Рассказ про покойника

Новость отредактировал Фея леса - Сегодня, 17:22

johnny-max-cage Просмотров: 139 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 12:10 by

- Алло, скорая?- Скорая помощь слушает!- Здравствуйте…- Здравствуйте! Что у вас случилось?- Умер человек.- Так. Назовите Ваш адрес.- Улица Ломоносова, 49.- Когда Вы обнаружили, что человек умер?- Только что.- Кем Вы являетесь покойному?- Близкий друг.- Вы его родственник?- Ну, можно и так сказать…- Таак… Кем всё-таки является покойный?- Близким родственником.- Покойник находится в доме?- Да…- Вы находитесь в доме?- Нет.- Сколько лет покойному?- Сорок пять.- Покойный умер естественной смертью?- Да…- Ожидайте возле дома.Дежурный повесил трубку и оповестил санитаров. Те выехали по указанному адресу.Прошло какое-то время. Санитары вернулись.- Мы по адресу Ломоносова, 49 были только что! Дом закрыт. Входная дверь заперта. Мы стучались полчаса, но нам никто не открыл! Соседей в доме тоже, видимо, нет.- Хм… Странно. Я сказал, чтобы человек, который звонил, непременно ждал нас. На всякий случай позвоню в полицию. Пусть они разбираются!- Алло, полиция? Это дежурный врач скорой помощи. Звонил неизвестный с Ломоносова 49, сказал, что в доме скончался человек. Санитары приехали по указанному адресу, сказали, что…- Мы в курсе. В курсе мы. Нам самим этот же человек и звонил. Сказал, что должен нам сообщить, что умер человек только что. Ну это было где-то часа два или три назад, может быть… Мы ему сказали, чтобы скорую сначала вызывал.- Так санитары туда ездили, говорят, там закрыто всё! В дом не зайти, никого живого там нет, им никто дверь не открыл!- Ну а мы что сделаем? Мы туда ехать и взламывать дверь не можем, у нас ведь ордера нет на обыск. Потенциальной угрозы и опасности тоже нет. Звонил человек этот… А где он, кто он и откуда он - мы не знаем. Номер не определился. Может, это кто-то балуется вообще и адрес назвал какой-то левый, где давно никто не живёт. Ну это так, чисто теоретически, всякое может быть… У нас нет никаких полномочий, сами тоже поймите. Ну приедет участковый или наш сотрудник, точно так же постучится в дверь и уедет. Взламывать дом никто не имеет права. Даже если там кто-то и говорит, что человек умер. Это может быть ложная информация. Вот… Кхе-кхе…- Ну ясно всё. Ладно тогда… Отбой.- До связи.Прошёл день. Наступила ночь.- Алё, алё?- Скорая помощь слушает! Что случилось у Вас?- Ну я вам говорил уже, сколько раз можно повторять?!- Не понял… Что такое?- Умер человек. Лежит…- Назовите Ваш адрес.- Ломоносова, улица Ломоносова… Дом 49! Приезжайте…- Так… Покойный находится в доме?- Да…- Кем вы ему приходитесь.- Никто я ему уже.- Как это?- Так это!- Покойник находится в доме?- В доме.- Вы находитесь в доме с покойным?- Я вынужден это делать…- Ээ… Подождите. Вот сегодня днём приезжали наши сотрудники и стучали в дом, но им никто дверь не открыл.- Как это?..- Ну вот так это.- Я был в доме, дверь была закрыта, но я не слышал стука. Я сейчас открою дверь!Приезжайте уже.Туу… Туу... Ту…- Опять этот же адрес, да?- Ну да, снова этот же голос. Человек этот звонил.- И что, нам опять туда ехать?- Ну придётся. Ещё раз проверить. Может он глухой и не слышал…- Да не может этого быть. Он же ждал нас.- Поезжайте. Хоть и ночь на дворе. А вызов без внимания мы не можем оставить. Если же опять не откроет, тогда уже в следующий раз пригрозим ему ложным вызовом и телефонным хулиганством. А пока, последний раз – поезжайте. Он сказал, что на этот раз откроет дверь специально.- Ну ладно… Ладно…Ночь. Санитары приехали по адресу Ломоносова, 49. Частный дом. Входная дверь незаперта. Санитары, видавшие много всего, тем не менее испытывают нечто жуткое, входя в тёмное помещение дома, где их никто не встречает и где должен находиться покойник.Они сразу ищут выключатели. Везде включают свет. Включают фонарики. Заходят в комнаты…В доме нет никого живого. И никого мёртвого в доме тоже нет… Но к удивлению санитаров, в комнате стоит неприятный запах. А одна из кроватей в спальне сильно измята и испачкана, словно на ней долгое время лежал кто-то тяжело больной.Все комнаты пусты. Удивлённые санитары вернулись ни с чем. Дежурный врач широко выпучил свои глаза, услышав их рассказ и передал всю информацию полиции. В эту же ночь полиция выехала по адресу Ломоносова, дом 49, который был пустым.Прошла ночь. Наступило утро…Он шёл по городу в длинном плаще и старомодной шляпе, еле-еле волоча по асфальту свои ноги. Возле одной из витрин магазина прохожий остановился, вглядываясь в своё неузнаваемое отражение, лицом весь уже посиневший, чувствующий как деревенеют все его конечности, внутренние органы гниют, но по какой-то причине, он был – всё ещё сознательный!Он не мог распознать своё лицо. Он видел в отражении труп. Человек пришёл к выводу, что будет таким до конца своих дней. А ещё он боялся, что люди узнают про это и отправят за решётку либо в специальное учреждение на вечное исследование, а может быть, просто убьют, сожгут на костре, как в средневековье… Это был бы самый лучший вариант! Он поверил на какое-то время в то, что такое может произойти и подошёл к будке телефона.- Скорая помощь слушает!- Здравствуйте…- Здравствуйте! Что у вас случилось?- Умер человек.

Ключевые слова: Покойник рассказ санитары авторская история

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