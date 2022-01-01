Никогда не рассказывай о том, чего с тобой не происходило!

Элла Жежелла Просмотров: 70 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:53 by

Я знаю, что вы мне не поверите. Знаю, что первой, и закономерной реакцией будет требования доказательств, знаю, но не могу молчать, как не могу и подтвердить своих слов. Поэтому просто - прочтите и подумайте, возможно, что-то покажется вам знакомым и вы поймете, почувствуете всю глубину вселенского ужаса, бездна которого плещется под самыми ногами.Каждому из нас, завсегдатаев крипи-тредов, зачастую достаточно лишь сделать шаг для того, чтобы рухнуть в эту бездну, и затеряться в ней навеки. Поэтому, братья, умоляю вас, просто поверьте, и никогда не повторяйте моих ошибок.Мне всегда нравились страшилки, - еще в детстве, собираясь с друзьями в штабике, который мы построили из старых коробок в подвале, я рассказывал жуткие истории, подсвечивая лицо фонариком. Моими любимыми авторами всегда были Стивен Кинг и Говард Лавкрафт, я пересказывал их произведения друзьям, заставляя тех дрожать от ужаса. Поэтому, совсем не удивительно, что познакомившись с чатами, я стал частенько писать в крипинити, радуясь перепуганным отзывам анонимусов. Я с маниакальностью коллекционера собирал крипипасты, перерабатывал, переписывал их, намереваясь создать собственный сборник, стяжав славу писателя-мистика. Это продолжалось бы и дальше, если бы однажды...Впрочем, лучше рассказать все по порядку, благо, пока у меня есть на это время.Мой день начался как обычно - солнце к тому времени уже скрылось за горизонтом, и лишь слабый свет фонарей где-то там, внизу, разгонял мрак зимнего вечера. Я всегда просыпаюсь ближе к ночи, как и многие мои братья. Открыв Тиреч, я не увидел ни одного крипи-треда на просторах его страниц и, собираясь создать новый, полез в свои закрома в поисках наиболее жутких текстов. Я был занят разгребанием сохраненных тредов, когда услышал за спиной тихое сопение, перемежающееся низкими, глухими хрипами. Эти звуки были настолько тихими, что я едва различил их, но, только я это услышал, волосы у меня на затылке приподнялись от ужаса. Замерев, я начал прислушиваться, но источник звука, словно поняв, что его засекли, тоже притих.Как ни странно, я не чувствовал характерных для таких ситуаций "взгляда в спину" и могильного холода , просто - услышал. Убедившись, что звук иссяк, я вновь обратил внимание на монитор, и окаменел - оттуда на меня внимательно смотрело моё же лицо, будто кто-то неведомый включил вэб-камеру. Вот только у меня никогда не было такого удобного и нужного девайса...Мой двойник глядел мне прямо в глаза, усмехаясь, прямо таки кривя губы в язвительной ухмылке. Он был точной моей копией! Лишь присмотревшись, я заметил некоторые отличия, - чуть более длинные волосы, чуть более узкие губы, глаза чуть темнее... но в остальном... даже шрам на щеке, который я получил, убегая от кладбищенского сторожа в четырнадцать лет, у него был!..Я смотрел в его (свои?!) глаза долго, не в силах оторваться, отвести взгляд, шевельнуться или вздохнуть. Наблюдал до тех пор, пока не заметил еще кое-то...Все изменилось! Теперь я смотрел на него с монитора, а эта тварь, так похожая на меня, ухмылялась, сидя в кресле, над высокой спинкой которого стал медленно прорисовываться темный силуэт какого-то другого существа!..Тот, что сидел теперь на моем месте тихо произнес моим голосом:-Никогда, слышишь, никогда не рассказывай о том, чего с тобой не происходило!Тварь за его спиной разразилась шипящим, жутким смехом, и меня потащило куда-то назад, в черноту стремительно гаснущего сознания. Я просыпался тысячи раз, и каждый раз в новом месте, в новом теле, переживая раз за разом все те истории, которые так любил копипастить на уютный Двачик, а позже и на Тиречик. Я был парнем, что стерег офис, я был горничной, что видела статую ангела, я был охотником, ночевавшим в заброшенном доме я был... я умирал от ужаса, заходился в длинном, предсмертном крике, захлебывался слезами и кровью, познал сотни видов мучений и смертей, и в каждом пробуждении меня преследовала его язвительная ухмылка, не дававшая забыть, кто же я на самом деле, делающая эти мучения еще более страшными...Очнувшись окончательно, я вскочил, не в силах поверить, что кошмар закончился, что эта жуткая трясина отпустила меня. Но вокруг был ясный день - лучи солнца пробивались сквозь неплотно прикрытые шторы, на столе стоял выключенный монитор, и вокруг не было совсем ничего пугающего. Придя в чувство, я попытался убедить себя, что все, что я видел, было всего лишь кошмаром, следствием богатой фантазии и множества прочитанных крипи-паст...Вот только когда я включил монитор, первым, что я увидел, был открытый текстовый документ, с одной-единственной фразой: "Никогда не рассказывай о том, чего с тобой не происходило!".Я стоял перед компьютером еще с минуту, чувствуя, как градины холодного пота катятся по спине. Потом, я удалил весь свой архив паст. Совершенно весь. И знаешь, брат анонимус, тебе я советую сделать то же самое.Автор неизвестен.

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