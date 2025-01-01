Третий объект

Estellan Просмотров: 74 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:22 by

Из сна меня вывел настойчивый голос начальника, требующий, чтобы я эти самые глаза немедленно открыл.- Что случилось? – осведомился я, не открывая глаз. Если что-то серьезное, то, наверняка, меня будили бы иначе. Следовательно, произошло нечто не столь серьезное. Кто знает, может получится и откосить?- Просыпайся давай, - не отступал шеф, - на твоей территории чужие.- И что от меня требуется? – один глаз все же пришлось открыть, чтобы в полутьме увидеть недовольное лицо шефа. – Пугнуть их, чтобы до седьмого колена их потомки боялись нос высовывать из дома до совершеннолетия? Или сразу так, чтобы даже телевизора боялись?- Ничего такого… - задумался на мгновение начальник. – Впрочем, если сможешь их пугнуть, чтобы не покалечились, то попробуй. А вообще, просто проследи, чтобы не померли у тебя там. Насколько я помню, у тебя там довольно беспокойно.- На каком именно они объекте? – лениво поерзал я на месте не слишком желая расставаться со сном.- На третьем, - сообщил старший, мигом заставив меня разлепить оба глаза и стряхнуть остатки сна.- Вот же… Кстати, а кто там?- Да какие-то то ли стримеры, то ли блохеры, фиг их сейчас без поллитры разберет. Двигай давай. Они уже почти на месте.- Да блин.Пришлось торопиться. Пока собрался, пока добрался. Успел почти вовремя. Они уже добрались до входа и сейчас по очереди боязливо заглядывали внутрь. Ну да, действительно фиг разберет. Молодые. То ли школьники, то ли студенты, густо обвешанные техникой половины из которой я не смог опознать. Два парня и девушка. Вот и спрашивается, а чего, собственно, вы здесь забыли? Любители заброшек? Ну сочувствую, да. А сюда зачем приперлись? К тому же на третий объект? Чем вам первые два или последние четыре не угодили? Почему на третий?Пока я размышлял, вся тепленькая компания устремилась внутрь. Явно желая познакомиться с обитателями третьего объекта. Решив пока им не мешать, я аккуратно пошел следом. У самого входа им ничего не угрожает.А вот дальше… третий объект, да. Четыре подземных этажа, в который ведет неприметная, но крепкая металлическая дверь в лесном массиве. Точнее, сначала двери не было вовсе. Потом стояла деревянная, потом металлическая, потом крепкая металлическая, потом очень крепкая, но всякий раз ее кто-то умудряется ломать. Вот и сейчас дверь была, но искорежена настолько… Блин, ее, что, взрывали? Зачем? Кому настолько было что-то нужно внутри?Следуя за гостями, я спустился на первый этаж. Самый обширный. Площадью с небольшой квартал, он изобиловал комнатами, комнатками, залами, коридорами и переходами. Естественно, без дверей. Но темных углов здесь и так хватало.Гости разошлись, подсвечивая себе фонарями, то и дело уголки этажа стали озарять вспышки камер. Вот вам реально делать нечего?Один из парней, не знаю, по своей воле или ведомы инстинктом, направился к спуску на второй этаж. Сам не зная почему, но я пошел за ним. Как оказалось, не зря.Пройдя пару комнат, он умудрился свести знакомство с первым жителем третьего объекта. Жительницей. Не особо скрываясь, она стояла посреди комнаты, спиной к упавшему на нее лучу фонаря.- Эй, кто здесь? – спросил парень, остановившись.«Не задавал бы ты вопросов, на которые не хочешь знать ответы», - успел подумать я. А вот он, похоже, подумать не успел.На первом этаже, насколько я помнил, ничего смертельно опасного у меня не обитало. Так, пугнуть может. Может даже заразить. Почешется недельку, да и пройдет все.- Эй, народ, я тут бомжиху…Договорить юнец не успел. Мадама, в самом деле немного смахивающая на бомжиху, по крайней мере, со спины, драное цветастое платье, волосы смахивающие на воронье гнздо, наполовину русые, наполовину седые, развернулась. А вот с лица за бомжиху ее не примешь, даже если очень захочется, здоровенная пасть, один глаз, полное отсутствие носа, зубы-иглы. Развернулась значит, выставила вперед когтистые лапы и бросилась на незваного гостя.Заорали они одновременно. И, если парень кричал вполне человеческим голосом, то ее визг был похож на звук пенопластом по стеклу. Я поморщился, парнишка упал на спину, не переставая орать, сверху на него рухнула тварь, продолжая орать ему в лицо и цепляясь культяпками в одежду на горле.Ну, кажись клиент уже дошел до кондиции. Подождать остальных, чтобы они тоже успели полюбоваться? Если и не услышали ее крик, ее может слышать только тот, кто на нее смотри, то на его вопли они уже всяко должны отреагировать? Впрочем…Глубоко вздохнув, я подошел, ухватил тварь за одежду.- Ладно, побаловались и хватит, - сообщил даме, прежде чем оттащить ее на пару шагов в сторону. Страх гостя, оказалось, ей понравился настолько, что она решила отбиваться, умудрившись цапнуть меня за ногу, чтобы освободиться.- А вот это ты зря… - рыкнул я на нее, перевернул на спину и с силой наступив казенным сапогом не голову. Тварь заткнулась, по полу брызнуло розовым, тут же, прямо в воздухе принявшись истаивать, как сигаретный дым. Вместе с розовым стало таять и все тело. Гость, с пола, наблюдал за этим, широко открыв варежку. Ну хоть уже не орал.- Что случилось? – первой в комнату влетела взмыленная девушка, за ней, оставая на пару метров, второй парень. – Что стряслось? Кто орал?Присев, девушка принялась равномерно встряхивать лежащего на полу, добиваясь ответа. Тот лишь выразительно моргал и тянул руку в мою сторону. Последние струйки дыма рассеивались в темноте подземелья.- Там… там… там… - повторял он, не в силах сформулировать что-то большее.Проследив за его жестом, оставшиеся двое развернулись, посветили фонарями на том место, куда указывал третий, но ничего не обнаружили.- Что там, Макс, да очнись же… - дама залепила подельнику звонкую плюху и тот, казалось, немного пришел в себя.- Там… тварь! – резко выдохнул тот.- Где? Ты снял ее? – вступил в разговор третий.- Я… не…- Ты не снял? – выдохнул второй парень и потер лоб. – Плохо. А что там было то?- Баба, на бомжиху похожа. А потом развернулась… и на меня. Я даже побежать не успел. На пол повалила. Потом с меня слетела, вон туда, об пол шмякнулась и… разлетелась. Как пепел. Как дым.- И ты это не снял? – уточнил второй парень.- Да пошел ты! – сорвался первый. – Сам ты много бы снял?!- А может ты… того? – подал голос не верящий.- Да пошел ты еще раз. Я ее видел, вот как тебя вижу.Компания продолжала препираться, я же усмехнулся, привычно затаившись в темном углу. Конечно, он не может описать все так, как было. Хотя бы потому, что никто из них не в состоянии меня увидеть. Такая фигня. Потому для него тварь и отлетела, и самоуничтожилась сама. Зря, ребятки, вы сунулись на третий объект. На любом другом я смог бы поразвлекать вас самостоятельно. Ну или при помощи куда менее активной нечисти. А тут…Я давно подозреваю, что именно здесь где-то существует разлом между мирами, даже калитка. Через которую, время от времени, на объект приползает новая дрянь. Я даже зачищал объект пару раз. Но, так получается, что на место уничтоженной дряни приходит новая. С новым набором навыков и пойди угадай насколько новая опасней старой. Иногда старая уходила самостоятельно. И ее место тоже занимала новая. Тогда я и решил оставить объект в покое, следя лишь за тем, чтобы сюда никто не вламывался. По крайней мере до тех пор, пока эту калитку между мирами не найду и не придумаю как ее закрыть.Кстати о мадаме, насколько я успел ее изучить, она к попыткам ее уничтожить относилась довольно философски. Получив серьезную травму, она всегда истаивала дымом и на какое-то время затаивалась, зализывая раны. То ли ей очень нравилось на объекте, то ли возвращаться в свой мир не желала. Впрочем, это уже не мои проблемы.Дебаты, между тем, закончились, и молодежь уверенно потянулась к проходу на нижние этажи. Эй, вам, что, мало было? Решили еще с кем-то знакомство свести? А ну как испугаетесь, упадете с лестницы и ноги себе переломаете? Кто вас отсюда вытаскивать будет? Решили навсегда на третьем объекте остаться? У нас тут и так тесно.Топая за ними, я размышлял с кем бы их так познакомить, чтобы они отсюда убрались, лучше всего – навсегда?На третьем из условно безопасных были двое. Тень и Бледняк. Тень, потому что всегда был плоским и любимым развлечением его было появляться в свете фонарей гостей, а потом греметь оставшимся на этаже мусором, доводя пришельцев до икоты. Мог даже в них что-то метнуть. Бледняк… этот красавец был, наоборот, почти белым, лысым, с длинными конечностями, ловко передвигался как по стенам, так и по потолку, в свете фонарей задорно светил огромными фосфоресцирующими глазами, как кошак, да. Я сам изрядно обалдел при нашем первом знакомстве, когда он свалился мне на загривок и зашипел. Более опасных я от компашки смогу отогнать.Что еще? А… кстати. На четвертом, самом нижнем уровне, у меня в большом, частично затопленном зале давно уже бродит Мертвяк. Как воспользоваться лестницей то ли не понимает, то ли не хочет. Не опасен, но старшен как смертный грех. Сможет немного этих троих погонять. Ну и напугать как следует. Заразит или укусит вряд ли, трудно кусаться без нижней челюсти. Так… максимум пощупает за всякое.Решено. Отведу их на четвертый.На втором подземном этаже компания вела себя уже осторожней. Не разделялась, снимала меньше. Постоянно оглядывалась. Когда я подпнул старую металлическую кружку, направляя их в нужную мне сторону, молодежь прижалась друг к другу и, кажется, начала седеть. Однако, сильное впечатление на вас мадама произвела.Повторив свой эксперимент, я добился лишь сдавленного шепота и подрагивающего луча фонаря, направленного на покачивающуюся на полу помятую тару.«А может, вы по домам пойдете? Время-то позднее?» - мысленно уточнил я, понимая, что вслух этот вопрос задавать нет смысла.Кружка все еще покачивалась у стены, когда в круг света попало еще что-то. Что-то черное, но объемное. Сначала было не понятно что это, но потом нечто высунулось сильнее, стало обретать форму. Нога? Точно нога. За ногой появились руки, потом туловко. Черное. Объемное. Не Тень. Тот обитает на этаж ниже.А это еще кто? Я таких у себя не помню. Переведя взгляд на компанию, я понял, что они и дышать перестали, казалось, чтобы не привлекать внимание этой твари. Тварь пробралась сквозь стену окончательно. Встряхнулась и, не издавая лишних звуков, ринулась на ребят.Выждав целую секунду, те, в свою очередь, заорали и кинулись врассыпную.«Блин! Ну вот что ты наделал?!»Шугнув всех троих, новый жилец объекта выбрал себе конкретную цель и побежал за девушкой. Почему всегда за девушкой?Пришлось бежать следом, на ходу отстегивая нож. Пока я не пойму насколько этот новенький опасен, лучше перебдеть.Догнал я парочку в небольшой комнатке, где девушка тряслась крупной дрожью, забившись в угол. Но не кричала. Бледная до синевы, закусила губу и лишь светила на неторопливо приближающуюся к ней тварь.- Не… не в мою смену, - подкравшись сзади, я попытался полоснуть пришельца ножом.Черный отшатнулся вправо, сложил в мою сторону неприличный жест. Ага, так он не говорит. И без перехода атаковал. Теперь отходить пришлось мне, пытаясь, на ходу, попасть в него ножом.Почувствовав за спиной стену, я немного пришел в себя. Нападать на меня? На моем же объекте? Это сколько же наглости надо иметь? Рыкнув, я устремился вперед. Длинный выпад, слишком длинный, если не знать как в нем сразу же уйти от атаки. Нацелившись в живот твари, я почти ее достал. Почти. Лезвие почти коснулось черной плоти, когда тварь сделала то, чего я никак не мог ожидать. Она разделилась. Распалась на две твари. Абсолютно одинаковые. На секунду замешкавшись, я тут же получил удар в челюсть, сверзился на пол. Чудом увернулся от удара ногой, умудрился за эту же ногу ухватить нападающего и дернуть на себя, благо, что оказался я у стену и тварь впечаталась в стену всей тушкой. Правда, меня тут же атаковала вторая, наградив несколькими болезненными ударами.Несколько раз перекатившись, я поднялся, тяжело дыша.- Так значит… ты двоишься. Но сквозь стены можешь проходить только в цельном виде. Это немного меняет правила.На этот раз на меня наступали уже двое. А места не то чтобы много. Атакую одну, вторая не станет мешкать. Я бы не стал. Осталось использовать разум.Качнувшись в одну сторону, заставив одну из тварей сгруппироваться, я бросился под ноги второй, на ходу полосуя ножом. На этот раз достал, что понял по недовольному рыку. Да и по тому, что развернувшись, она стала медленней, подволакивая ногу.- Назову тебя меченным, - указал я ножом на раненую половину твари, прежде чем атаковать снова.Если добить одну, может и вторая успокоится?Успел сделать в ее сторону несколько шагов, прежде чем они обе снова оказались передо мной. Почти мгновенно слились воедино а дальше… черный уклонился от удара, развернулся спиной, получил удар по спине, снова недовольно зарычал и… прыгнул прямо сквозь стену, исчезая.- И не думай, что я тебя не найду, - пригрозил я стене, которой тоже досталось ножом, но ответа не дождался. Найду. Прослежу за компашкой, выведу их отсюда и вернусь. Все кости тебе пересчитаю.Зато, развернувшись, внезапно понял, что девушка все еще здесь. И уже даже почти не дрожит, фонарь в ее руках светил как раз на ту стену с царапиной от моего ножа, куда тварь упрыгала.- Благодарностей не надо, - под нос себе усмехнулся я, стряхивая на пол черную кровь твари с ножа на пол.- Крис! Крис ты где? – раздались голоса в темноте. Человеческие голоса.Надо же, эти двое еще здесь? Не бросили свою подругу? Не то, чтобы прямо одобряю то, что вы здесь остались, но вот то, что не бросили – одобряю.- Я здесь, - отозвалась девушка, встряхиваясь.- Пойдем нафиг отсюда! – первым в комнату влетел тот самый, на которого мадама бросилась. – Пойдем! Надо убираться!- Парень дело говорит, - снова себе под нос поддержал его я.- Пойдем… - девушка сделала несколько шагов из своего угла. Обернулась, снова подсвечивая себе фонарем. И снова уставилась прямо на то место, куда ускакал черный. Ну не могла же она смотреть на меня, стоящего между нею и стеной. Они меня не видят, за исключением очень сильных медиумов. – Спасибо тебе.Едва слышный женский шепот в почти полной темноте подземелья.- Спасибо, что спас.

Ключевые слова: Заброшка тварь гости авторская история

Другие, подобные истории: