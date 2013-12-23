В поисках лешего

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:34

Сделано_в_СССР Просмотров: 104 Комментарии: 1 +3 Вчера, 10:34 by

Вечерело. Ещё час, и последние отблески заката погаснут, уступая место царству ночи. Фёдор вёл машину по лесной дороге, осторожно объезжая выступающие из-под земли корни. Хотя… дорога не была плохой. Дождей давно не было, грунт прочно утрамбовался и высох.Ещё немного… Где же этот поворот… Лишь бы не заблукать. Ага! Вот метка.Фёдор заметил красный флажок, который повесил загодя, чтобы в сумерках найти нужное место. Свернув с дороги к кустам, он заглушил мотор и, выйдя из машины, замер, прислушиваясь и осматриваясь.Этот лес не был простым, и ехать сюда отваживались далеко не все и не всегда. Очень много слухов и мифов ходило среди людей об этих местах!Прежде всего, это были байки о лешем! Среди жителей местных деревень, рыбаков и охотников рассказывали множество историй о встрече с хозяином леса и о разных его проявлениях. С кем-то он был добр, а кого-то до того пугал, что требовалась помощь медиков. Говорили, что леший не любит тех, кто пьёт в его лесу, мусор бросает, шумит... Всё, как и обычно. По слухам, не жалует леший и охотников — зверя прячет, путает, давая добыче уйти. А иногда, когда охотники особо непонятливы, может и сам зверем обернуться. Да только непростой это будет зверь, а настолько страшный, что у штанишек охотничьих не будет даже шанса сухими остаться. В частности, ходил слух о кабане размером с корову и даже о бобре величиной с небольшой автомобиль.Также многие с удовольствием рассказывали байки о кикиморах в болоте, о духах, путающих путников светлячками и заманивающих в топи. Кто-то даже утверждал, что видел оборотня... Словом, этот лес оброс мифами до того, что некоторые «бизнесмены» даже организовали мистические туры в эту аномальную зону. Которые, кстати, пользовались немалой популярностью.А зачем сюда приехал Фёдор? Да всё за тем же! В поисках сенсации. Он вёл свой блог, который мечтал раскрутить до хорошего заработка. А тематикой он выбрал мистику и паранормальное. Но пересказывать чужие россказни для него было слишком банальным занятием, поэтому Фёдор посещал аномальные места лично, «гоняясь за призраками», более всего мечтая снять настоящую паранормальщину на камеру. Что в девяноста процентах случаев ему не удавалось. И оставшиеся десять процентов странностей тоже были под большим сомнением.Вот и задумывался начинающий блогер, почему так? То ли действительно не любит нечисть на камеру позировать. То ли и нет никакой нечисти вовсе!Фёдор приехал в этот лес днём и, походив, нашёл самую аномальную, на его взгляд, поляну. Была она почти круглой формы, трава там не росла, а по периметру стояли странные берёзки изогнутых форм. Ну прямо идеальная паранормальная зона!На эту поляну Фёдор и приехал в сгущающихся осенних сумерках, чтобы поймать в свою камеру хоть что-нибудь, что могло бы порадовать его зрителей.Выйдя из машины, Фёдор прислушался. Тишина! Уф… Совсем тишина. Как в страшилках: ни птиц, ни насекомых, даже дуновения ветра неслышно! А может, действительно… Да нет, какие звуки могут быть осенью? Птицы спят, насекомые уже все попрятались. Всё естественно.Успокоив себя, Фёдор взял две камеры и направился к поляне. Идти он старался тихо, не наступая на ветки, и всё никак не мог избавиться от странного ощущения взгляда в спину.Наконец, оказавшись в нужном месте, Фёдор закрепил камеры и, включив их, начал съёмку.— Итак! Я нахожусь в центре самого знаменитого леса, который местные называют…Фёдор начал говорить на камеру, меняя ракурсы.Сейчас мы узнаем, насколько правдивы слухи, которые так щедро распространяют «очевидцы». Но сначала я обезопашу себя от воздействия нечистой силы с помощью этого заговорённого ножа!Достав нож, который когда-то купил у некоего шамана в торговой палатке на задворках Крыма, Фёдор начертил им вокруг себя круг.— Ну вот, теперь я готов к прямому контакту с нечистью этого леса.Голос Фёдора немного подрагивал. Да, он допускал мысль, что некая сверхъестественная и запредельная сила обозначит себя. Но большая часть его разума всё-таки ожидала и боялась разочарования от полного отсутствия каких-либо реакций, как было в прошлые разы.— Итак, начинаем! Если в этом лесу есть нечистая сила, она обязательно сейчас проявится. Леший! Если ты меня слышишь, дай знак!В ответ была лишь тишина.— Леший! Если ты действительно есть в этом лесу, дай мне знак! — не унимался блогер, повышая голос.Вдруг в кустах хрустнули ветки! Фёдор напрягся и внутренне начал трястись. Стараясь скрыть волнение, он, понизив тон, проговорил, глядя в одну из камер:— Вы слышите? Слышите?! Там кто-то есть!Ветки снова хрустнули, что-то зашуршало по сухим листьям, и из-за дерева вышел недовольный заспанный мужик в зелёной футболке и растянутых трениках.— Что здесь происходит? — спросил он, щурясь от направленного на него фонарика.- Н-ничего… - ответил Фёдор, смущённо отводя фонарь в сторону.- Вы что, обряд какой-то проводите? - продолжил незнакомец, опустив глаза на начерченный на земле круг.- Да нет, я видео снимаю, - промямлил Фёдор, всё больше смущаясь.- А. Ясно. А то ребёнка моего напугали. Мы в палатке... Спать уже легли.Мужчина неопределённо махнул рукой куда-то за кусты.- Извините. Я уже ухожу! - ответил Фёдор и, не медля, выйдя из круга, пошёл выключать камеры.Мужчина молча стоял, прикрытый мраком ночи, и наблюдал, как Фёдор снимает свою технику.- Не хотел никого пугать, - сказал Фёдор, смущённо улыбаясь. - Хорошего вечера!- И вам не хворать! - ответил мужчина.Фёдор быстро нашёл свою машину и, не медля, вырулил на дорогу. На ходу он настроил камеру и прокомментировал последние события:- ...Как видите, никакой леший так и не появился. Зато я потревожил отдыхающих на соседней поляне. И, пожалуй, я добавлю сегодня новый слух о странном мужике, который проводил на поляне сатанинский обряд!Фёдор ещё немного посмеялся и пошутил на камеру. Потом, выключив её, сосредоточился на дороге и выехал наконец на трассу.Его посещали смутные сомнения. А разве в стороне, куда указал тот незнакомец, есть место для палаток? Вроде там непроходимая и болотистая чаща. Да и кто потащится в такое время с палатками в такое место, ещё и с ребёнком? С другой стороны, он этот лес вообще не знает. Может, там за кустами действительно хорошее место для палаток. Там же где-то должна быть небольшая речка...Тряхнув головой, словно отгоняя от себя навязчивые мысли о мистическом, Фёдор ехал домой обрабатывать видео и выкладывать очередное опровержение существования чего-либо паранормального в этом мире.***Мужчина в зелёной футболке и растянутых трениках стоял, прислонившись к дереву, наблюдая за тем, как странный тип с камерами пробирается сквозь заросли к дороге. Он подождал, пока завёлся мотор машины, и развернулся уходить.— Хозяин, что это? — раздался тонкий голосок за его спиной.Он обернулся и посмотрел в сторону. Его глаза различили едва заметный прозрачный силуэт кикиморы.— Он тут что, сатану вызывал? — хихикнула вторая кикимора.— Я думаю, меня вызывал, — ответил он, разбивая ногой круг. — Хотел, чтобы я доказал ему, что я есть.— До чего же глупы эти люди. Можно, я ему докажу, что мы есть, да так, что он седым домой вернётся?— Не стоит, — ответил леший. — Убивать его не за что. А если он что-то увидит, что укажет ему на нас, то приведёт за собой толпу таких же дураков. Пусть едет и расскажет всем, что нет здесь никаких леших и кикимор!Духи болот, играя и резвясь, устремились в свою стихию, а леший, приняв свой обычный вид, медленно побрёл в чащу.Наконец пришла осень! С холодами надоедливых искателей приключений будет всё меньше и всё больше покоя будет в его лесу!Автор: Ирина Шведская

Ключевые слова: Леший блогер лес кикимора духи болот

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