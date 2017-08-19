Рогатая голова вместо иконы

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:15

Helldog Просмотров: 318 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 14:49 by

Мне в наследство от деда осталась квартира. Надо сказать, что дед почти не общался с моим отцом, а меня не любил с самого детства. Да и вообще, сколько его помню, он был необщительным и все время всеми недовольный.Его квартира перешла отцу, как единственному наследнику и в ней поселилась я. Первое время все было нормально, я даже собралась делать ремонт, как тут началась какая-то чертовщина.Ночью просыпаюсь от того, что на меня кто-то смотрит. Я живу одна, животных нет, седьмой этаж. Решила спать с включенным настенным бра, но свет стал мигать. Мама приходила, зажигала свечи и обносила всю квартиру, читая при этом молитвы, какие знала.Ничего не менялось! Мне стало страшно оставаться здесь одной, постоянно чувствуется чье-то присутствие, ночью все тот же чужой и пронзительный взгляд. Пошла в церковь, помянула деда, раздала милостыню, думала, что на этом он успокоится. Но в ту же ночь я проснулась от громкого стука, села на кровати и тут взгляд упал на икону. Я оцепенела, так как вместо привычных образов увидела голову с рогами, красными глазами и с огромными клыками.Я в одной ночнушке выбежала в коридор и со всей силы стала стучать к соседям, где и провела остаток ночи, но не стала рассказывать об увиденном, сказала только, что слышала подозрительные шаги и стуки. Соседи предлагали вызвать полицию, но я отказалась, зная, что они ничего не найдут. Сейчас живу у родителей, а папа собирается переехать в квартиру деда на некоторое время, чтобы посмотреть, что там творится.Автор: Элла.

Ключевые слова: Квартира свет икона

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