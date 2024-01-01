На ваш заказ назначена ведьма⁠⁠

Летяга Просмотров: 85 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:25 by

Григорий Валентинович очень торопился на работу. Решил вызвать такси, чтобы не толкаться в метро и не терять время. Открыл привычное мобильное приложение, указал адрес поездки. Уже через минуту пришла смс: «На ваш заказ назначена Черная KIA номер 666».Григорий Валентинович никогда не был суеверным человеком, поэтому по поводу неудачного номера машины переживать не стал.Когда он вышел во двор, то увидел, что за рулём такси сидит довольно симпатичная девушка. Григорий Валентинович сел на заднее сиденье, и поездка началась.Девушка-водитель сначала молчала, а потом вдруг сказала что-то непонятное:- Качает-качает Гришку, мотает-мотает Гришку…- Что, простите? – Григорий Валентинович был не уверен, что расслышал правильно.- Я говорю «намотала лишку» сегодня. Уже десятая поездка с утра, - ответила девушка с улыбкой.Некоторое время ехали молча. Свернули к центру. И тут девушка опять забормотала:- Мотает-мотает Гришку, теряет игрушку мальчишка… Мотает-мотает Гришку…У Григория Валентиновича вдруг закружилась голова, и всё тело стало каким-то ватным и нечувствительным. Как они доехали до офиса, он уже не помнил. Более или менее пришёл в себя только когда дошел до своего рабочего места.Привычным движением выложил на стол из кармана ключи, бумажник. А потом – хлоп-хлоп по карманам, а телефона нет. Вскочил, все карманы обыскал – испарился телефон. Где же он мог его забыть? Надо взять у кого-нибудь трубку и попробовать самому себе дозвониться.Но внезапно Григорию Валентиновичу опять стало нехорошо. Лоб покрылся испариной, и сам он сильно вспотел. Стало душно, сил не было даже на то, чтобы встать с кресла. Как будто все жизненные силы в один миг покинули Григория Валентиновича. Так и сидел, пока понемногу в себя не пришёл.****«На ваш заказ назначена чёрная KIA номер 666».Алексей быстро выскочил из подъезда и увидел, что за рулём назначенного такси сидит девушка. Она как-то странно мотала головой. Издалека Алексей никак не мог разглядеть, что же это она делает. Подошёл поближе и не поверил своим глазам. Начал приглядываться. Но тут девушка заметила, что на неё смотрят, и быстро выпрямилась за рулём.Алексей устроился на заднем сиденье машины. И сначала думал только об одном – он был готов поклясться, что видел, как странная таксистка… облизывала большой черный телефон!В добавок ко всему девушка вдруг ещё начала бормотать какую-то несуразицу:- Качает Лёшку, мотает Лёшку. Забывает Лёшка дорожку. Мотает-мотает Лёшку, потерял мальчишка штанишки, потерял мальчишка штанишки…Очнулся Алексей только когда у него в кармане зазвонил телефон.- Лёша, ну ты куда пропал?Алексей посмотрел вокруг и понял, что стоит возле дома своей девушки. И, судя по всему, ходит он вокруг этого дома уже не первым кругом. Все, кто были во дворе, не сводили с него настороженных глаз.- Эээ… Слушай, а какой у тебя номер подъезда?- Ты совсем с ума сошел? Третий!Алексей забежал в третий подъезд и поднялся к Ане. Неужели такое может быть, что человек забывает номер подъезда своей девушки?Аня открыла дверь и в ужасе прикрыла рот рукой.- Лёша… Ты чего, Лёша?- А что такое? – Алексей и посмотрел на себя в зеркало в коридоре и чуть не упал в обморок. Он стоял в коридоре в пиджаке и… в одних трусах!- Где твои штаны, Лёша? – В ужасе прошептала Аня.- Не знаю, - Алексей почувствовал, что у него опять начинает кружиться голова, - наверное в такси забыл…****«На ваш заказ назначена чёрная KIA номер 666».Алина вышла из подъезда, аккуратно держа на руках самое дорогое, что у неё когда-либо было в жизни. Самый драгоценный и бесценный подарок, какой она только могла получить от бога.Драгоценный подарок, несмотря на малый возраст, уже во всю крутил головой в разные стороны. Строил маме глазки, улыбался и пускал пузыри.Девушка-таксистка вышла из машины, чтобы помочь Алине надежно упаковать ребёночка в автокресло. Алина обратила внимание, что на таксистке были надеты очень странные штаны. Они были явно ей велики, и доходили девушке до самой груди. Штаны держались на самодельных подтяжках из верёвок.«Пойди пойми эту молодежь с их модой» - подумала Алина. Сама-то она была уже немолода. Тридцать шесть лет. Она уже и надеяться перестала, что когда-нибудь станет мамой. А тут такой подарок им с мужем на пятнадцатилетие со дня свадьбы. И родился Кирюша здоровым, крепким, без единого нарекания.Алина ещё раз проверила, что ребенок удобно и правильно устроился в автокресле, и села на заднее сиденье. Сначала она настороженно следила за действиями водителя, но потом расслабилась. Девушка явно знала, что она делает. Сильно не гнала и не лихачила, перестраивалась аккуратно, поворотниками пользовалась исправно.«Надо будет ей пять звёзд поставить» - подумала Алина. Она всегда с сочувствием относилась к женщинам, которые выполняют традиционно мужскую работу, и наверняка получают за это немало колких замечаний.- Какой красивый у вас ребеночек, - вдруг заговорила девушка, - такой крепкий, румяный. Прям так бы и съела, - и таксистка весело рассмеялась.- Спасибо. Да, он у нас красавчик, - Алине всегда было приятно, когда люди вокруг наконец-то замечали, что её ребенок совсем не такой, как все остальные, а гораздо-гораздо лучше.- Качает-мотает Алинку, теряет Алинка кровинку… - вдруг заговорила непонятное девушка за рулём.- Что-что простите? – Удивилась Алина- Я говорю «мотает на Калинке». Никак её не отремонтируют, - ответила таксистка. И в самом деле, машину начало часто потряхивать. И девушка опять забормотала в пол голоса, так что Алина почти ничего не слышала:- …Алинка … теряет кровинка … мотает-качает… качает Алинку…Алина почувствовала, что её начинает клонить в сон. Неудивительно. Почти год недосыпала. И дорога приятно убаюкивала.И вдруг Алине стало так страшно, что она резко замотала головой, прогоняя морок. Крепко схватила Кирилла за маленькую ручку. Спать нельзя! Не дай бог что-нибудь случится.Девушка за рулём зашептала в два раза быстрее. От этого шепота у Алина зашумело в ушах, перед глазами поплыла белая пелена. Алина сильно ущипнула себя за руку и вскинулась от боли. Кирилл смотрел на неё своими веселыми детскими глазками и улыбался.Алина выглянула в окно и увидела, что они опять едут по Калинке. Таксистка их возила кругами? А девушка за рулем не замечала, что Алина уже настороже. Она согнулась за рулем так, что её наверняка не было даже видно с дороги. И продолжала шептать что-то колючее, шепелявое и слюнявое.Алина опять «поплыла», и даже выпустила из ладони ручку Кирилла. Опять неудержимо начало клонить в сон.- Да прекратите же вы! – Неожиданно для самой себя заорала Алина и сильно двинула свободной рукой по креслу водителя. От неожиданности таксистка подпрыгнула. Машина сильно вильнула по дороге на полном ходу.Не успела Алина придумать, как ей объяснить такое свое поведение, как машина резко и злобно затормозила перед домом свекрови. Приехали.Алина отстегнула сына и пулей выскочила из такси, даже не попрощавшись.«Пять звёзд. Ага, конечно…» - подумала Алина, доставая из кармана телефон. «Сейчас ты у меня жалобу получишь…»Она зашла в мобильное приложение и начала искать данные о последней поездке. Нашла.«На ваш заказ назначена белая KIA номер 376». Алина открыла данные водителя – «Анисимов Сергей, 4,5 звезды». Как так? А куда делась черная KIA 666?Алина обернулась посмотреть, но машины уже не было.Когда свекровь услышала рассказ Алины, то сразу поверила. Немного поохала от ужаса, прижимая к себе внучка. А в ответ сказала:- Настоящее колдовство – это материнская любовь. Никакая ведьма её сломить не сможет.Дмитрий Дюпон

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