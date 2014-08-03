Рассказ про покойника- Алло, скорая?
- Скорая помощь слушает!
- Здравствуйте…
- Здравствуйте! Что у вас случилось?
- Умер человек.
- Так. Назовите Ваш адрес.
- Улица Ломоносова, 49.
- Когда Вы обнаружили, что человек умер?
- Только что.
- Кем Вы являетесь покойному?
- Близкий друг.
- Вы его родственник?
- Ну, можно и так сказать…
- Таак… Кем всё-таки является покойный?
- Близким родственником.
- Покойник находится в доме?
- Да…
- Вы находитесь в доме?
- Нет.
- Сколько лет покойному?
- Сорок пять.
- Покойный умер естественной смертью?
- Да…
- Ожидайте возле дома.
Дежурный повесил трубку и оповестил санитаров. Те выехали по указанному адресу.
Прошло какое-то время. Санитары вернулись.
- Мы по адресу Ломоносова, 49 были только что! Дом закрыт. Входная дверь заперта. Мы стучались полчаса, но нам никто не открыл! Соседей в доме тоже, видимо, нет.
- Хм… Странно. Я сказал, чтобы человек, который звонил, непременно ждал нас. На всякий случай позвоню в полицию. Пусть они разбираются!
- Алло, полиция? Это дежурный врач скорой помощи. Звонил неизвестный с Ломоносова 49, сказал, что в доме скончался человек. Санитары приехали по указанному адресу, сказали, что…
- Мы в курсе. В курсе мы. Нам самим этот же человек и звонил. Сказал, что должен нам сообщить, что умер человек только что. Ну это было где-то часа два или три назад, может быть… Мы ему сказали, чтобы скорую сначала вызывал.
- Так санитары туда ездили, говорят, там закрыто всё! В дом не зайти, никого живого там нет, им никто дверь не открыл!
- Ну а мы что сделаем? Мы туда ехать и взламывать дверь не можем, у нас ведь ордера нет на обыск. Потенциальной угрозы и опасности тоже нет. Звонил человек этот… А где он, кто он и откуда он - мы не знаем. Номер не определился. Может, это кто-то балуется вообще и адрес назвал какой-то левый, где давно никто не живёт. Ну это так, чисто теоретически, всякое может быть… У нас нет никаких полномочий, сами тоже поймите. Ну приедет участковый или наш сотрудник, точно так же постучится в дверь и уедет. Взламывать дом никто не имеет права. Даже если там кто-то и говорит, что человек умер. Это может быть ложная информация. Вот… Кхе-кхе…
- Ну ясно всё. Ладно тогда… Отбой.
- До связи.
Прошёл день. Наступила ночь.
- Алё, алё?
- Скорая помощь слушает! Что случилось у Вас?
- Ну я вам говорил уже, сколько раз можно повторять?!
- Не понял… Что такое?
- Умер человек. Лежит…
- Назовите Ваш адрес.
- Ломоносова, улица Ломоносова… Дом 49! Приезжайте…
- Так… Покойный находится в доме?
- Да…
- Кем вы ему приходитесь.
- Никто я ему уже.
- Как это?
- Так это!
- Покойник находится в доме?
- В доме.
- Вы находитесь в доме с покойным?
- Я вынужден это делать…
- Ээ… Подождите. Вот сегодня днём приезжали наши сотрудники и стучали в дом, но им никто дверь не открыл.
- Как это?..
- Ну вот так это.
- Я был в доме, дверь была закрыта, но я не слышал стука. Я сейчас открою дверь!
Приезжайте уже.
Туу… Туу... Ту…
- Опять этот же адрес, да?
- Ну да, снова этот же голос. Человек этот звонил.
- И что, нам опять туда ехать?
- Ну придётся. Ещё раз проверить. Может он глухой и не слышал…
- Да не может этого быть. Он же ждал нас.
- Поезжайте. Хоть и ночь на дворе. А вызов без внимания мы не можем оставить. Если же опять не откроет, тогда уже в следующий раз пригрозим ему ложным вызовом и телефонным хулиганством. А пока, последний раз – поезжайте. Он сказал, что на этот раз откроет дверь специально.
- Ну ладно… Ладно…
Ночь. Санитары приехали по адресу Ломоносова, 49. Частный дом. Входная дверь незаперта. Санитары, видавшие много всего, тем не менее испытывают нечто жуткое, входя в тёмное помещение дома, где их никто не встречает и где должен находиться покойник.
Они сразу ищут выключатели. Везде включают свет. Включают фонарики. Заходят в комнаты…
В доме нет никого живого. И никого мёртвого в доме тоже нет… Но к удивлению санитаров, в комнате стоит неприятный запах. А одна из кроватей в спальне сильно измята и испачкана, словно на ней долгое время лежал кто-то тяжело больной.
Все комнаты пусты. Удивлённые санитары вернулись ни с чем. Дежурный врач широко выпучил свои глаза, услышав их рассказ и передал всю информацию полиции. В эту же ночь полиция выехала по адресу Ломоносова, дом 49, который был пустым.
Прошла ночь. Наступило утро…
Он шёл по городу в длинном плаще и старомодной шляпе, еле-еле волоча по асфальту свои ноги. Возле одной из витрин магазина прохожий остановился, вглядываясь в своё неузнаваемое отражение, лицом весь уже посиневший, чувствующий как деревенеют все его конечности, внутренние органы гниют, но по какой-то причине, он был – всё ещё сознательный!
Он не мог распознать своё лицо. Он видел в отражении труп. Человек пришёл к выводу, что будет таким до конца своих дней. А ещё он боялся, что люди узнают про это и отправят за решётку либо в специальное учреждение на вечное исследование, а может быть, просто убьют, сожгут на костре, как в средневековье… Это был бы самый лучший вариант! Он поверил на какое-то время в то, что такое может произойти и подошёл к будке телефона.
- Скорая помощь слушает!
- Здравствуйте…
- Здравствуйте! Что у вас случилось?
- Умер человек.
Новость отредактировал Фея леса - Сегодня, 17:22
Сегодня, 12:10 by johnny-max-cageПросмотров: 139Комментарии: 3
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