Джиперс Криперс

Новость отредактировал Летяга - 13-09-2024, 13:25

Причина: Стилистика автора сохранена

Pennywise Просмотров: 141 Комментарии: 0 +1 13-09-2024, 13:25 by

Беги из города ты прочь,Чтобы никто не смог тебя найти.Не сможешь ты себе помочь,Когда он явится в ночи!Оставить дом, всех близких и родных —Цена довольно велика,Но только так останешься в живых,Скорее всего, наверняка...Узнаешь ты его по черному плащу,А также по широкополой шляпе.И если ты его увидел, огорчу,Уже считай, ты в его лапе.Не человек он вовсе и не зверь,Он существо в разы страшнее,И коль найдёт тебя он, уж поверь,Не испытал ты ничего больнееТого, что ждёт тебя теперь.Иконы и молитвы, храм...Сумеют ли тебя спасти?Оставь пожитки и весь хлам,Беги! Беги!! БЕГИ!!!!!

Ключевые слова: Человек зверь существо молитвы авторский стих

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