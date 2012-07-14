"Оно" живет в квартире моей покойной бабушки

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:08

Сделано_в_СССР Просмотров: 307 Комментарии: 3 -2 Вчера, 18:07 by

Меня зовут Елизавета. Я живу одна, у меня небольшая однокомнатная квартира. Раньше я жила в квартире моей покойной бабушки, а теперь, я хочу рассказать, почему переехала.Моя бабушка умерла около пяти лет назад. Она завещала мне квартиру и свой старый шкаф. Когда я переехала туда, первый два месяца всё было хорошо (я даже планировала ремонт), но потом ночью, ровно в полночь, что-то начинало скрипеть, потом по квартире были слышны тяжелые скрипучие шаги, приближающиеся ко мне (мне было безумно страшно)! Я притворилась, что сплю, но чуть приоткрыла глаз. Я увидела тощую полупрозрачную фигуру (совсем как моя бабушка), которая в упор глядела на меня. Через несколько минут «Оно» ушло, что-то снова заскрипело, и его шаги оборвались. Я, наконец, смогла вздохнуть. Поглядела время, было около шести утра, как раз рассвет.Вечером я позвала подругу переночевать. Она спала рядом со мной на диване. Что-то опять заскрипело. Моя подруга очень смелая, она поднялась, схватила меня за руку и потащила на скрип. «Оно» приближалось к нам. Мы ужасно испугались и побежали на лестничную клетку (мы это предвидели, поэтому легли в одежде и собрали в куртках всё необходимое), быстро обулись, накинули куртки и выбежали на улицу. Я заперла дверь, но мне было наплевать на квартиру. Мы прибежали к моей маме и ночевали у неё.На следующую неделю я взяла отгул и установила камеры у меня в квартире. Мама разрешила пожить у неё.Ночь у мамы была прекрасна. Утром я посмотрела запись и сделала вывод: «Оно» выходит из старого шкафа! На следующий день я выкинула шкаф. Вернулась в квартиру, но, опасаясь, позвала подругу ночевать. «Оно» опять вышло… мы снова оказались у мамы.Утром я посмотрела запись. «Оно» вышло из стены! Вот почему не было скрипа. Значит, я никогда не избавлюсь от «него»?!Несколько месяцев я прожила у мамы. Потом нашла новую квартиру, взяла ипотеку. Камеры просматривала, а «оно» всё выходило в пустую квартиру. Ключи отдала маме, чтоб она в дневное время могла приходить в квартиру (ведь я туда больше ни ногой!). Потом все записи с «ним» удалились, а на новых это мистическое существо больше не появлялось, но я всё равно боюсь.Иногда мы с подругой вспоминаем ту ужасную ночь. И каждый раз боимся, что «оно» снова придёт ко мне или к ней.Автор - Елизавета.

Ключевые слова: Бабушка завещание квартира шкаф страх

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