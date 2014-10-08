Ван Хельсинг и колдун 3

Ван Хельсинг и колдун 3

Новость отредактировал Estellan - 29-08-2022, 20:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

Arhip Просмотров: 117 Комментарии: 7 +4 29-08-2022, 20:00 by

Утром Ван Хельсинг и Kinigos пошли к Колдуну за вином.Ван Хельсинг после победы над Чудом-Юдом взял себе отпуск за свой счет, и теперь они каждый день покупали у Колдуна вино.Зайдя к Колдуну, они обнаружили у него двух коров, которые поедали траву и ветки с деревьев.- Сельским хозяйством решил заняться? - спросил Arhip- Да вот завел коровок. Правда малость их модифицировал. Они едят траву и ветки, а гадят торфом и углем. Ну смотря что едят - если траву то торфом, а если ветки - то углем.Он показал на две огрмные кучи торфа и угля.- Продавать буду. Только вот я немного ошибся - хотел чтобы они давали вместо молока самогон, а они дают солярку. И еще проблема - скоро обожрут мне весь участок, не знаю, чем потом их кормить.- А почему они постоянно едят? - спросил Ван Хельсинг.- У каждой внутри Реактор холодного термоядерного синтеза. Перестанут есть - реактор постепенно остынет и тогда...- Произойдет холодный термоядерный взрыв? - догадалась Kinigos.- Нет, просто сдохнут.- А может тебе ученым позвонить? Пусть исследуют. Тебе денег заплатят, - посоветовала Kinigos.- А что, хорошая идея! - Колдун схватился за телефон.Спустя три часа к участку Колдуна подъехали два внедорожника и огромная фура с надписью "Передвижная Лаборатория" на борту.Из внедорожников выбрались двое мужчин. Один пожилой, был одет в пиджак, галстук и ботинки. Ну помимо этого у него была и другая одежда, просто пиджак с галстуком и ботинками сразу бросались в глаза - было понятно, что они сделаны на заказ и стоят огромных денег.Второй молодой и одет гораздо скромнее.- Я профессор Преображенский, - представился пожилой. - А это мой ассистент. Ну давайте, показывайте ваших коров.Они прошли на участок. Профессор взял банку с соляркой и унес ее в лабораторию. Спустя несколько минут он вернулся и сообщил:- Действительно солярка, причем высшего качества. А сейчас я исследую уголь и торф.Пока Профессор проводил исследования, Arhip надоил себе две канистры солярки.Вернулся Профессор:- Действительно, уголь и торф в брикетах.И в этот момент обе коровы напряглись и из них вывалилось два слитка желтого цвета.- Что то новенькое! - обрадовался Профессор, схватил оба слитка и потащил в лабораторию.Долгое время ничего не происходило, а затем раздался дикий крик Профессора:- Да это же золото! Шестисотой пробы! Два киллограмма, сто грамм каждый!От этого крика коровы выдали еще по слитку. Один забрала себе Kinigos, второй прихватил Arhip.Вскоре примчался Профессор, весь растрепанный, а галстук у него теперь висел на плече.- Ты чем сейчас кормил коров? - заорал он на Колдуна.- Ну они съели по куску кабеля в свинцовой оплетке.Профессор намного подумал, а потом с криком "Черт с ними, внедорожниками, я их вам дарю!", выскочил на улицу, открыл капот одной из машин и буквально руками выдрал оттуда свинцовый радиатор. Потом проделал то же со вторым внедорожником.Вернувшись, он скормил радиаторы коровам. Все собрались вокруг и принялись ждать.Вскоре коровы выдали еще по слитку и Профессор убежал в лабораторию. Пока он проводил исследования из коров вывалилось еще по слитку. Один схватил Ван Хельсинг, второй - Колдун.Примчался Профессор. Еще более растрепанный, а галстук перекочевал на спину.- Один слиток восьмисотой пробы, второй восемьсот тридцатой. Почему такая разница? Вы коров чем-нибудь еще подкармливали?- Ну одна съела еще несколько градусников - ответил Колдун.- Градусники... Ртуть... РТУТЬ! Ассистент, у нас есть ртуть? - заорал Профессор.- Шесть литров.Тащи сюда!Вскоре появился ассистент, сгибаясь под тяжестью трехлитровой банки. Потом он принес еще одну и они с Профессором напоили им коров.Через некоторое время коровы навалили по слитку, но на этот раз красного цвета.Ассистент с Профессором с трудом подняли слитки и пошли исследовать.- Золото! Самая высшая проба! Содержание золота 99,999%! Почти пятнадцать килограмм в слитке! - раздался еще более дикикй крик Профессора - Ассистент, звони, пусть нам пришлют цистерну ртути.Пока ассистент объяснял, что для получения ртути нужно формлять заявку, потом ждать две недели минимум, и целую цистерну не выделят, коровы навалили еще два красных слитка. Один взял Arhip, второй Kinigos.Снова примчался Профессор. Галстука на нем уже не было, а пиджак был распахнут.- Я забираю одну из коров для опытов! - крикнул он.- Такая корова нужна самому - отказался Колдун.- Дам за нее золотой слиток!- Ну тогда другое дело.Профессор запихал корову в мобильную лабораторию и фура уехала.Arhip и Kinigos отправились пить вино.До места назначения Профессор корову так и не довез - он забыл, что ее надо постоянно кормить, и реактор в ней остыл.Kinigos с Ван Хельсингом в это время пили вино во дворе на лавочке.Колдун бродил у себя по участку, собирал все что попадется под руку или под ногу и кормил этим корову.В какой-то момент из коровы вырвалась реактивная струя, корова свечей взмыла высоко в воздух и там взорвалась.- Смотри, Колдун салют запускает, - сказал Arhip и выпил еще вина.P.S.На следующее утро Arhip, зажав в тисках золотой слиток, отпиливал от него небольшой кусок. Он хотел обменять его у Колдуна на несколько канистр вина.Рядом стояла Kinigos и подбадривала:- Пили Arhip, пили. Он золотой.

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