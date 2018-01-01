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Сны

Страшный сон из детства

Недавно разговорились на работе о снах.

Я помню очень много своих снов, обрывками, конечно, но очень много, и мне это, честно говоря, кажется странным. Другая сотрудница сны не помнит совсем. А еще одна девушка рассказала, что в детстве её преследовал один и тот же сон: она убегает от огромной черной собаки, которая несётся у неё за спиной молча, и земля содрогается от её прыжков. Сон снился в различных вариациях - менялись обстоятельства появления этой собаки, время года и т.п. Всегда одинаковым был финал - девочка уставала бежать и пряталась от страшного животного в подвал, за забор, в сарай и слышала, что тяжелое дыхание собаки всё ближе, ближе, ближе... Когда собака оказывалась совсем близко, она в ужасе просыпалась и понимала, что сидит на постели, по лицу текут слёзы, и её еще трясёт от пережитого во сне страха.

Это продолжалось довольно долго, 2-3 года, сон повторялся, не каждую ночь, но достаточно часто.
Однажды во сне, в тот момент, когда собака была совсем близко, девочка сказала себе: "А что будет, если я просто выйду к ней? Мне нужно к ней выйти". И она вышла из укрытия.

Собака подошла, обнюхала её лицо, руки и... ушла.
И сон перестал сниться.

Удивительно, сколько времени потребовалось детскому сознанию (или подсознанию), чтобы смоделировать такую безопасную развязку.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:40
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:40 by AksiaПросмотров: 57Комментарии: 0
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Ключевые слова: Cон страх собака побороть кошмар авторская история

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