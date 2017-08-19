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Истории из жизни

Рогатая голова вместо иконы

Мне в наследство от деда осталась квартира. Надо сказать, что дед почти не общался с моим отцом, а меня не любил с самого детства. Да и вообще, сколько его помню, он был необщительным и все время всеми недовольный.

Его квартира перешла отцу, как единственному наследнику и в ней поселилась я. Первое время все было нормально, я даже собралась делать ремонт, как тут началась какая-то чертовщина.

Ночью просыпаюсь от того, что на меня кто-то смотрит. Я живу одна, животных нет, седьмой этаж. Решила спать с включенным настенным бра, но свет стал мигать. Мама приходила, зажигала свечи и обносила всю квартиру, читая при этом молитвы, какие знала.

Ничего не менялось! Мне стало страшно оставаться здесь одной, постоянно чувствуется чье-то присутствие, ночью все тот же чужой и пронзительный взгляд. Пошла в церковь, помянула деда, раздала милостыню, думала, что на этом он успокоится. Но в ту же ночь я проснулась от громкого стука, села на кровати и тут взгляд упал на икону. Я оцепенела, так как вместо привычных образов увидела голову с рогами, красными глазами и с огромными клыками.

Я в одной ночнушке выбежала в коридор и со всей силы стала стучать к соседям, где и провела остаток ночи, но не стала рассказывать об увиденном, сказала только, что слышала подозрительные шаги и стуки. Соседи предлагали вызвать полицию, но я отказалась, зная, что они ничего не найдут. Сейчас живу у родителей, а папа собирается переехать в квартиру деда на некоторое время, чтобы посмотреть, что там творится.

Автор: Элла.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:15
Сегодня, 14:49 by HelldogПросмотров: 318Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Квартира свет икона

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:12
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Комментариев: 7 265
Интересный случай, издевается сатана, ни что ему не мешает, в любом образе и месте появляется, ужас. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                       
#2 написал: Gatta_Black
Сегодня, 18:50
+1
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Репутация: (14|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 396
Очередная рогатая рожа вместо иконы, могли бы уже что-то новое придумать. Не верю. Без оценки.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
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