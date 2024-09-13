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Стихи

Джиперс Криперс

Беги из города ты прочь,
Чтобы никто не смог тебя найти.
Не сможешь ты себе помочь,
Когда он явится в ночи!

Оставить дом, всех близких и родных —
Цена довольно велика,
Но только так останешься в живых,
Скорее всего, наверняка...

Узнаешь ты его по черному плащу,
А также по широкополой шляпе.
И если ты его увидел, огорчу,
Уже считай, ты в его лапе.

Не человек он вовсе и не зверь,
Он существо в разы страшнее,
И коль найдёт тебя он, уж поверь,
Не испытал ты ничего больнее
Того, что ждёт тебя теперь.


Иконы и молитвы, храм...
Сумеют ли тебя спасти?
Оставь пожитки и весь хлам,
Беги! Беги!! БЕГИ!!!!!


Новость отредактировал Летяга - 13-09-2024, 13:25
Причина: Стилистика автора сохранена
13-09-2024, 13:25 by PennywiseПросмотров: 141Комментарии: 0
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Ключевые слова: Человек зверь существо молитвы авторский стих

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