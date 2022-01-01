Поход на кладбище

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

daperkusha Просмотров: 180 Комментарии: 0 +1 Вчера, 19:54 by

Поход на кладбище.Вы когда-нибудь гуляли по кладбищу? Говорят, этого просто так нельзя делать, даже навещать умерших, когда день рождения или день смерти. Можно только когда праздник, один раз в году, это «Радуница». И то, по обычаю, нужно вспомнить в церкви и всё. Но нашим людям это в голову не зайдёт, им бы дай повод выпить на кладбище. Вообще не понимаю людей, едут с сумками, с детьми, через весь город, чтобы полчаса, а то и меньше, посидеть на могилке, напиваются, а потом дома продолжают с живыми родственниками, хорошо, что танцевать не начинают…Однажды мы с друзьями решили покататься на машине. Это было позднее время суток. Точнее ночью. Нас было пятеро. Когда мы проезжали мимо кладбища, я вдруг вспомнила, что у нас на этом кладбище похоронен общий друг. Он был старше нас на год, и умер совсем молодым. Я предложила зайти к нему на могилу. Осмелились только двое. Я и мой знакомый, который учился в параллельном классе. И вот, мы вышли из машины и, в кромешной тьме, стали искать его могилу. Мы шли и натыкались на могилы умерших посторонних людей. Кто-то лежал вместе, в одной оградке, муж и жена, я наткнулась на злобного мужчину, по крайне мере мне так показалось, по фотографии, которая была выгравированная на памятнике. Мы бродили около пяти, десяти минут, но нашли того, кого искали. Знакомый включил фонарик на телефоне и подсветил на памятник, тот смотрел на нас и улыбался. Мы постояли, покурили, а потом попрощались и пошли от него. Сели в машину и уехали дальше кататься.Но так получилось, что мы попали в аварию. Навстречу ехала машина и прямо на нас. Водитель стал выкручивать руль, и я только помню, бах и все. Очнулась, стала кричать: «Все живы!» - молчок, никто не отзывался кроме водителя. Я уже стала орать: «Все живы!». Молчок, у меня началась паника. Я стала кричать: «Вытащите меня отсюда!». Водитель стал искать ремень безопасности, а так как мы перевернулись, ремень был сверху. Потом, что я помню, мы с водителем стали вылезать вместе через мою сторону, я сидела справа и на переднем сидении. Всё-таки водитель меня вытащил, а я стала кричать: «Все живы!», - но опять никто не отвечал. Меня затрясло, я закурила и стала замечать, что выходят знакомые, с которыми мы ехали. Меня немного отпустило, так как я ехала с подругой, и она осталась жива.Я потом вспомнила, что мне рассказывала бабушка. «Православные верующие уверены, что навещать умерших стоит только утром, до 12 часов дня. Это обосновывается мнением, что в этот период времени Бог отпускает души покойников на встречу с близкими. И именно до полудня умершие люди стоят возле своих могил и ждут родных. После обеда же посещать кладбище не стоит. Суеверные люди утверждают, будто в это время можно увидеть души покойников, что способно серьёзно напугать живого человека. Согласно ещё одному древнему поверью, поход на погост в вечернее и ночное время способен потревожить умерших, а они, в свою очередь, могут забрать с собой того, кто нарушил спокойствие». И мне показалось, что «чужие» хотели нас забрать, а друг укрыл нас собой и спас. А моя подружка считает, что умершему другу стало скучно, и он хотел нас забрать. Но я придерживаюсь своего мнения, так как я и тот, с которым мы ходили, вообще ни царапины, получается, он нас защитил, но после этого случая не хочу так больше рисковать.

Ключевые слова: Кладбище авария друг авторская история

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