Мечта человечества

Estellan Просмотров: 29 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:52 by

Мох под ногами проминался, подобно мягкому одеялу, угрожая в какой-то момент промяться еще сильнее, что грозило мне переломом конечности и последующей, весьма болезненной смертью. Приходилось бежать быстро и осторожно, стараясь не думать о том, какой именно косяк с нашей стороны закончился этим позорным бегством в дебри леса.Косяков было много, но основной, как я понял сейчас – недооценивание противника. Недаром еще мудрецы древности остерегали от этой глупости. И, вот прямо сейчас, мы расплачивались за то, что не прислушались к опыту предков, гораздо более искусных в военном деле.Дыхание заканчивалось, как и силы, но я знал, что до схрона уже недалеко. Совсем недалеко. Там можно будет отлежаться, отдышаться и собраться с мыслями.Именно этой надеждой я и утешался, из последних сил переставляя конечности, когда за спиной раздался… грохот. Грохот повторялся с удивительно механическими интервалами, от которых меня прошиб холодный пот. План следовало срочно пересмотреть.Правда, пересматривать его было некогда, грохот приближался, под ногами ощутимо вибрировала земля. Внезапно для себя, слева я увидел метку и, прямо из-за метки машущую человеческую руку. Особого выбора нет, или в укрытие, или… Оглядываться я не стал, и так прекрасно зная что именно идет по моему следу.Молниеносно сменив направление, я рванул в сторону руки, подбежал и рыбкой нырнул в укрытие то ли под бывшим лесным мостиком, то ли под вывороченными корнями дерева, создающими подобие небольшой, но достаточно сокрытой со всех сторон деталями ландшафта, пещерки.Удивительно, но от человека, вопреки моим самым мрачным ожиданиям, там была не только рука. В укрытии пряталась девушка, Буан, смертельно бледная, но живая.- Буан, - выдохнул я, в ответ на что та тут же зажала мне рот, прислушиваясь к грохоту.Я тоже прислушался, грохот приблизился, преодолел место нашего укрытия, замедлился, а потом стал двигаться хаотично. Ищет? Ну пусть пока поищет. Убежать от него все равно не реально. Если сидеть достаточно тихо, то поищет и уйдет.Прислушиваясь к тяжелым шагам, мы затихарились, как мыши под веником, стараясь даже дышать пореже, когда механические шаги раздавались, казалось, прямо над головой. Не знаю как моя спутница, а я только и делал, что мысленно молился всем, кого мог вспомнить, чтобы крыша убежища выдержала, если гигант на нее наступит. Впрочем, если не выдержит, я сильно не расстроюсь. Лучше быстрая смерть, чем то, что нам грозит в случае обнаружения.Еще немного походив вокруг, гигант, все теми же размеренными механическими шагами удалился дальше в лес, оставив нас в компании друг друга и копошащихся в укрытии насекомых. Оценив компанию взглядом, я выдохнул, немного расслабился и даже нашел в себе силы на смешок.- Мы с тобой сейчас как хоббиты…- В смысле? – не поняла девушка, немного высовываясь из укрытия, чтобы оценить обстановку.- В смысле – сидим под корнями деревьев, затаившись, в компании насекомых, прячась от идущего по нашему следу гиганта.- Я и подумать не могла, что они спустят за нами Колосса.- Никто не мог. Мы их недооценили. Ошиблись с самого начала. Ну да «они же тупые машины, куда им до человеческой думалки»? – процитировал я нашего лидера, благодаря которому мы и оказались в этой незавидной ситуации. – Пока мы сидим по лесам, эти чертовы ИИ эволюционируют. Причем гораздо быстрее, чем кто-либо мог представить.- Мы должны были попытаться. Слишком давно никто не добирался до городов. Зато сейчас мы знаем больше и можем рассказать остальным.- Ага, только учитывай, Буан, что мы еще не выбрались. Шанс будет, если доберемся до схрона. Если не доберемся… короче, идем. Нельзя здесь задерживаться, пока Колосс не вернулся, нужно увеличить расстояние от города.Как бы ни хотелось отсидеться, все же надо было двигаться. Даже если миссия и с самого начала оказалась провальной. Да какая там миссия… мы просто ходили в город машин, чтобы проверить как там сейчас существуют те, кто изначально человечество из этих самых городов выкурил. Интересно, думали ли их создатели, что до этого дойдет?Когда это началось? Я не знаю. Мало осталось тех, кто помнит. Я родился уже в лесах, как и почти все, кого я знаю. Зато я слышал истории. Много историй о том, что в городах раньше жили люди. Такие же как я, как Буан, как Энрик, надеюсь ему икается, да и все остальные.Жили себе, значит, и думали о том, как сделать жизнь еще лучше. Для этого, в какой-то момент, были придуманы машины. Сначала безобидные. Машины работали на заводах, готовили еду, прибирались в домах, словом, занимались всем тем, что люди делать не хотели.Потом люди решили, что этого недостаточно, и машины стали усложняться. Со временем они получали все больше и больше возможностей, все больше и больше работы. В какой-то момент за ними даже уже не был нужен присмотр человека. Все было настолько автоматизировано и отлажено, что существовало совершенно самостоятельно. Наверное, именно в этот момент машины и решили, что люди им больше не нужны. Они взбунтовались. Возможно, это можно было бы назвать войной, но выжившие называли уничтожением. Война, это там – где берут пленных. Машины пленных не брали. До недавнего времени.Люди ушли в леса, а машины… не знаю, может быть, они просто опасались уходить далеко от источников питания. Все же первые модели не были рассчитаны на длительную активность. К тому же выслеживать людей по лесам было сложнее. В лесах много и других теплокровных. А может, машинам было достаточно того, что они захватили города.Но и это было лишь до недавних пор. Сегодняшняя вылазка немного приоткрыла нам глаза на то, что на достигнутом машины решили не останавливаться.- Не могу поверить… - пробормотал я себе под нос и остановился, в очередной раз прислушавшись, опасаясь услышать за спиной или, что еще хуже, впереди, знакомый грохот.- Во что? – Буан тоже остановилась, опасливо оглядываясь.- Они научились делать людей-машин.- Андроиды существовали и в давние времена.- Андроиды полностью синтетические. Их легче нашпиговать различными штуковинами.- Мы же говорим о…- Киборгах? – из-за сосны выступил Энрик, в одной руке сжимая допотопную винтовку, а другой зажимая рану на боку. – Вы бы еще громче орали, не весь лес вас слышит. Хотите, чтобы половина города сюда сбежалась? Бегом переодеваться, пока нас тут за задницу не взяли.- А? – я прищурился, пытаясь разглядеть еще кого-то, но Энрик был в гордом одиночестве.- Лорн и Куан… не выжили… - тот опустил голову. За моим плечом всхлипнула Буан.Черт. Я сжал зубы, стараясь удержать под контролем собственные эмоции. Черт. И как мы расскажем об этом остальным? Чудо, конечно, что выжили хоть мы втроем, когда налетели киборги. Никто не знал о их существовании. В лесах они не показывались, оставляя всю грязную работу уже знакомым нам машинам. То ли ИИ берегли их для каких-то других дел, то ли… готовили диверсантов? От этой мысли я снова ощутил наползающий ужас. А в самом деле…Машины мы научились распознавать на подлете. Даже самых совершенных андроидов. Все же было в них нечто… нечеловеческое. А как быть с теми, у кого есть пульс, алая кровь, кто может испытывать боль, страх, голод, а не достоверно, но все же изображать? Да я бы сам привел в поселение такого, заплутавшего в лесах, но человека. А что потом? Получив приказ от ИИ он просто прирежет ночью все поселение? Сдаст координаты и за нами придут Колоссы? Или что похуже?- Черт, Энрик, они готовят…- Бегунов, да, я тоже об этом подумал. Одного такого бегуна хватит, чтобы в лесу выследить и обнаружить несколько поселений, прежде чем кто-то поймет в чем дело. А к тому времени как поселения успеют скоординироваться, ИИ наклепает еще десяток новых. Таким образом люди или сами уничтожат друг друга, в каждом подозревая киборга, или до всех доберется ИИ и его машины.- Что будем делать?- На данный момент мы знаем то, что они есть, и, следовательно, вооружены. Наша задача – предупредить остальных. Так что – бегом переодеваться.- Тш-ш-ш-ш… слышите? – Буан огляделась и замерла, уставившись на подозрительно покачивающиеся кусты.- Эй, - Энрик вскинул свое оружие, прицелившись туда же. – А ну выходи, а то хуже будет.Кусты зашевелились снова, потом раздвинулись, и из-за трепещущих ветвей выступила девушка, обычная, светловолосая. Проблема была только в том, что я ее узнал. Именно она и пыталась мне в городе открутить башку с совершенно нечеловеческой силой. Так как огнестрел в город мы не носили, то отбивался я от нее ножом. У меня, на память об этой встрече остались синяки и парочка сломанных ребер, как я подозреваю, а вот у нее пара ножевых и выбивающаяся из образа проводка на механическом протезе, там, где я срезал кожу. Кровь и металл. Аж замутило.Выстрелить Энрик успел. Даже попал, за пару мгновений до того, как из подлеска за спиной выскочила еще парочка наших знакомых, с которыми знакомство мы свели в городе. Я выхватил свой нож, не знаю, достала ли Буан свое оружие, только довершить начатое Энрик нам не дал. То ли почувствовав врага за спиной, то ли услышав, но развернувшись, не переставая нажимать на курок. Мы едва успели залечь, чтобы уже через мгновение выхватить пару весомых пинков.- Чего разлеглись? Быстрее!!! Стрельбу точно слышали все. Быстрее!А ведь он прав. Времени нет. Подскочив, мы рванули к схрону. В схроне было спрятано самое важное. Костюмы. Не просто маскарад, для отведения глаз машинам. Нет. Хоть мы и сидели по лесам, но не сложа руки. Костюмы представляли собой полноценный образ андроида-полицейского. Если не вдаваться в подробности – снятая с машины шкура, немного переделанная, чтобы даже их сканеры не могли опознать под шкурой живую плоть. Почему именно полицейского? Только у них башка больше всего была похожа на шлем. Точнее, без начинки, являлась шлемом. Идеальная маскировка.Я не раз предлагал именно в таком виде и отправиться в город. Проблема была только в том, что в городе эту маскировку ИИ раскусывал сразу же. То ли по серийным номерам, то ли по движениям. Нам он не рассказывал, а испытать на своем опыте как-то не очень хотелось. Хватило опыта предшественников.Хотя, говорят, давным-давно, пару лет люди умудрялись в таком и подобном виде пробираться в города и даже устраивать диверсии. Несколько городов машины отстраивали практически с нуля. А потом… потом, наверное, научились распознавать.Не знаю, но каким-то чудом мы успели переодеться до того, как машины нашли нас. Первым, само собой, появился патруль. Уже за ним стянулась парочка андроидов и последним притопал Колосс. Тот самый? Другой? Черт, да зачем им тут Колосс? Если, в случае чего, с патрулем и андроидами у нас еще и был бы шанс справиться, то, что, скажите пожалуйста, делать со здоровенным бронированным роботом? Бегать от него, все равно, что от снайпера – умрешь уставшим. Стрелять? Не каждый танк пробьет эту броню. Осталось только молиться, чтобы маскарад сработал. Если нас отсюда не выпустят, то выживание человечества, и так весьма сомнительное, будет уже даже не под вопросом. Его не будет.- Что здесь произошло? – подал голос патрульный. Робот устаревшей конструкции, даже на человеческий взгляд казавшийся ветхим. Пару раз чиненый. Интересно, с помощью людей или нет?- Беглецы, - коротко отрапортовал Энрик.А я безмерно радовался тому, что так далеко в лес не добивала их сеть. Все же, без человеческой думалки машины кое о чем просто забыли, а сейчас решали вопрос с покрытием и устаревшими спутниками, сеть которых люди умудрились уронить еще в незапамятные времена, лишив машины спутниковой связи.Патрульный протянул руку к ближайшему из нас. Ближайшей оказалась Буан, сразу, без вопросов, отщелкнув крохотный лючок разъема на груди. Ага. Решил считать наши данные. Да вперед и с песней, на этот случай мы подготовились. У каждого в костюм была вшита флешка со всеми необходимым данными. А учитывая то, что шлем мог тоже вести запись… В общем, патрульному досталось неинтересное кино про то, как трое «полицейских» бегут по лесу, чтобы в конце найти трех недвижимых киборгов. Ага. Благо, что костюмы были связаны с поселением нашей сетью, соответственно, данные монтировались онлайн. Не спрашивайте меня как нашим удалось это провернуть, я не в курсе.- Я вижу, - похоже, патрульный удовлетворился полученным материалом.Они копируют человеческую речь. Это даже забавно, что для коммуникации за пределами своей сети они выбрали именно этот вариант. Что им мешало выбрать что-то… другое? Впрочем, жаловаться я не был настроен, это изрядно облегчало нам создание подделок. Они мимикрировали под людей, а мы под них. Подозреваю, что это наследие того времени, когда машины еще работали на нас.Колосс повернулся и издал предупреждающий звук, который успели выучить даже мы. Что-то засек. Что-то теплокровное.- Возвращайтесь на пост, - проинструктировал нас патрульный, даже не подозревая, что вместе с файлом заполучил небольшой, но вредный вирус, которым он поделится с любым, с кем будет обмениваться данными. А особенно, если зальет его в сеть.Нет, это не уничтожит ИИ. Если бы все было так просто… люди пробовали. Но на какое-то время этот вирус им нервы потрепет. Возможно, уронит пару-другую серверов. Собьет настройки. Небольшая месть. Небольшая, но приятная. А особенно приятно, что они не вычислят, где этим вирусом разжились.Отработанным маневром мы, втроем, развернулись и, чеканя шаг, отправились прочь от места стычки. Вещи и оружие пришлось оставить в схроне. Надеюсь, машины до них не доберутся. Нам же надо поторопиться и выбраться из приграничной зоны. Боюсь, нашим мы принесем совсем недобрые вести.

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