Звоночки

Варух Просмотров: 100 Комментарии: 0 0 Вчера, 10:46 by

Николай бормотал себе под нос, как его раздражает сегодняшний день. Все словно валилось из рук. С утра в квартире, которую он снимал, потекла труба, и пришлось вызывать сантехников. Провозившись с ними до обеда, опоздал на работу. Начальник, выслушав его рассказ, намекнул на увольнение. Вдобавок ко всему позвонила бывшая жена, требуя добавить денег на зимний комбинезон ребенку.В свои тридцать Коля не то что засел в аутсайдерах, просто принял схему обыденного быта: первая любовь, ранний брак, ребенок, развод. Получив профессию учителя математики в местном педагогическом колледже, понял: не то. Устроился в фирму по установке кондиционеров, заполнив нескончаемые ряды менеджеров. Удовольствия бесконечные разговоры с клиентами не приносили, однако стабильная зарплата, небольшие денежные премии заставляли остаться. Ему удавалось даже откладывать немного на черный день. Менять что-то он не хотел, да и вариантов немного. Районный центр, где жил Николай, представлял классическую периферийную дыру. Весь набор развлечений: алкоголь и еще раз алкоголь. Большинство его ровесников нон-стоп глушили все, что имело минимальный намек на запах спирта. Коля после развода подсел на выпивку, но сумел остановиться.Потом, придя немного в себя, попытался наладить еще раз личную жизнь, правда, через пару встреч перегорал девушками, либо он им, культурно отшивая занятостью и загруженностью.Нет, Николай был не урод, обычный, среднестатистический мужик. Среднего роста, среднего веса, среднего достатка.Понимая, что особо сюрпризов от жизни ждать не стоит, стал просто плыть по течению: работа – дом, дом – работа. Друзей не завел, поэтому по вечерам, лежа на кровати, тупил в телевизор или сидел в интернете.– Все сегодня не так, – возмущался Коля, – выходя под вечер из офиса.Подходя к подъезду, стал доставать ключи из кармана куртки и как-то неудачно подцепил лежащий там же телефон — тот выпал на подмерзший декабрьский асфальт.– Пипец, – с раздражением процедил Николай.Собрав разлетевшиеся части, покрутил их в руке. Самое обидное, что с минуту на минуту должен был позвонить поставщик и обсудить детали закупок на предстоящий год. Как назло, из телефона вылетела симка, и в сумраке найти ее не представлялось возможным.– Восстановить не проблема, она корпоративная, – думал Коля, – проблема в другом, это можно сделать только завтра, фирма без меня решит, а звонок срочный.Закурив, вспомнил про салон связи недалеко от дома. Ускоряя шаг, размышлял, что номер наизусть помнит, ведь давно сотрудничают, трубка запасная есть, осталась лишь сим-карта.Коля еще с детства замечал, в его жизни такие косяки норма: в школе спрашивали то, что не выучил; в колледже билет доставался самый тяжелый: работать стал – та же фигня: если контракт хороший намечается, то обязательно ближе к завершению сделки все пойдет прахом.Так произошло и сейчас, подойдя к салону связи, увидел висящий на входной двери приклеенный листок с выведенным черным маркером объявлением: «Ушли на 15 минут».Что в их городке значили такие надписи, Николай помнил хорошо: обычно продавец исчезал на полчаса минимум, а то и гораздо дольше. Оставалось верить в чудо. Не сказать, будто оно случилось, но выкурив пару сигарет и уже собираясь уходить, понимая, что его завтра ждет на работе и обещанное увольнение все больше и больше обретало реальные очертания, подошел паренек, открывая дверь, пробубнил под нос:– Вы не ко мне, случайно?Коля хотел взорваться, но сейчас это было не в его интересах. Продавец, медленно сверяя данные в паспорте, стал жаловаться, что на принтере барахлит картридж и не факт, что получится распечатать договор. В итоге поставив подпись на бумажках, выхватил симку, выбежал из салона и на всех парах устремился к дому.В подъезде не было света. Возмущаясь, на ощупь втолкнул ключ в замок, открыл дверь и зашел в квартиру. Он боялся одного: начнут названивать директору его фирмы, и тогда пиши пропало.Николай судорожно стал искать телефон. В его холостяцком быте беспорядок давно стал нормой. Старая Nokia, которая в запылившейся коробке валялась на антресоли, нашлась не сразу.– Ну, с Богом, – сказал он и начал набирать номер.Сложилось все идеально: поставщик сам решал какие-то проблемы и только собирался звонить. Сопоставив сроки, цены, договорились переслать документы и распрощались.На радостях Коля побрел к холодильнику, где стояла купленная месяц назад бутылка пива, откупорил ее. Сделав пару глотков, присел на табурет и расслабился. Усталость и напряжение потихоньку стали проходить, но неожиданно телефон вновь заиграл мелодией вызова. Он посмотрел на экран, думал, поставщик опомнился, забыл что-то решить, но высветился неизвестный номер: «Странно только подключил, уже названивают». Покрутив трубку в руке, ответил.– Привет! – произнес нежный женский голос.– Здравствуйте! – немного растерявшись, ответил он.– Как ты? Почему давно тебя не слышу? Я так соскучилась.Понимая, что кто-то, видимо, ошибся, нажал отбой. Через пару секунд звонок повторился.– Девушка, – начал он, – вы ошиблись.– Очень жаль, – сказала она. А как вас зовут?– Николай.– А меня Анна.В трубке послышалось шипение, помехи – связь оборвалась. Коля глотнул еще пива и поймал себя на мысли, что ему понравился голос собеседницы. Из любопытства он попробовал перезвонить, но услышал механическое «Абонент вне зоны действия сети» и стал переодеваться.Сам не зная почему, он пару раз за вечер подошел к телефону в надежде, что звонившая девушка проявится, попробовал несколько раз набрать номер, но ответ был таким же. Пытаясь занять себя, включил телевизор, щелкая пультом, наткнулся на старый советский фильм. Пару раз сигнал прервался, какие-то странные помехи появились на экране.– Видимо, снег пойдет, если так глючит, – подумал он, – надо ложиться спать.Сознание медленно проваливалось в полудрему. За окном действительно началась метель. Ветер убаюкивал. Коля не заметил, как заснул. В странном, тяжелом сне, к нему подошел человек и пытался его разбудить. Николай не видел лица, не слышал голоса, не понимал вообще, это женщина или мужчина, единственное, что чувствовалось, - холодная, грязная ладонь, дотрагивающаяся до его плеча. От этого прикосновения становилось неприятно, передергивало. Ему казалось, что это никогда не закончится, но послышались какие-то голоса, потом он различил среди них звонок телефона и проснулся.– Алло, – нащупав трубку, ответил он.– Привет! – сказала девушка.Николай узнал ее: это она звонила вчера. Ему очень хотелось продолжить разговор, но что-то опять зашипело, зашуршало, связь пропала. Набрав номер и услышав сообщение о недоступности абонента, он посмотрел на часы. Удивительно, но незнакомка позвонила очень вовремя, если бы не она, Коля бы проспал. Его вырубило так, что и будильник забыл поставить, и телевизор всю ночь оставался включенным.– Видимо, поэтому и сны такие дурные снились, – сказал он, поднимаясь с кровати.Делая завтрак, смотрел на телефон. Ему хотелось узнать, кто эта девушка. Почему пытается вновь пообщаться?Надеясь, что решение придет само собой, дожевал бутерброд, оделся и пошел на работу.На улице навалило много снега. Пробираясь через сугробы, заметенные улицы, Коля понял, насколько ему надоели однотипные панельные дома, люди, которые жили в городе, постоянные заботы. Впервые за много лет он задумался над вопросом, как свалить отсюда. Вариантов было немного: либо к родителям в деревню, либо куда-то очень далеко, например, в Москву или Питер. С матерью и отцом Николай общался редко, причина скрывалась в давней ссоре: они не приняли его жену, твердили, что с ней ничего не получится. Вышло именно так, а после развода родители вместо поддержки стали гнобить Колю еще больше. Не выдержав такого давления, он перестал ездить к ним, звонил по праздникам. Мать с отцом пару раз пытались воссоединить отношения, однако стоило начать разговор - тема бывшей семьи всплывала, и получался новый скандал. Понимая, что с ними и недели не прожить, Николай отказался от этой идеи - оставались столицы. В таких раздумьях он добрел до офиса.Будни менеджера однотипны, и Коля привык к этому: заявки, договора, письма. В обед ему принесли восстановленную сим-карту. Он успел добежать купить новый телефон точно такой, какой и разбился: разбираться в настройках, меню и прочем не хотелось. Единственное, что с нетерпением ждал, – звонок таинственной девушки. Старенькая Nokia молчала, и, признавшись себе, что видимо это чья-то шутка, остаток дня посвятил все время составлению отчета.Уже вечером дома, подбирая в интернете возможное жилье и работу в другом городе, вспомнил про всякие сайты и приложения, где можно узнать информацию о владельце номера. Действительно, имя совпадало: он принадлежал некой Анне Тимофеевой, если не врал известный сервис.Информация, полученная Колей, конечно, не представляла особого значения, впрочем, подтверждала: такой человек существует.– Ну, есть и есть, – размышлял он, – от этого разве что-то меняется? Я ее никак не знаю, зачем она мне?Посидев еще за компьютером, написав пару резюме и отослав по столичным фирмам, лег спать.Спал он вновь плохо. Сон повторился, только теперь рука не только прикасалась к нему, но и раскачивала тело, словно пытаясь разбудить. С каждым разом действие становилось настойчивее. Коля встал с утра разбитым. Немного взбодрившись крепким кофе, подумал: «Хорошо, что скоро выходные, отосплюсь».С утра до самого вечера он пробегал по делам фирмы. Загадочная Анна больше не звонила. Николай решил отключить телефон и дома убрать обратно на антресоли за ненадобностью.Идея переезда не отпускала, и после работы он вновь сел за компьютер. В ящике нашлось несколько писем с приглашениями на собеседования. Коля обрадовался, появилось чувство уверенности, нужности, которое долгие годы дремало в душе. Прикидывая, как организовать поездку, и параллельно просматривая предложения аренды жилья, заметил еще одно письмо. «Адрес странный, скорее всего, обычный спам», – подумал он. Но, открыв его, чуть не упал от удивления со стула: пришло письмо от Анны:«Николай, доброго времени суток! Извините, что не могу Вам позвонить, я очень-очень далеко сейчас. Здесь плохая связь и безумно дорогая. Если Вам несложно, не отключайте телефон, в ближайшие дни смогу позвонить. С верой на дальнейшее общение и встречу. P.S. Во вложении Вы увидите мое фото. Не бойтесь, вируса там нет».– Жесть! Как она узнала мой емейл? – первое, что выпалил он.Мысли о том, кто эта девушка, кем работает, для чего Коля понадобился ей, рисовали самые разнообразные варианты. Тупо глядя в монитор, не отводя глаз от текста, он нащупал пачку, открыл ее, на автомате достал сигарету, пошарив трясущимися руками на столе, нашел зажигалку и закурил. Колеблясь в сомнениях, Коля взял еще одну сигарету и в итоге нажал на изображение.На фотографии была красивая девчонка лет двадцати пяти.– Блин, классная! Все как я люблю, – подумал он, – темненькая, фигурка отличная.Потом стал печатать ответ в духе, мол, буду ждать звонка. Когда отправил письмо, через секунду пришло оповещение, что указанного адреса не существует.– Почему? – возмутился Николай.Он попробовал еще раз, но все повторилось. Психанув, пошел на кухню поставить чайник. Сидя на табурете, смотря на мобильник, который хотел убрать, неожиданно встрепенулся: в квартире погас свет. Несколько секунд сидя в полной темноте, Коля пытался понять, что произошло. Ему стало страшно, почудилось, в комнате кто-то есть, послышались шаги, они становились все отчетливее, казалось, еще немного и неизвестное пойдет в сторону кухни, но зазвонил телефон и все прекратилось.– Здравствуй! – это был голос Анны.– Добрый вечер! – растерянно ответил Николай.– Извини, что не отвечала, – сказала она, – просто у нас тут связь не всегда ловит.– Где здесь?– Ну, далеко, – ответила Аня.– Ты за границей что ли?– Ага.Слышалось, как она улыбнулась, и Коля немного расслабился. Он хотел ее спросить, когда Аня приедет в Россию, да и вообще немного разузнать про нее, но послышался уже знакомый треск, шум, и связь оборвалась.Положив трубку, подумал, что с каждым новым разговором начинает привыкать к ней и даже скучает. Свет не появился, хотя страх и ощущение присутствия чужого и пугающего в квартире прошло. Он решил проверить пробки, так и оказалось: их выбило. Выпив чаю, Коля лег спать. Ворочаясь в постели, думая об Ане, представлял, как она приедет, как будут вместе гулять, как устроится на работу в Москве или Питере, как (чем черт не шутит) начнут жить вместе. Надеясь, что добрые мечты принесут легкий сон, он закрыл глаза и вскоре заснул.Этой ночью кошмары не беспокоили. Ему привиделось, что Аня рядом с ним под одним одеялом. Она обнимает, целует, ласкает. Смущало лишь одно: им было холодно. Во сне он предлагал ей еще одно одеяло, но Аня отнекивалась, ссылаясь на свою мерзлявость. Когда Коля проснулся, понял: ужасно сам замерз. Правда, несмотря на это, ночное видение казалось настолько приятным и явным, что он не хотел вставать.В отличном настроении Николай пришел на работу и стал думать об увольнении.– Возьму четыре дня отгула, – думал он, – все порешаю и с нового года, надеюсь, на новое место. Денег немного скопил, и на первое время их хватит.Коля сам не понимал, почему эти кратковременные разговоры с Аней так резко изменили его желания. Ему казалось, что в этом провинциальном городке вся его жизнь, что он возьмет ипотеку, которую к концу жизни выплатит, напишет завещание дочке и благополучно помрет. Теперь все стало по-другому: у него появилась цель, стремление все изменить.Он постоянно ждал звонка, не выпуская старый мобильник из рук. Проверял бесконечно емейл, надеясь увидеть еще одно письмо от нее.В конце рабочего дня Николай подошел к начальнику. Пришлось соврать, что срочно отцу стало плохо и мать просит помочь, позже он ругал себя за этот обман. Немного поколебавшись, с нескрываемым недовольством, тот подписал заявление.Коля неспешно брел домой. Ему казалось, что Аня сегодня обязательно позвонит. Так и вышло: едва он только вошел в прихожую и стал раздеваться, зазвонил телефон.– Доброго вечерочка! Я соскучилась! Как ты? – с нескрываемой радостью в голосе сказала она.Эмоции, которые он испытал от этих фраз, дарили приятное ощущение. Ему казалось, что они с Аней стали ближе. Коля, сбиваясь от волнения, начал рассказывать, что соскучился по ней, что хочет пообщаться в реальности, погулять. Однако как только задал вопрос, когда Аня приедет, связь оборвалась.Быстро поужинав, он решил любой ценой узнать про нее все.– Пускай, – думал он, – это займет всю ночь, я просмотрю социальные сети, запросы, но узнаю про нее, и только тогда успокоюсь.Включив компьютер, запустил браузер и собирался начать поиск. Телефон завибрировал, высветилось сообщение: «Проверь почту!». Он открыл и увидел новое письмо от Ани, отправленное с нового адреса:«Привет еще раз! Извини, что отключилась. Это часто не от меня зависит. Мне очень нравится с тобой общаться. Тебе, наверно, интересно, когда мы увидимся? Отвечаю, надеюсь в начале следующего года. Скучаю».Писать письмо было бесполезно: ящик, понятное дело, не существовал.– Буду искать! – твердо сказал он себе.Вбив в строчку браузера «Анна Тимофеева», стал смотреть результаты. Фото, которое она выслала ему, не отображалось нигде. Запросы, выдавали совсем других людей.Проковырявшись около часа, Коля неожиданно вспомнил, что в социальных сетях есть возможность поиска по номеру телефона.– Ха! – обрадовался он, – Как я про это мог забыть?Вбивая ее номер, услышал, как зазвонил новый мобильник. Сердце встрепенулось: неужели она и этот номер узнала? Посмотрел на экран - нет, ошибся, мать.– Да, привет! – холодно сказал Коля.Через всхлипывания, слезы, смог лишь разобрать два слова: «Умер отец». Николай понимал, что выход один: срочно ехать.Он посмотрел в сторону экрана:– Все равно найду, но не сегодня, – с досадой произнес он и выключил компьютер.Собрался Коля быстро. Добраться до деревни, где жили родители, вечером возможно только на такси. Позвонив в службу, спустился на улицу ждать машину. Закурив, стал думать, что и как теперь будет с матерью. Перспективы вырисовывались печальные. Деревенский дом без мужика трудно содержать. Прожив до восемнадцати лет с родителями, Коля радовался словно ребенок, когда поступил в колледж. Закончив первые полгода, приехав на каникулы, понял, насколько отвык от привычного быта. Весь набор, начиная с раннего подъема, кормления кур, свиней, заканчивая тасканием воды из колодца, растопки бани и много чего еще. Он поклялся, что больше никогда не вернется в эту реальность. Так и вышло: сначала жил у жены, после развода стал снимать квартиру. В тайне, конечно, надеялся, что, когда не станет родителей, продаст дом, пускай за копейки и…Ход мысли прервала подъехавшая старенькая девятка. Специально сев на заднее сидение, не желая вести разговоры с водителем, отдал деньги за поездку и попытался заснуть.Дорога занимала примерно час. Монотонная музыка, шум мотора, тепло в салоне — все это убаюкивало. Глаза медленно закрывались. В полудреме Коле привиделось, что Аня рядом. Она гладила его голову, пытаясь успокоить.– Почему у тебя такие холодные руки? – спросил он.– Ну ты же знаешь, я мерзлявая.Коля расслабился. Рядом с ней, казалось, все проще, легче.– Жаль, что не смогу тебе позвонить, – сказала она, – ты в этом виноват.Он хотел спросить почему, но сон резко оборвался. Таксист настойчиво будил его, сообщая, что приехали. Заспанный, вылезая из машины в холодную декабрьскую ночь, Николай силился понять смысл сна. Шагая до родительского дома, по привычке запуская руку в карман куртки в поисках ключей, вдруг остановился. Скорбная новость о смерти отца совсем выбила из колеи, понял: собираясь второпях, забыл старый телефон. Тревога, что Аня обидится, а еще хуже – пропадет, затаилась в сердце. Выкурив сигарету, понимая, что сделать ничего нельзя, открыл калитку.Запах свечей, жареных котлет и валокордина смешивался и резко бил в нос. В глубине комнат был слышен плач матери. На кухне Колина тетка и соседка готовили. Поздоровавшись с ними, пошел в сторону зала. Как я могу поддержать, как вести себя? Вопросы крутились в голове. В такой ситуации он оказался впервые.– Мам, привет, – тихо произнес Коля и обнял ее.Она прижалась к нему и разрыдалась еще сильнее. Странно, но именно сейчас ему так хотелось, чтобы Аня находилась рядом. Не видя ее, не зная толком ничего о ней, где-то внутри верил: это надолго.Немного успокоившись, мама предложила поесть. Пока он кушал, рассказала, что у отца случился инфаркт, скорая помощь приехала вовремя и увезла в больницу, однако спасти его не удалось. Тело должны завтра привезти из морга. Дальше начались воспоминания о папе. Слушать воспоминания, разбавленные слезами, не хотелось.– Я спать, – поднимаясь из-за стола, сказал он.Кровать постелили в его комнате, здесь все было по-прежнему. Коля понимал, что бессознательно думает об Ане, а не о похоронах.Сон в этот раз был непонятный. Анна стояла перед ним и звала за собой. Он уверял, что надо увидеться, обсудить дальнейшую жизнь. Она умоляла бросать все немедленно. Николай пытался объяснить, что сейчас никак не сможет приехать, даже позвонить. Аня плакала, говорила, ей плохо без него, холодно, некомфортно. Окончание разговора совпало с пробуждением. Коля попытался спросить название страны, где сейчас живет Анна, но вместо ответа услышал какие-то мужские голоса.Еще не понимая, что происходит, начал натягивать джинсы. Оказалось, приехали гробовщики, привезли тело отца. Мать рыдала навзрыд. Николай постарался успокоить ее. Подбирая слова, сам старался не заплакать.Ближе к обеду приехал брат папы. Он предложил проехать до кладбища, посмотреть, как обстоять дела с подъездом:– Племяш, как думаешь, снега небось-то по колено?Мама сказала, что местные обещали помочь почистить дорогу, да и место хорошее, могила совсем близко от входа.Добрались быстро, Коля вышел из машины и огляделся: здесь он был всего несколько раз. Нанятые мужики заканчивали копать могилу. Пока дядька разговаривал с ними, Николай рассматривал другие надгробия. Невольно читая имена, фамилии, даты, эпитафии, резко остановил взгляд на одном. Ему показалось, что на памятнике изображен кто-то очень знакомый. Он подошел немного ближе и остолбенел, волна ужаса охватила все тело. Один в один эта была та фотография, которую прислала ему Аня. Коля не понимал ничего. Находясь в этом ступоре, подумал, что, возможно, кажется, ведь всякое бывает. Собрав всю волю в кулак, начал обходить памятник, желая посмотреть, кто же тут похоронен.– Анна Маркулова, – вслух прочитал Николай.Дальше шли даты рождения и смерти. Все совпадало: имя, возраст, как и думал Коля, двадцать пять лет, фото, которое пришло на емейл, единственное, другая фамилия. Он стоял в растерянности и думал, что это розыгрыш, мистика, потрясающее сходство, стечение обстоятельств.– Пойдем, – дядька дернул его за рукав куртки.Коля от неожиданности вскрикнул.– Ты чего, племяш?– Задумался.– Знакомая твоя? Красивая, – сказал он.- Да, так, – ответил Николай, – надо, наверно, обратно.Дома было уже много народу, приехали родственники, друзья отца. Траурная обстановка давила еще больше на мозг. Все, что произошло на кладбище, не поддавалось здравой логике. Гоняя в голове тысячи мыслей, Коля подошел к матери:– Можно тебя на минутку?– Конечно.– Понимаю, не время, – начал он, – просто пытаюсь вспомнить и не могу, разве у нас Маркуловы в деревни были? А то, на кладбище девушка молодая похоронена, хоть убей, не помню такую семью.– Господи, нельзя про покойника говорить, это еще та шаболда. Аня вроде звали?И мама рассказала, что года четыре назад переехала из областного центра семья. Дочка у них успела и здесь почудить, поговаривали, со всеми парнями переспала. Потом от родителей в город обратно умотала собой торговать. Жила на полную катушку. В итоге вышла замуж, скрыла, конечно, свое прошлое. А ее благоверный, контуженный, как узнал, топором, по пьяни приложил. В июле ее схоронили.– Кстати, – добавила она, – фамилия эта по мужу Маркулова, а так они Тимофеевы, через пять дворов живут.Ничего не говоря, Коля зашел в свою комнату и лег на кровать. Он бессмысленно смотрел в потолок. Создавалось впечатление, что планы и мечты рухнули, желание переезжать, менять работу умерло.Почему-то его не одолевал страх, ему было все равно. Он долго не мог уснуть. Ближе к часу ночи встал попить воды и вспомнил, что у матери есть хорошее снотворное, которое она получает по рецепту. Все спали. Тихонько пройдя на кухню, где в шкафчике всю жизнь хранились таблетки, нашел пару пузырьков, выпил капсулу и со словами «пригодится» забрал один.Этот сон Коля запомнил хорошо. Аня кричала, называя его последним предателем, который ничего не понимает. Когда он хотел возразить, проснулся.На кладбище он старался не смотреть на ее могилу, встав за спинами родственников. Когда все закончилось, побыв на поминках, сказал маме, что надо срочно возвращаться на работу, поехал домой.Всю дорогу Николай думал, как заблокирует проклятую симку, выкинет старый телефон и забудет навсегда про любые отношения с девушками.– Раз-два приснится и перестанет, – заключил он.Зайдя в квартиру, Николай в первую очередь захотел как можно быстрее выкинуть мобильник. Взяв телефон, обомлел: на экране высветилось пятьдесят пропущенных от Ани.– Пускай шутят над другими, я больше не поведусь! – со злостью сказал Коля.Он уже замахнулся, чтобы разбить его, но телефон заиграл мелодию: звонила она. Николай нажал клавишу и собрался обматерить Анну:– Не знаю, кому это надо, знаю лишь одно, забудьте меня, иначе устрою такое!– Николай, Николай, – спокойно сказала она, – ты ничего не понял, я пришла забрать тебя, ты никуда не денешься.– Иди в жопу! – кидая в стенку мобильник, прокричал он.Nokia разлетелась вдребезги.– Тварь, еще и издевается! Ничего, ничего, больше не позвонит. Время шесть вечера, пойду, водки куплю, мне надо расслабиться.Сбегав до магазина, Коля вернулся домой. Откупорив бутылку, начал пить из горла. Алкоголь помогал постепенно расслабиться. Эти дни принесли столько боли и разочарования, что хотелось все забыть.Прямо в одежде он свалился на кровать. Пару часов спал как убитый. А потом в квартире началось твориться необъяснимое. Сначала незнакомые голоса будили его, потом привиделся отец, который твердил о том, как ждет с нетерпением встречи с сыном. Вслед за ним проявилась Анна, она стояла посредине комнаты и смеялась, Коля кричал на нее, но смех нарастал, становился задорнее, звонче. В какой-то момент ему показалось, что от этого разорвутся барабанные перепонки. Резко смех Ани прекратился, она протянула руку:– Пойдем!– Куда? Ты, ты, – он выдавил из себя, – ты же умерла.– Это неудивительно, мы все умрем. Хотел же быть со мной, пошли, – приближаясь к нему, сказала она.– Нет, – Коля замахал руками пытаясь отталкивать ее от себя.– Смотри, какая у меня красота.Коля попытался встать, тело не слушалось. Аня запрокинула волосы. Тошнота подкатила к горлу Николая, на ее затылке виднелась огромная кровавая рана.– Почему я? Для чего я нужен тебе? – бормотал он.– Потому, что…Сон оборвался, звонил телефон.– Але, – протянул он.– Сынок, как дела?– Мам, все хорошо. Я только проснулся, давай попозже наберу тебе.Он положил трубку. Голова раскалывалась, болели глаза. Утреннее похмелье от выпитого вечером проявлялось. Попив воды, Коля посмотрел на часы, практически двенадцать дня.– Ничего себе, заспался, а завтра на работу.Постепенно приходя в себя, решил проверить емейл, до нового года оставалось несколько дней и поставщики часто присылали какие-то документы для закрытия отчетов. В ящике было лишь одно письмо. По очередному абракадабрашному адресу Коля догадался, от кого оно. Он долго не решался его открыть, навел курсор, желая удалить, но любопытство взяло верх:«Николай, глупо сопротивляться. Никто не виноват, что все совпало так. Тебе достался мой бывший номер. Выхода нет. Я все равно заберу тебя. Поторопись. Твоя Анна».Ненависть к мертвому человеку или к тому, кто пишет от этого имени, вывела его из себя. Коля посчитал, что удалив ящик можно максимально перекрыть все контакты.– Ладно, – размышлял он, – создам и разошлю всем адрес.Скопировав контакты, зарегистрировал новый ящик. Довольно потирая руки, пошел на кухню поесть. Похмелье постепенно отступало. Поковырявшись, нашел лапшу быстрого приготовления, поставил чайник, желудок настойчиво требовал еды. Ощущение, что звоночки, письма, наконец исчезнут из его жизни, радовало. История, которая вначале была интересной, а потом обернулась ночными кошмарами, казалось, закончилась. Действительно, никакой мистики не отмечалось. Коля весь день просидел дома, невзначай прислушиваясь к любым звукам, однако все это были шаги на лестничной клетке, шум в соседских квартирах. Делать ничего не хотелось, найдя пару комедий в интернете, стал смотреть. Вечером спокойно собрался на работу. По телевизору показывали предновогодние программы, постепенно наступало ощущение праздника. В какой-то момент телевизор выдал странные помехи, Коля четко услышал голос Ани, шептавшей: «Я сегодня приду». Картинка восстановилась, ведущий поздравлял зрителей с наступающим. Николай, сославшись на переутомление, решил, пора спать. Однако закрыв глаза, почувствовал: в комнате кто-то есть. Встал, включил ночник. Но только лег, все повторилось. Посмотрев по сторонам, ничего не заметил. Промаявшись так около часа, вспомнил, что забрал у матери пузырек со снотворным. Выпил две таблетки. Сон наступил быстро.В этот раз Аня пришла сразу, присела на кровать и начала уговаривать Колю признать его беспомощность. Он доказывал, что, стоит проснуться, все исчезнет. Анна смеялась в ответ:– Ты же не сможешь без сна.Николай утверждал, что сможет.В таком бессмысленно повторяющемся диалоге, то просыпаясь, то опять проваливаясь в сон, он провел ночь. Еле-еле поднялся, завтракать совершенно не хотел. Выкурив пару сигарет, пошел на работу.В фирме готовились к новогоднему корпоративу. Завидев его, коллеги отметили, что он выглядит отвратительно. Кто-то подшучивал, что праздник уже пришел. Коле было наплевать на шутки, он понимал: еще неделя-две встреч с Аней и можно спокойно отправляться в дурку. В мыслях, как решить эту проблему, не услышал, как подошел начальник. Тот посмотрел на Николая и пригласил к себе в кабинет.– Слушай, ты же поехал к больному отцу, а выглядишь так, словно месяц бухал? – спросил он, когда Коля зашел к нему.– Батя умер.Тон разговора сменился. Начальник извинился, предположил, что Николаю лучше отдохнуть, и отпустил его.Доделав все, Коля собрался домой. По пути зашел, купил бутылку. Выпивая, надеялся на глубокий сон. Впереди было практически две недели выходных.– Отлежусь, глядишь, будет лучше.Однако каждую ночь сны становились ужаснее: Аня душила его, била. Коля просыпался. Боясь заснуть, бесконечно курил, пил кофе. Включал телевизор, но странные помехи, в которых отчетливо слышался разговор Анны, в какой-то момент довели его, и он бросил в экран чашку. Телевизор перестал работать. Он уже поверил в слова Анны, что выхода нет. Шатаясь из стороны в сторону, проваливаясь в полудрему, резко пробуждался. Ему стали мерещится голоса, Коля разговаривал с ними. Голоса звали к себе. Иногда, казалось, в его квартире поселились новые люди. Они ходили, что-то обсуждали, не замечая его. Они были как тени, просто проходили рядом, сквозь него. Несколько раз звонил телефон, Коля вздрагивал, его охватывала паника, что и там он услышит ненавистную речь Анны, но это была мама, она поздравила с наступившим праздником, спрашивала про снотворные, которые пропали, Коля говорил, что не знает и вообще занят. Дикое желание выспаться довлело над всем. Сон приносил страх. Николай стал замечать: стоит только закрыть глаза, психика реагирует моментальным пробуждением.– Пойти в больницу нельзя, – размышлял он, – примут за сумасшедшего. Кто поверит, что мертвые мне не дают спать?Коля потерял счет времени, сколько прошло дней, не понимал. Ходя из стороны в сторону по квартире, проходя мимо зеркала, посмотрелся. Он не узнал себя: щетина, огромные синяки под глазами, впалое лицо, даже цвет кожи стал каким-то неестественным.Раздраженный, злой, проклиная Анну, Николай взял пузырек со снотворным.– Будь что будет, выпью побольше и отосплюсь. Не могу больше так.Высыпав на ладонь горсть таблеток, проглотил и побрел к кровати…Сон впервые за долгое время снился добрый. Аня в красивом платье, похожем на подвенечное, подошла к Коле и взяла его за руку. Они стали танцевать. Он чувствовал легкость, обида испарилась. Создавалось впечатление, словно это наяву. Коля чувствовал счастье.– Я люблю тебя!– произнес он.– И я тебя, милый! Наконец мы вместе навсегда, – ответила она.Они поцеловались.В дверь квартиры Коли кто-то настойчиво стучал. Было слышно, как начали ломать дверь, какие-то люди в полицейской форме подошли к кровати, где обнимая одеяло, лежало мертвое тело, на лице которого читалась безмятежная, довольная улыбка…

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