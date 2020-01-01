Картежник и похититель детей: что еще надо знать о русском лешем

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:35

Сделано_в_СССР Просмотров: 25 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:35 by

На протяжении тысяч лет человек жил в окружении духов и языческих божеств. С приходом христианства вера предков стала уходить в прошлое, но славяне продолжали верить в домового, банника, водяного и других духов. Особые отношения у предков были с лешим, которого они считали хозяином леса. Этот дух не всегда был добрым, и даже сегодня сохранились упоминая о нем: «иди к лешему», «леший бы тебя задавил».По верованиям славян, леса населяли не только дикие животные и птицы, но и лесные духи, известные как лесовики, лешаки или лешие. В Ярославской области такую сущность называли просто «мужичок». У лешего были зеленые глаза, которые горели как угли, он повязывал голову красным кушаком. Правый башмак хозяин леса надевал на левую ногу, а левый – на правую.Новгородские крестьяне верили, что леший выглядит как старик в расписной белой одежде. В Орловской губернии хозяин леса был пучеглаз, с длинными волосами и зеленой бородой. В Карелии у него зеленая кожа и синяя кровь. Во Владимирской губернии леших называли «гаркунами». Считалось, что они родились от связи нежити и смертных женщин. От людей они внешне отличались только тем, что не отбрасывают тени.Жить леший предпочитал в еловом, а не лиственном лесу. Когда он шел по своим владениям, то мог становиться выше макушек самых огромных деревьев, но при желании легко уменьшался до высоты травы и прятался под листиком. Леший не выходил на луга, где хозяйничал полевик, и не заходил в деревни, чтобы не ссориться с банниками и домовыми. Боялся лесовик черных петухов, собак с пятнами над глазами и трехцветных кошек.Главное богатство любого лешего – животные, а особенно зайцы, которые выступают его слугами. По народным верованиям, лешие — заядлые картежники и играют в карты на зайцев. Дореволюционный этнограф Сергей Максимов в своей книге «Нечистая, неведомая и крестная сила» описывал нашествие зайцев, которое случилось в Сибири в 1859 году.Звери заполоняли села и города и прыгали даже по крышам. Народ объяснял феномен так: артели русских и сибирских леших играли в карты на зайцев, и сибиряки проигрались. Пришлось гнать зайцев через Тобольск к Уральским горам.Встретив человека, леший заманивал его в лесную чащу. Если ты понял, что лесовик тебя заметил и проказничает, старики советовали надеть левый лапоть на правую ногу, а правый – на левую. Рекомендовалось вывернуть одежду наизнанку. Наши предки не ходили в лес на день Ерофея-мученика, который приходился на 4 октября. В этот день хозяин леса впадал в зимнюю спячку, но перед тем как до весны провалиться под землю, он буянил, ломал деревья, гонял зверей и дрался.Славяне столетиями жили с мифом о лесовике, который в верованиях людей был не только хозяином леса, но и бессознательным орудием наказания за вольные и невольные прегрешения человека. В чащу он заводил только тех людей, которые, входя в лес, забывали осенить себя крестом. В Вологодском уезде рассказывали, что леший утащил мужика в глушь за то, что он, направляясь на церковную службу, ругался матом.Наказывал лесной дух и за произнесение вслух проклятий. Этнограф Сергей Максимов записал жуткое верование русских крестьян. Если во время родов женщина из-за невыносимой боли проклянет себя и ребенка, то младенец считается собственностью лешего. Лесовик похищал ребенка, а вместо него подкладывал «лесное детище», которое постоянно хворало и плакало.Спасти заклятого малыша можно только окрестив его сразу после родов, но и в этом случае дух не отступит. Он ждет, когда ребенку исполнится семь лет, и если несчастный вдруг оказывался во владениях лесовика без присмотра, леший сманивал его в лес. Такое дитя долго не жило и вскоре умирало. Задержать в нашем мире его могла только молитва матери.Народная молва приписывала лешему и любовь к смертным женщинам. Понравившуюся девушку дух мог выкрасть. Женщинам советовали в лесу закрывать лицо и не показывать своей красоты.Автор неизвестен.

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