткнулся вчера ночью...

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:07
Сегодня, 08:05 by Guitar_Просмотров: 472Комментарии: 5
+1

Ключевые слова: Окно ночь портрет командировка

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Комментарии

#1 написал: Deva_Reina
Сегодня, 08:44
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 47
Выходит, это от картины шел свет, я правильно поняла? Забавненько. Вообще, такого плана историй я видела много, и все как одна. Не то, чтобы они не интересны, нет, просто чего-то им не достает, они словно обрубленны и не закончены. И здесь так же. Дофантазировать, конечно, я не прочь, что дальше произошло с героем, однако гармоничной концовки не хватает, лично мне. А так, написано неплохо для первой публикации. Прошу не обижаться на моё мнение))
Зарегистрирован: 3.04.2015
#2 написал: hronika
Сегодня, 12:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 8
....и что дальше??? суть то в чем??
Зарегистрирован: 2.07.2016
#3 написал: акжана
Сегодня, 12:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (489|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 599
Ночевка в глухой деревеньке, полнолуние, зловещий портрет - такое многообещающее изложение было, но в конце все скучно скомкали.
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#4 написал: Япона Мать
Сегодня, 13:50
0
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 46
Цитата: hronika
....и что дальше??? суть то в чем??

Автор должен был написать: "у меня все, спасибо!" Тоже не поняла. Минусовать не люблю. Без оценки.
Зарегистрирован: 24.07.2016
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 14:15
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (43|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 322
Начало хорошее, а потом слишком "загадошно")+
Может продолжение напишете...
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
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