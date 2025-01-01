Поездка в деревню

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 12:35

Причина: Стилистика автора сохранена

Pennywise Просмотров: 133 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:35 by

Я выехал на асфальт, оставляя позади разбитую деревенскую дорогу. Настроение было паршивым. Ещё бы, любой на моём месте чувствовал себя так, если бы ему позвонили на второй день после похорон бабушки и сообщили, что её могила была осквернена, а дом, который достался в наследство, вынесли и разгромили по полной.Полгода назад хоронили деда, теперь вот бабушку. Было во всём этом что-то не так. Дед был обнаружен в сарае повешенным. Говорят, сам наложил на себя руки, только я в это не верил. Он слишком сильно любил жизнь и бабушку, чтобы так поступать. Для этого нужна была очень серьёзная причина, и я даже представить не мог, что бы могло его заставить покончить жизнь таким образом. Скорее всего, ему в этом подсобили, и я догадывался, кто за этим стоит, однако без доказательств никому ничего не предъявишь.Выехал поздно ночью и к утру добрался до деревни. Все дела были сделаны уже к обеду: бабушкину могилу привели в порядок, с домом не стал сильно мудрить, прибрался немного, заколотил дверь и окна досками, да и будет, всё равно собирался выставлять на продажу, хотя кому он сдался в такой глухомани, даже за такие гроши. Затянулась беседа с местными правоохранительными органами в лице участкового. Честно сказать, тот ещё тип, больше смахивал на бандоса из 90-х, нежели на служителя закона.Пока засобирался, уже стало смеркаться, а покинул деревню я уже в полной темноте. Дорога выглядела зловещей, словно из фильма ужасов: кругом поля да лесополосы и ни единого фонарного столба, фары автомобиля с трудом рассеивали густую тьму. То тут, то там мелькали тени, мозг невольно рисовал всяких монстров и тварей, поджидающих где-то в кустах и готовых разорвать на части в любой момент.Я достал сигарету и закурил. Казалось бы, всё худшее позади. Стоило мне только об этом подумать, как тут же раздался хлопок. Автомобиль занесло, а я же вцепился в руль, стараясь удержать управление и постепенно тормозить. Благо встречная полоса была пустой, и всё обошлось. Я вылез из машины и осмотрелся. Правое переднее колесо покинуло чат. Я открыл багажник, взял запаску, домкрат и инструменты.«Ну, теперь-то хуже уже некуда», — пробубнил я и стал откручивать болты. Как оказалось, бывает и хуже, ибо только я принялся за дело, как с неба посыпались капельки дождя. Атмосфера давила и нагнетала. Я старался не думать о том, что нахожусь один у чёрта на куличках, старался не обращать внимания на шорохи и посторонние звуки где-то поблизости, старался изо всех сил успокоить себя, твердил себе, что всё хорошо, но всё же понимал, что это далеко не так, и я застрял в пустом безлюдном месте, где царит мрачная тяжёлая атмосфера, давящая с каждой секундой всё больше и больше. Стоило мне затянуть последний болт, как за спиной раздался шорох, а обернувшись, я получил неслабый удар в лицо твёрдым тупым предметом, вследствие чего вырубился.Не знаю, сколько времени прошло и как долго я был в отключке. Когда очухался и осмотрелся, осознал, что нахожусь в гараже. Вот только в чьём? Голова гудела, отчего до меня не сразу дошло, что мои руки привязаны к спинке стула, на котором всё это время дремал.– О-о-о, очнулся, красавчик! – громко произнёс кто-то и захохотал, а я вздрогнул и повернул голову в сторону источника звука. В самом отдалённом углу за столом сидели четверо, тасовали карты. Одеты в чёрные шмотки и в балаклавах.– Ну что, сам расскажешь или из тебя выудить нужную информацию? – спросил один из них, а после не спеша стал подкатывать свои шары в мою сторону.– Что вам рассказать? Кто вы такие и что вам нужно? – ответил я, на удивление сохранив спокойствие.– Не важно, кто мы такие, важно другое – то, что у тебя есть вещица, которую мы очень желаем заполучить, – мужчина приволок стул и присел напротив меня.– Я не понимаю, о чем вы говорите, у меня ничего нет, хотите, забирайте машину, кошелёк, что вам ещё надо? – я произнёс эту фразу громче положенного, за что получил смачный удар в лицо, после которого ощутил вкус железа во рту.– Не валяй дурака, отдай нам колечко, и, возможно, мы тебя отпустим, не будь упрямым, как твои дед с бабкой, – даже сквозь балаклаву я смог разглядеть довольную ухмылку на лице этого упыря.– Ах ты мудила! – выдавил я в порыве гнева и попытался подняться на ноги, но меня сразу же опустили обратно на землю ударом в живот. Я согнулся от боли и закашлялся.– Ну и что с ним делать будем, мужики? – крикнул мой собеседник остальным, которые все также сидели за столом.– А давайте-ка я! – отозвался один из них, низкий, с огромным пивным пузом. Пока он ковылял в мою сторону, я успел разглядеть, чем и как меня привязали. Пластиковые хомуты, мои руки были стянуты пластиковыми хомутами, грёбаные недоноски. Толстый прихватил молоток со стеллажа и присел на стуле, а после снял с меня ботинок и носок.– Ну что, с какого пальца начнём, может, с этого? – жирный указал на большой палец. – Или с этого, похожего на корнишон? – он заржал и тыкал молотком все пальцы поочерёдно, я же смотрел на молоток, который, к слову, выглядел вполне добротным: сам боёк на полкило, плюс приваренный кусок трубы вместо рукояти, один удар таким прибором — и нет пальца, а то и двух.– Раз ты молчишь, я сделаю выбор сам, – толстяк замахнулся, чтобы нанести удар.– Стойте, не надо, я всё расскажу! – молоток остановился в нескольких сантиметрах от моей ноги.– Я слушаю, – пробормотал пузырь и отложил молоток в сторону.– В бабушкиной комнате на стене висит календарь 2016-го года, на нём ещё шимпанзе, мне очень нравился он, и я попросил бабушку оставить его там, и она…– Что там, сейф? Или в самой стене спрятано? – перебил меня колобок на ножках.– Я хотел сказать, что тот шимпанзе выглядит намного красивее, чем ты, – я не сдержался и засмеялся, остальные же захохотали, один из них даже упал под стол.– Ну всё, тебе кранты! – крикнул жирдяй и потянулся за молотком. Я в одно мгновение сломал хомут, молниеносно вскочил на ноги и схватил толстого за руку, в которой держал орудие, после чего вломил ему головой прямо в переносицу. Жирный пошатнулся, я же схватил молоток и ударил его по плечу, сломав ключицу. Один из тех, что сидели за столом, очухался и ринулся в мою сторону. Я с размахом бросил увесистый молоток, попав ему в области грудной клетки, от чего тот рухнул на пол и корчился от боли. Я схватил отвёртку, оказавшуюся под рукой, и побежал в сторону оставшихся двух, которые находились в дичайшем шоке от происходящего. Первый удар пришёлся одному из них в рёбра, тот завизжал, мне прилетел нехилый хук от второго, нанёс ещё удар первому в ногу. Второй врезал ещё несколько раз мне в рожу, я же пытался достать его отвёрткой, но каждый раз промахивался. После ещё нескольких хороших попаданий я потерял равновесие и упал, а выродок навис надо мной и принялся мять мне лицо. В какое-то мгновение я чуть было не сдался, однако, нащупав отвёртку, с размаху вонзил её ему в щеку. Тот отпрянул назад и свалился на зад, я же встал и добавил ему с ноги, выдернул отвёртку и побежал на выход. Закрыл дверь, воткнул отвёртку в петлях для навесного замка. Мой автомобиль находился рядом, ключи в зажигании, повезло, что они оказались тупыми. Пока они додумались, что можно отворить распашные створки ворот, у меня было время загородить выход, что я и сделал, припарковав машину плотно к воротам гаража. Теперь оставалось решить, что с ними делать. Сдать в полицию? Хотя полиция уже здесь, в гараже. Да-да, я узнал участкового, тот, что визжал от удара в ребро. И остальные трое мне тоже знакомы, пересекались по молодости, те ещё моральные уроды. Я догадывался, кто за этим стоит, однако без доказательств никому ничего не предъявишь. Но я принял решение – пощады не будет. Достал канистру бензина из багажника. Хоть стены гаража и кирпичные, есть и уязвимое место – перекрытие, деревянный каркас и слоёв двадцать рубероида. Дело сделано, предки отомщены.А насчёт кольца, оно у меня с похорон деда.Не спрашивайте, что за кольцо и откуда оно у бабушки, я сам особо ничего не знаю и не разбираюсь, скажу лишь, что его украшает непередаваемой красоты камушек родом из Индии, стоимость которого превышает сумму в десять миллионов, и это не в рублях.

Ключевые слова: Деревня погром бандиты кольцо авторская история

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