Леший запутал

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:26

mila kurteeva Просмотров: 62 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 10:26 by

Вокруг нашей деревни много лесов. Растут там и ягоды, и грибы, и даже яблоневый сад, уже одичавший (от той деревни, Синичино, даже развалин домов не осталось, а яблони растут). Леса были небольшие, между ними находились пашни, покосы.Естественно, деревенские ходили в лес постоянно, кто на машине ездил, а кто пешком. Приезжали даже из районного центра и с соседних деревень за тихой охотой. Кто для собственных нужд, а кто на продажу затаривался.Но про всех рассказывать не буду, а небольшой рассказ мой пойдет о бабушке с внучкой, ушедших в лес за земляникой. И о лешем, который их заплутал.Была середина 90-х.Бабушка всю жизнь кормится лесом, с ранней весны до поздней осени она с корзинами или бидонами идёт на промысел. В лесу и в глубокую ночь не заблудится. А тут вышли с утра с малолетней внучкой и вечером домой не явились. Пропали.На следующий день с утра вызвали милицию. Двое суток добровольцы из местных и милиционеров с собаками прочесывали леса.Как в воду канули.Ни их следов, ни хотя бы останков найдено не было. Но поиски продолжались.И тут позвонили из деревни, находящейся в 19 км от нашей. Нашлись!Их приютили в первом же доме, в какой они постучались. Накормили, обогрели и передали в руки приехавшим служителем правопорядка.Со слов бабушки получалось, что они пошли в небольшой лесок, находящийся примерно в километре от деревни. От трассы метров 200. Сам лесок диаметром примерно 500 метров. Набрали по бидончику и собрались идти домой. Но не тут то было! Подходят к краю леса, видят трассу с проезжающими машинами, а выходят на противоположную сторону леса. Идут снова в обратном направлении, видят трассу и выходят опять на другой стороне. Внучка в слезы, бабушка сама испугалась. Но делать нечего, решили идти туда, где вышли, в противоположном направлении от трассы.Ночевали в лесу, благо было тепло, дождей не было. Питались ягодами. Лес никак не заканчивался. И наконец-то набрели на деревню, только не в свою.И то хорошо, что живы остались.Вот так леший их заплутал.Больше подобных случаев ни с кем не происходило.А вот бабушка, отдохнув и успокоившись, продолжала ходить в лес.

Ключевые слова: Лес леший бабушка авторская история

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