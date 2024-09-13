Джиперс Криперс

Джиперс КриперсБеги из города ты прочь,
Чтобы никто не смог тебя найти.
Не сможешь ты себе помочь,
Когда он явится в ночи!
Оставить дом, всех близких и родных —
Цена довольно велика,
Но только так останешься в живых,
Скорее всего, наверняка...
Узнаешь ты его по черному плащу,
А также по широкополой шляпе.
И если ты его увидел, огорчу,
Уже считай, ты в его лапе.
Не человек он вовсе и не зверь,
Он существо в разы страшнее,
И коль найдёт тебя он, уж поверь,
Не испытал ты ничего больнее
Того, что ждёт тебя теперь.
Иконы и молитвы, храм...
Сумеют ли тебя спасти?
Оставь пожитки и весь хлам,
Беги! Беги!! БЕГИ!!!!!
Новость отредактировал Летяга - 13-09-2024, 13:25
Причина: Стилистика автора сохранена
13-09-2024, 13:25 by PennywiseПросмотров: 141Комментарии: 0
Ключевые слова: Человек зверь существо молитвы авторский стих