Поездка в деревню

Поездка в деревнюЯ выехал на асфальт, оставляя позади разбитую деревенскую дорогу. Настроение было паршивым. Ещё бы, любой на моём месте чувствовал себя так, если бы ему позвонили на второй день после похорон бабушки и сообщили, что её могила была осквернена, а дом, который достался в наследство, вынесли и разгромили по полной.
Полгода назад хоронили деда, теперь вот бабушку. Было во всём этом что-то не так. Дед был обнаружен в сарае повешенным. Говорят, сам наложил на себя руки, только я в это не верил. Он слишком сильно любил жизнь и бабушку, чтобы так поступать. Для этого нужна была очень серьёзная причина, и я даже представить не мог, что бы могло его заставить покончить жизнь таким образом. Скорее всего, ему в этом подсобили, и я догадывался, кто за этим стоит, однако без доказательств никому ничего не предъявишь.
Выехал поздно ночью и к утру добрался до деревни. Все дела были сделаны уже к обеду: бабушкину могилу привели в порядок, с домом не стал сильно мудрить, прибрался немного, заколотил дверь и окна досками, да и будет, всё равно собирался выставлять на продажу, хотя кому он сдался в такой глухомани, даже за такие гроши. Затянулась беседа с местными правоохранительными органами в лице участкового. Честно сказать, тот ещё тип, больше смахивал на бандоса из 90-х, нежели на служителя закона.
Пока засобирался, уже стало смеркаться, а покинул деревню я уже в полной темноте. Дорога выглядела зловещей, словно из фильма ужасов: кругом поля да лесополосы и ни единого фонарного столба, фары автомобиля с трудом рассеивали густую тьму. То тут, то там мелькали тени, мозг невольно рисовал всяких монстров и тварей, поджидающих где-то в кустах и готовых разорвать на части в любой момент.
Я достал сигарету и закурил. Казалось бы, всё худшее позади. Стоило мне только об этом подумать, как тут же раздался хлопок. Автомобиль занесло, а я же вцепился в руль, стараясь удержать управление и постепенно тормозить. Благо встречная полоса была пустой, и всё обошлось. Я вылез из машины и осмотрелся. Правое переднее колесо покинуло чат. Я открыл багажник, взял запаску, домкрат и инструменты.
«Ну, теперь-то хуже уже некуда», — пробубнил я и стал откручивать болты. Как оказалось, бывает и хуже, ибо только я принялся за дело, как с неба посыпались капельки дождя. Атмосфера давила и нагнетала. Я старался не думать о том, что нахожусь один у чёрта на куличках, старался не обращать внимания на шорохи и посторонние звуки где-то поблизости, старался изо всех сил успокоить себя, твердил себе, что всё хорошо, но всё же понимал, что это далеко не так, и я застрял в пустом безлюдном месте, где царит мрачная тяжёлая атмосфера, давящая с каждой секундой всё больше и больше. Стоило мне затянуть последний болт, как за спиной раздался шорох, а обернувшись, я получил неслабый удар в лицо твёрдым тупым предметом, вследствие чего вырубился.
Не знаю, сколько времени прошло и как долго я был в отключке. Когда очухался и осмотрелся, осознал, что нахожусь в гараже. Вот только в чьём? Голова гудела, отчего до меня не сразу дошло, что мои руки привязаны к спинке стула, на котором всё это время дремал.
– О-о-о, очнулся, красавчик! – громко произнёс кто-то и захохотал, а я вздрогнул и повернул голову в сторону источника звука. В самом отдалённом углу за столом сидели четверо, тасовали карты. Одеты в чёрные шмотки и в балаклавах.
– Ну что, сам расскажешь или из тебя выудить нужную информацию? – спросил один из них, а после не спеша стал подкатывать свои шары в мою сторону.
– Что вам рассказать? Кто вы такие и что вам нужно? – ответил я, на удивление сохранив спокойствие.
– Не важно, кто мы такие, важно другое – то, что у тебя есть вещица, которую мы очень желаем заполучить, – мужчина приволок стул и присел напротив меня.
– Я не понимаю, о чем вы говорите, у меня ничего нет, хотите, забирайте машину, кошелёк, что вам ещё надо? – я произнёс эту фразу громче положенного, за что получил смачный удар в лицо, после которого ощутил вкус железа во рту.
– Не валяй дурака, отдай нам колечко, и, возможно, мы тебя отпустим, не будь упрямым, как твои дед с бабкой, – даже сквозь балаклаву я смог разглядеть довольную ухмылку на лице этого упыря.
– Ах ты мудила! – выдавил я в порыве гнева и попытался подняться на ноги, но меня сразу же опустили обратно на землю ударом в живот. Я согнулся от боли и закашлялся.
– Ну и что с ним делать будем, мужики? – крикнул мой собеседник остальным, которые все также сидели за столом.
– А давайте-ка я! – отозвался один из них, низкий, с огромным пивным пузом. Пока он ковылял в мою сторону, я успел разглядеть, чем и как меня привязали. Пластиковые хомуты, мои руки были стянуты пластиковыми хомутами, грёбаные недоноски. Толстый прихватил молоток со стеллажа и присел на стуле, а после снял с меня ботинок и носок.
– Ну что, с какого пальца начнём, может, с этого? – жирный указал на большой палец. – Или с этого, похожего на корнишон? – он заржал и тыкал молотком все пальцы поочерёдно, я же смотрел на молоток, который, к слову, выглядел вполне добротным: сам боёк на полкило, плюс приваренный кусок трубы вместо рукояти, один удар таким прибором — и нет пальца, а то и двух.
– Раз ты молчишь, я сделаю выбор сам, – толстяк замахнулся, чтобы нанести удар.
– Стойте, не надо, я всё расскажу! – молоток остановился в нескольких сантиметрах от моей ноги.
– Я слушаю, – пробормотал пузырь и отложил молоток в сторону.
– В бабушкиной комнате на стене висит календарь 2016-го года, на нём ещё шимпанзе, мне очень нравился он, и я попросил бабушку оставить его там, и она…
– Что там, сейф? Или в самой стене спрятано? – перебил меня колобок на ножках.
– Я хотел сказать, что тот шимпанзе выглядит намного красивее, чем ты, – я не сдержался и засмеялся, остальные же захохотали, один из них даже упал под стол.
– Ну всё, тебе кранты! – крикнул жирдяй и потянулся за молотком. Я в одно мгновение сломал хомут, молниеносно вскочил на ноги и схватил толстого за руку, в которой держал орудие, после чего вломил ему головой прямо в переносицу. Жирный пошатнулся, я же схватил молоток и ударил его по плечу, сломав ключицу. Один из тех, что сидели за столом, очухался и ринулся в мою сторону. Я с размахом бросил увесистый молоток, попав ему в области грудной клетки, от чего тот рухнул на пол и корчился от боли. Я схватил отвёртку, оказавшуюся под рукой, и побежал в сторону оставшихся двух, которые находились в дичайшем шоке от происходящего. Первый удар пришёлся одному из них в рёбра, тот завизжал, мне прилетел нехилый хук от второго, нанёс ещё удар первому в ногу. Второй врезал ещё несколько раз мне в рожу, я же пытался достать его отвёрткой, но каждый раз промахивался. После ещё нескольких хороших попаданий я потерял равновесие и упал, а выродок навис надо мной и принялся мять мне лицо. В какое-то мгновение я чуть было не сдался, однако, нащупав отвёртку, с размаху вонзил её ему в щеку. Тот отпрянул назад и свалился на зад, я же встал и добавил ему с ноги, выдернул отвёртку и побежал на выход. Закрыл дверь, воткнул отвёртку в петлях для навесного замка. Мой автомобиль находился рядом, ключи в зажигании, повезло, что они оказались тупыми. Пока они додумались, что можно отворить распашные створки ворот, у меня было время загородить выход, что я и сделал, припарковав машину плотно к воротам гаража. Теперь оставалось решить, что с ними делать. Сдать в полицию? Хотя полиция уже здесь, в гараже. Да-да, я узнал участкового, тот, что визжал от удара в ребро. И остальные трое мне тоже знакомы, пересекались по молодости, те ещё моральные уроды. Я догадывался, кто за этим стоит, однако без доказательств никому ничего не предъявишь. Но я принял решение – пощады не будет. Достал канистру бензина из багажника. Хоть стены гаража и кирпичные, есть и уязвимое место – перекрытие, деревянный каркас и слоёв двадцать рубероида. Дело сделано, предки отомщены.
А насчёт кольца, оно у меня с похорон деда.
Не спрашивайте, что за кольцо и откуда оно у бабушки, я сам особо ничего не знаю и не разбираюсь, скажу лишь, что его украшает непередаваемой красоты камушек родом из Индии, стоимость которого превышает сумму в десять миллионов, и это не в рублях.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 12:35
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 12:35 by PennywiseПросмотров: 133Комментарии: 0
Ключевые слова: Деревня погром бандиты кольцо авторская история