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Истории из жизни

Простых людей в лесу не бывает...

Рассказывал в 90-е двоюродный дедушка. Еще его старики из деревни рассказывали всякие небылицы, что в лесу обитает и что делать в разных ситуациях, если в лесу один. Но не верил, молодой был, горячий.
Дед тогда приехал в гости к нам, сам жил он в Иркутской области. Застал войну Великую Отечественную, после войны работал водителем в армии. Возил различные вещи для строящейся части где-то на выселках.

История случилась осенью 1945-го. Им давали строгий приказ - не возить никого и не останавливаться. Дорога, свежая грунтовка, шла через лес.
Вызвали его вечером: срочно продовольствие отвезти на новый объект. Километров 90 выходило. Ну, что делать-то, поехал - приказ есть приказ.

Уже ночь на дворе, едет через лес. Говорил, время от времени кажется, что человек на дороге стоит.
Время к полуночи, вдруг вдалеке видит - стоит женщина в сером и с косынкой белой на голове, руками машет. Он вначале не поверил, думал, что привиделось. Подъезжает и смотрит: странно, но женщина словно отходит от света слабых фар. Подходит к нему, он дверь приоткрывает и чувствует, что что-то странное творится - лес не такой тихий (обычно от шума машины, даже ночью, зверье глубже в лес бежит, уже только услышав издалека), а словно кто-то кусты мнет.
Спрашивает бабу: "Что случилось?". Молчит, шумы приближаются. Он спичку зажигает, а там вместо головы человека медвежья морда - скалится, слюни текут. Он дверь назад дергает, тварь его не пускает. Да как заорет страшным голосом, шум вокруг усилился, словно бежит к ним на лапах зверье.
Он одной рукой кое-как вырулил на середину дороги, а тварь держится за дверь. Дверь в итоге сломалась. Дед слышит, как в кузов кто-то рвется, забраться хочет, и ор такой, словно их стая.

Не помнит, как, но отстали твари от него. Говорит, что крестился и молился по дороге до утра.
Утром приехал к лагерю палаточному, где солдаты-строители жили. Они его и машину увидели, начали тащить из машины - отпаивать. Он в баранку вцепился и трясется весь.
Чуть позже, когда очухался, увидел, что борта машины словно зверье рвало когтями.

По дороге деревень не было. Место глухое, вот и вспомнил он старческие рассказы про оборотней в глухих местах. Говорит, что потом вызвали секретчиков, таскали его на допросы. Просил и умолял перевести подальше его, ну и перевели поближе к Иркутску. В лес, говорит, зарекся ходить, только с берданкой и толпой народу.

Вот... как-то так.

А сам я был в Новосибирской области по работе, познакомился с местными, спрашивал их, что тут водится. Они похожие истории рассказывали. Говорят, ночью на дороге кого увидишь - не тормози. Простых людей в лесу не бывает...
Автор - Grelfi.
Источник.
Вчера, 21:57 by LynxПросмотров: 481Комментарии: 10
+12

Ключевые слова: Оборотни медведи женщина ночь лес страх

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Вчера, 22:11
+2
Группа: Посетители
Репутация: (208|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 473
Вкусно! Да ещё на ночь, ммммм!
Знакомые раньше ездили за грибами с вечера. Приезжали на закате, электричкой, шли до леса, разбивали лагерь, выпивали и ложились спать. Утром грибы собирали или не собирали, смотря сколько вечером приняли. Зная этих товарищей, ночью их можно было принять за оборотней , те же лица, те же звуки!
Плюс.
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 22:20
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1078|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 046
В лесу всё- таки люди бывают! И ночью тоже.
Хорошая баечка, даже не страшно. Каким-то теплом повеяло.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: Баба Клава
Вчера, 22:22
+1
Группа: Авторы
Репутация: (2700|-2)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 189
Пипец. Обсикаешься тут с вами. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#4 написал: conjure one
Вчера, 22:26
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4959|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 062
Да уж, влип дед в историю, на всю жизнь такое запомнил. Чуть в когти к нечисти не попал. Немного перефразирую Матроскина: Свои по ночам не шастают по лесу, свои дома в это время сидят, пьют чай и смотрят Ледниковый период) Поставлю плюс, мне читать было жутковато, как будто сам в кабине рядом с дедом сидел. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#5 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 22:27
+2
Группа: Посетители
Репутация: (44|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 160
Цитата: ПИК НИК
Вкусно! Да ещё на ночь, ммммм!
Знакомые раньше ездили за грибами с вечера. Приезжали на закате, электричкой, шли до леса, разбивали лагерь, выпивали и ложились спать. Утром грибы собирали или не собирали, смотря сколько вечером приняли. Зная этих товарищей, ночью их можно было принять за оборотней , те же лица, те же звуки!
Плюс.

Рассмешили)) А я хотел попугаться перед сном. Теперь нечего и комментировать)) Просто плюс за историю, и за коммент.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#6 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 22:45
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1197|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 820
Вот приспичило начальству
На ночь глядя, не в обед,
Отвезти на точку хавку,
"Есть! Так точно!!" - мой ответ.

Ночь настала, стрёмно стало
Фары светят еле-еле...
И глядят глаза устало,
Как поездки надоели...

Чу!! В ночИ той кто-то машет
На дороге той лесной,
Торможу: "Садись, мамаша,
Ты со мной, аль не со мной?"...

Не понятка вдруг твориться
Зажигаю спичку я,
А на месте той "мамаши"
Очень странная фигня!!..

Я не стал тут разбираться
Мигом в пол на "газ" я выжал
Эх, быстрее смотаться...
...Не понятно, как я выжил?

А к утру я в лагерь въехал
Вся машина - в дрыбаган!!
Не понятно как доехал,
Сам трясусь, как наркоман..

В общем, хочется сказать:
Не фиг ночью таксовать..
Это-ж даже школьник знает:
Простых ночью не бывает!
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#7 написал: Космонасть
Вчера, 22:50
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (502|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 967
А мне страшно! И тётка в косынке мне сразу не понравилась! Конечно,бывает что и люди нормальные ночью около дороги ходят,только я вот сама написала и подумала,а откуда ж они лезут,эти люди из лесу и на дорогу? Страшно как-то , его вообще всегда пугает ночь и дорога.Ух,люблю ночью ехать - воображение подкидывает сюжеты покруче любого фильма ужасов))Плюс за медведя в косынке))
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#8 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 23:06
+1
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Репутация: (44|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 160
Космонасть,

Я тоже люблю ночью ездить. Машина кажется особенно живая, приборная панель горит магическим цветом, словно глаза, движек стучит в тишине в такт с сердцем, едешь думаешь о своём. Вспомнил фильм Стивена Кинга - " Кристина ", так машину звали. Там была злая машина, а моя добрая. Кстати у неё есть тоже женское имя, но другое))
Но то, что увидел дед, думаю езда ему никогда больше не показывалась романтикой))
Зарегистрирован: 15.04.2018
#9 написал: SHINJIRO
Вчера, 23:57
0
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Репутация: (24|-2)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 318
Ночью в лесу не страшно.Я иногда брожу с фотиком.За историю плюс.
Зарегистрирован: 31.08.2013
   
#10 написал: PRO100 Stas
Сегодня, 01:06
0
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Репутация: (10|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 20
Где-то я это читал..или похожее
Зарегистрирован: 25.04.2018
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