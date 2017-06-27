Простых людей в лесу не бывает...

Lynx Просмотров: 481 Комментарии: 10 +12 Вчера, 21:57 by

Рассказывал в 90-е двоюродный дедушка. Еще его старики из деревни рассказывали всякие небылицы, что в лесу обитает и что делать в разных ситуациях, если в лесу один. Но не верил, молодой был, горячий.Дед тогда приехал в гости к нам, сам жил он в Иркутской области. Застал войну Великую Отечественную, после войны работал водителем в армии. Возил различные вещи для строящейся части где-то на выселках.История случилась осенью 1945-го. Им давали строгий приказ - не возить никого и не останавливаться. Дорога, свежая грунтовка, шла через лес.Вызвали его вечером: срочно продовольствие отвезти на новый объект. Километров 90 выходило. Ну, что делать-то, поехал - приказ есть приказ.Уже ночь на дворе, едет через лес. Говорил, время от времени кажется, что человек на дороге стоит.Время к полуночи, вдруг вдалеке видит - стоит женщина в сером и с косынкой белой на голове, руками машет. Он вначале не поверил, думал, что привиделось. Подъезжает и смотрит: странно, но женщина словно отходит от света слабых фар. Подходит к нему, он дверь приоткрывает и чувствует, что что-то странное творится - лес не такой тихий (обычно от шума машины, даже ночью, зверье глубже в лес бежит, уже только услышав издалека), а словно кто-то кусты мнет.Спрашивает бабу: "Что случилось?". Молчит, шумы приближаются. Он спичку зажигает, а там вместо головы человека медвежья морда - скалится, слюни текут. Он дверь назад дергает, тварь его не пускает. Да как заорет страшным голосом, шум вокруг усилился, словно бежит к ним на лапах зверье.Он одной рукой кое-как вырулил на середину дороги, а тварь держится за дверь. Дверь в итоге сломалась. Дед слышит, как в кузов кто-то рвется, забраться хочет, и ор такой, словно их стая.Не помнит, как, но отстали твари от него. Говорит, что крестился и молился по дороге до утра.Утром приехал к лагерю палаточному, где солдаты-строители жили. Они его и машину увидели, начали тащить из машины - отпаивать. Он в баранку вцепился и трясется весь.Чуть позже, когда очухался, увидел, что борта машины словно зверье рвало когтями.По дороге деревень не было. Место глухое, вот и вспомнил он старческие рассказы про оборотней в глухих местах. Говорит, что потом вызвали секретчиков, таскали его на допросы. Просил и умолял перевести подальше его, ну и перевели поближе к Иркутску. В лес, говорит, зарекся ходить, только с берданкой и толпой народу.Вот... как-то так.А сам я был в Новосибирской области по работе, познакомился с местными, спрашивал их, что тут водится. Они похожие истории рассказывали. Говорят, ночью на дороге кого увидишь - не тормози. Простых людей в лесу не бывает...Автор - Grelfi.

Ключевые слова: Оборотни медведи женщина ночь лес страх

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