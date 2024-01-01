Живу одна, но...

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:14

зелёное яблочко Просмотров: 25 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:14 by

Я пищала и прыгала от восторга, когда узнала, что мне досталась в наследство двухкомнатная квартира в центре от двоюродной бабушки по отцовой линии.Уж и не знаю почему бабушка Тома выбрала меня, но я не стала задаваться этим вопросом, выслушала пять обвинительных речей от таких же претендентов на квартиру как и я, забила на них, послала их всех далеко и надолго, влезла в долги и сделала ремонт.Ремонт я сделала, но бабушкину мебель выбрасывать не стала.Мебель у бабушки чудесная - натуральное дерево, резьба. Конечно, немножко всё обшарпано, но это для меня не проблема - я реставратор, и восстанавливала ещё и не такие руины, а тут всего-то лишь - сколы, царапины, потёртости.Я с увлечением работала - днём в мастерской - восстанавливала двухсотлетний резной буфет, а вечерами у себя дома - приводила в надлежащий вид овальный ореховый стол, комод, стулья, спинку кровати и ещё много чего...Больше года у меня ушло на реставрацию всей бабушкиной мебели, и наконец-то я всё расставила по своим местам, навела порядок, разложила всё по полочкам, и вот, когда я всё это сделала, вот тогда я и начала замечать странности!Раньше как было - книги на подоконниках, вещи на креслах, на полу клеёнки расстелены, ну, чтобы пол не уляпать.... короче, бардак был полный!А теперь, когда всё стало лежать и стоять на своих местах, то и стало бросаться в глаза кое-что непонятное.Перед сном, я ставлю тапочки у кровати, телефон на столике возле ноутбука, рядом с телефоном кладу зажигалку и пачку (это чтобы спросонья их не искать), задёргиваю шторы и приоткрываю чуть-чуть окно - это ритуал, я так всегда делала, даже когда жила у родителей.Первую странность я заметила когда проснулась и не обнаружила тапок возле кровати - они стояли возле кресла, и зажигалки с пачкой тоже не оказалось на столе - их я нашла в "комнате с белым троном"!Что бы вы подумали на моём месте? Правильно! Я решила, что сама ничего не поставила на место.Вечером, перед сном, удостоверившись, что тапочки и зажигалка с пачкой на месте, я приоткрыла окно, задёрнула шторы и легла спать.Утром меня ждал шок!Тапочки возле кресла, зажигалка с пачкой в комнате возле белого трона, шторы приоткрыты, а окно закрыто!Честно говоря, я испугалась.Из вне ко мне зайти никто не мог. Металлическая дверь и три запора изнутри никого не впустят, через балкон тоже никто не влезет - толстая витая решетка не даст! А это значит, что кто -то обитает в квартире, и этот кто-то не вполне материальный.Я сходила в церковь, взяла святой воды, и придя домой, окропила всю квартиру, потом, под каждым подоконником нарисовала крестик, и над входной дверью тоже - так меня ещё бабушка учила, мол, якобы это всё предохраняет от злых сил.Перед сном я всё расставила по своим местам, приоткрыла окно, задёрнула шторы, перекрестила всю квартиру и легла спать!Утром было то же самое - тапки у кресла, зажигалка с пачкой возле белого трона, окно закрыто, шторы приоткрыты и - самое ужасное - у меня на ногах были надеты пуховые носки!Я и пуховые носки - понятия несовместимые!Не люблю вообще носки, по квартире хожу в овечьих тапочках на босу ногу, ну, а уж когда выхожу из дома, то приходиться надевать носки, но обычные, не пуховые, а сестра моя на каждое рождество дарит мне очередные пуховые носки, и чтобы не обижать её, я с благодарностью принимаю носки и складываю на полку - уже девять пар лежит)!И тут я просыпаюсь в носках - невероятно!Неожиданно ко мне в голову закралась мысль - а вдруг это я всё сама делаю? Вдруг я лунатик?Пришлось оплатить установку видеокамер!После того, как я опять проснулась в носках, просмотрела запись того, что происходило ночью - я мирно спала, никуда не вставала, вообще не вставала, а вот всё остальное было ужасно!Как только я уснула, из за кресла выбралась тень и стала наводить свои порядки! Тень переставила мои тапочки, унесла зажигалку с пачкой в комнату с белым троном, закрыла окно, чуть- чуть раздвинула шторы и непонятно каким образом, не открывая полку комода, вытащила пуховые носки и надела мне их на ноги!Потом тень обошла всю квартиру, подошла к моей кровати, подоткнула под меня одеяло, поправила мне подушку и уселась на подоконник!Мало этого, тень ещё несколько раз за ночь поправляла мне подушку с одеялом!Естественно, за креслом никого не было! Никакой тени.И, судя по всему, тень обо мне заботится!Интересно, тень это призрак двоюродной бабушки? Или ещё кто-то? А с другой стороны - кто ещё это может быть как не бабушка!?Я решила не спать.Вечером я сделала всё как обычно, улеглась и притворилась спящей.Спать хотелось ужасно, но я лежала, старалась дышать ровно и медленно, кусала палец и подсматривала одним глазом сквозь ресницы.Я почти уснула, как вдруг услышала тихий шепот.Я чуть-чуть приоткрыла глазик и увидела ЕГО!Видеокамера засняла ЕГО как тень, а ОН был вовсе не тень, а маленький пухленький мужичок с бородой.Он неслышно ходил по комнате и бурчал себе под нос:"...Вот чем она думает? Бросила чувяки у кровати, а ежели споткнётся и упадёт, и окно открыла, а ну как, продует и хворь нападёт? Чё за люди пошли? Вот у меня трубка и та*бачок ароматный, а у них... Негоже тут этой пакасти лежать- в уборную их! Вот неразумная какая - ноги ледышки, а носочки-то и не надела... Эх, молодо-зелено, ничё, сейчас надену носочки, пусть ножки в тепле будут..."Глазам своим не верила, ушам своим не верила, казалось что сплю.Но я не спала.Когда мужичок подошёл ко мне и стал поправлять одеяло, я приоткрыла глаз и тихо-тихо спросила - кто он!А он, как буд то ожидал вопроса- так же тихо ответил:" Кто, кто... Домовой я, кто ж ещё! С бабушкой твоей жил, присматривал за ней, помогал, чай с ней по ночам пили, теперь вот за тобой смотреть буду, помогать тебе буду. Уйти сначала хотел как бабушки твоей не стало. Вещи уж свои собрал, а потом передумал! Увидел какая ты рукастая, мебелю всю починила, хорошая ты, решил с тобой остаться, беречь тебя буду. Ну, это конечно если ты меня не выгонишь. Не нужны мы сейчас никому, не верят в нас. Вот и уходим мы, домовые, в леса. Живём там в дуплах да пнях. А что за жизь в дупле... Так чё? Не выгонишь меня?"Я улыбнулась и предложила ему попить чаю с овсяным печеньем...Автор неизвестен.

Ключевые слова: Квартира старая мебель странности Камера наблюдения тень домовой-помощник

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