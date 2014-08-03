Хроники Странника. Лесное безумие

Sorto Просмотров: 204 Комментарии: 7 +4 Вчера, 18:22 by

- Привет, дедуля! – устало присев на ствол рухнувшего дерева я помахал рукой двигающемуся мне навстречу силуэту.- Ну, здравствуй… «Внучок»… - выделив саркастичным тоном последнее слово, седовласый старик вперился в меня тяжёлым, подозрительным взглядом. – Это как же тебя занесло в такую глухомань-то? Ты, почитай, в нескольких часах ходьбы до ближайшей дороги.- Да вот, за грибами пошёл и заплутал, понимаешь ли, - беспечно пожав плечами, я достал пачку сигарет и с наслаждением закурил. – А ты что, вроде лесничего тут?- Вроде… - Поморщившись в ответ на предложенную сигарету, дед ещё раз смерил меня взглядом, явно не веря ни единому моему слову, и, отвернувшись, неспешно побрёл вглубь леса.Оно и понятно, едва ли я хоть чем-то походил на грибника, однако придумывать правдоподобную историю мне было откровенно лень.Поднявшись, я поплёлся было за стариком, но шорох позади, заставил меня резко обернуться. Никого. Только птицы щебечут где-то высоко, да комары празднуют свой пир, истязая моё бренное тело. Когда же я повернулся обратно, «лесничего» и след простыл.- Ну конечно, кто бы сомневался… – вновь усевшись на ствол поваленного дерева, я закурил вторую сигарету, внимательно вслушиваясь в каждый шорох. – И почему они все так любят эту дешёвую театральщину?Источником шума позади меня едва ли мог стать лесной зверёк, вроде бурундука или белки. Сомневаюсь, что это вообще был зверь. Скорее всего, человек… Или не совсем человек… Впрочем, кем бы оно ни было, я определённо уже находился в поле его внимания и прямо сейчас оно, по всей видимости, пристально наблюдало за мной. А раз так, торопиться мне некуда, сами объявятся.- Помогите! – тревожный крик разорвал мирную лесную трель, слабым эхом отражаясь от верхушек деревьев. – Кто-нибудь! На помощь!Равнодушно посмотрев в сторону, откуда доносился вопль, я закурил уже третью сигарету.- Кто-нибудь! - казалось, что источник крика был совсем рядом, а голос наполнялся неподдельной болью и страхом. - Я ранен, помогите мне!Способность видеть человеческие страхи и всех, кого они притягивают, не раз выручала меня. Вот и сейчас в стороне, откуда кричали, не было ни намёка на ужас или панику. Там не было ничего, кроме холодной ненависти, которая лёгкой дымкой маячила среди кустов. Не то, чтобы меня так уж сильно тревожила ловушка, ожидающая там… Просто я уже задолбался колесить по этим грёбанным буреломам и всё, что мне сейчас хотелось, так это просто спокойно покурить, ожидая окончания этого спектакля!Крики прекратились, и только чьё-то хриплое дыхание нарушало мирные лесные звуки. Источник звука перемещался, нарезая круги вокруг меня, пока не остановился совсем рядом. Казалось, что этот некто стоит прямо за моей спиной, тяжело дыша, но там, разумеется, никого не было… Почти никого…В один миг всё вокруг заполонила темень, потому что кто-то сзади закрыл мои глаза руками, будто желая глупо пошутить, но когда я, вскочив, вновь обрёл возможность видеть, лес уже был погружён во мрак. Лишь редкие звёзды да огрызок луны на чёрном небе освещали ночной лес, едва пробиваясь через кроны деревьев.Хриплый смех за моей спиной тут же разорвал тишину ночного леса.- Мило… - Равнодушно хмыкнув, я начал собирать сухие ветки с целью развести костёр.Не то, чтобы ситуация сильно удивляла, и не такие фокусы мне уже доводилось наблюдать, просто, эти «игры» могли продолжаться очень и очень долго. Но если я прав, то развести костёр в лесу мне просто не позволят, а сразу «перейдут к делу», что было бы сейчас очень кстати.Когда кучка веток была собрана, я достал спички, ещё раз оглядев ночной лес.- Нельзяяяяяяя… - Хриплый голос позади меня явно не сулил ничего хорошего.Чиркнула спичка, и вспышка озарила во тьме уродливое старческое лицо, искажённое злобным оскалом. Это был не тот старик, с которым мы говорили недавно, у этого на лице вообще не было признаков интеллекта, вместо этого были безумно выпученные глаза, кривые зубы, выглядывающие из спутанной бороды, и крючковатые дрожащие пальцы, тянущиеся ко мне…- Не туда ты забрёл, парень! – знакомый голос «лесничего» раздался совсем рядом, и я услышал свист полена рассекающего воздух.- Твою м… - договорить фразу мне не дали, лишив меня сознания ударом по голове.Пробуждение давалось тяжело. Голова трещала так, словно по ней не прекращая били кирками с десяток трудолюбивых шахтёров… Ну вот нахрена было так лупить то?!Не смотря на отсутствие света и своё состояние, мне кое-как удалось осмотреться. По всей видимости, местом моего заключения стала какая-то землянка: деревянные стены, узкая лестница, ведущая к выходу, грязь и вонь, царившие вокруг связанного и раздражённого меня, вот и весь пейзаж, который мне удалось лицезреть после своего столь неприятного пробуждения.- Эй, старички-лесовички! – поморщившись от своего же голоса, который эхом отозвался в больной голове, я злобно зарычал. – Вы там не ахренели ли?!Дверь землянки со скрипом открылась, и по лестнице медленно спустился мой старый знакомый «лесник». Осмотрев меня всё тем же тяжёлым взглядом, он достал откуда-то из угла грубо выструганный табурет и тяжело опустился на него.- Ты чего шумишь? – его вопрос явно предназначался мне, но смотрел он куда-то за мою спину.- А ты развяжи меня, я не только шуметь буду, но и в рыло заехать смогу! – я не пытался подавить раздражение, так как оно сейчас играло мне на руку, полыхая ярким светом для тех, ради кого я сюда явился. – Нахрена так лупцевать по голове то было, дебил?!- Не шуми. Никто тебя больше не развяжет, – голос старика был суров и торжественен, он словно гордился тем, о чём говорил. - Через некоторое время ты будеш принесён в жертву нашему Богу, который поглотит тебя во имя Матери Природы.- Да что ты? А может я не вкусный?- Это не важно! Нашему Богу нужна пища, и мы постоянно предоставляем ему её. Сегодня этой пищей станешь ты, жалкий глупец…- Ты смотри, какой голодающий! - я сплюнул на грязный пол, поморщившись от царившей вокруг вони. – Так значит вы - сраная секта, которая заманивает грибников вглубь леса, после чего от тех ни слуху, ни духу?- Мы делаем лишь то, что нужно для нашего Бога и Матери Природы! Для пропитания…- А меню, как я погляжу, у вас достаточно паршивое! – разглядев источник вони в углу землянки, я с трудом подавил тошноту. – Судя по останкам, нихрена ваш «боженька» не питается плотью, он просто перемалывает своих жертв, а оставшийся от них «фарш» вы просто выбрасываете. Ну и нахрена тогда всё это?- То, что не было поглощено нашим Богом, будет поглощено самой землёй. Мы смешаем ничтожных с почвой и возвратим их в лоно Матери Природы, чтобы лес вновь смог обрести свои силы!- Больные ублюдки… Переломать бы ваши надменные физиономии!- Ты мне не нравишься… - старик задумчиво нахмурился. – В тебе нет страха. Это не правильно!- Ты смотри, какой правильный отыскался! – нельзя было ни на миг ослаблять раздражение, пока оно скрывает мою душу, план обречён на успех.- Лешак, присмотри за ним! – бросив фразу куда-то мне за спину, старик отправился на выход. – Мне нужно подумать…Перевернувшись на другой бок, я лицом к лицу встретился с тем, чью физиономию видел в ночном лесу: те же выпученные безумные глаза, спутанные лохматые волосы, кривые зубы, обнажённые в злобном оскале… Уродец, каких ещё поискать! Но к отвратительному внешнему виду прибавился мерзкий запах тухлятины.- Говорииииить… - скрипучим голосом протянул лохматый уродец. – Я хочу говориииииить!- Слушай, чучело! – головная боль и отвращение были такими, что искусственно поддерживать раздражение больше не было надобности. – У тебя из пасти так воняет, что лучше бы ты молчал!Рассмеявшись, безумный старик, начал неуклюжими перебежками метаться по землянке, пока не остановился в противоположном углу, возле останков несчастных жертв. Радостно взвыв, он принялся в них копошиться, что-то бормоча себе под нос.- Он хотееееел говорииииить… - подняв из кучи горсть перемолотого мяса и костей, «лохматый» радостно посмотрел на меня. – Он мнооооого говориииил… Просил отпустииииить его… Обещал всегда говориииить со мной… Лишь отпустить просил…Интересно, меня так тошнит от удара по голове или от этого мерзкого зрелища? Уродец ещё какое-то время что-то разглядывал в останках, повторяя то, как несчастная жертва тщетно просила ее освободить. Какая ужасная судьба…- Опустиииить… Отпустиииить… Просил отпустить… А я хотел говорить! - С криком безумец запустил останки в стену и, вопя, начал разбрасывать их по землянке. - Я хочу говориииииить! Мне надо говориииииить!!!От его истеричных криков голова заболела ещё сильней, и я закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться на боли.- Лешак! Ты что тут устроил?! - Старик, вернувшийся в землянку, строго посмотрел на лохматого психа. - А ну, иди в свой угол! Кому потом убираться здесь?!Резко замолчав, «лохматый» шустро прошмыгнул в тот угол, где находился ранее. Только сейчас я заметил в углу миску и цепь с массивным ошейником. Интересно, этот лохмач всегда был «поехавшим» или его таким сделала забота этих сволочей?Наречь безумного старика именем мифического создания… Гениально! Мистификаторы херовы! Надеюсь, что их Бог не такое же пришибленное на всю башку чудо-юдо!- Мы приняли решение, - несмотря на свой возраст, старик без малейших усилий поднял меня одной рукой, поставив на ноги, и толкнул к выходу. - Ты предстанешь перед нашим Богом уже сегодня вечером. Очень скоро!- Чего ж так? «Главный» не любит ждать?- Ты не нравишься мне... - Запустив руку в седую бороду, старик задумчиво её почесал. - Я чувствую угрозу... Тревожно мне... Поэтому на выход! Пошел!Тихо выругавшись от сильного толчка в спину, я не спеша поднялся по лестнице, провожаемый испуганным взглядом того, кого называли Лешаком.- Говорииииить… - тихо пробормотал «лохматый» мне вслед. – Я просто хотел говориииить…Солнце, не успевшее склониться за горизонт, больно било по глазам, вызывая новые приступы головной боли, но в то же время свежий лесной воздух приятно обжигал мои лёгкие, прогоняя те остатки вони, что разъедали меня изнутри. Было наслаждением наконец-то покинуть эту мерзкую землянку, и если бы не головная боль…- Блин, хорошо же меня приложили. – Послушно подойдя к столбу, и наблюдая как меня привязывают к нему, я недовольно поморщился. - Надо будет сказать им за это спасибо.Вокруг меня царил мир и покой, мужчины и женщины в странных костюмах, расшитых непонятными для меня символами, занимались своими делами, кто-то колол дрова, кто-то стирал одежду в тазу, кто-то нёс вёдра с водой. Прям мирная и тихая деревенька, если бы не останки несчастных в углу и безумный старик, живущий на привязи, никому и в голову бы не пришло, что эти люди - напрочь отшибленные маньяки!Внимательно осмотрев всё, что позволяло моё положение, я с удовлетворением отметил отсутствие детей. Только женщины и мужчины разных возрастов сновали туда-сюда. Что ж, это хорошо, меньше будет проблем.- Попить несчастному не дадите перед казнью? – Превозмогая головную боль, мне удалось выдавить из себя подобие улыбки.Молодая девушка, которой предназначалась эта просьба, лишь удивлённо посмотрела на меня. Ничего не ответив, она спокойно продолжила заниматься своими делами.Как я смог отметить, на меня вообще мало кто обращал внимания, я для них словно не существовал, их явно удивляла сама перспектива перекинуться со мной парой слов.- Вы часто разговариваете с животными, которые через пару часов будут поданы на обеденный стол? – Седовласый старик, затащивший меня сюда, уселся возле столба, задумчиво смотря куда-то вдаль. – Нет, глупец, твои мысли я не читаю, просто… Просто не пытайся с нами говорить, это не спасёт тебя. Я здесь единственный, кто видит в тебе хоть что-то человеческое, а для них ты просто очередное блюдо на обеденный стол для высшего существа.- Это же надо так засрать мозги людям… - Сплюнув от отвращения, я неуклюже пнул старика. – Ну, хоть ты-то попить мне дашь, старче?Возмущенно фыркнув, старик поднялся и медленно вразвалочку зашагал прочь.- Мдаааа… Видимо попить не даст… Хреново…Из окна землянки показалась лохматая голова, которая, слегка щурясь, пожирала меня безумными глазами.- Этого что ли попросить? – Обречённо вздохнув, я прислонил затылок к деревянному столбу. - Да хрен у него что допросишься… Эх, сигаретку бы, глядишь и голова бы окончательно прошла.Солнце тем временем уверенно клонилось к горизонту, вызывая какие-то изменения в распорядке дня у чудиков. Радостно гомоня, они вытащили стол на середину поля, постепенно заполняя его различными яствами. Да тут, видимо, целый пир намечается, праздник очередного жертвоприношения, и я в центре внимания. Какая честь!Когда солнце почти наполовину скрылось за горизонтом, старики разожгли большой костёр возле стола и все сектанты собрались возле него, напевая какой-то бубнящий мотив. Не переставая бубнить, они ходили вокруг костра кругами, то приближаясь к нему, то отходя, то вздымая руки к нему, то касаясь ими земли. Их тут было не много, человек пятнадцать, но синхронность их напева, да ещё и в разных тонах, звучала весьма недурно. Если бы так сильно не раскалывалась голова, наблюдать за ними было бы гораздо интереснее.А тут ещё какой-то придурок принялся бить в бубен в такт их дебильному напеву.- Ну здрасьте, приехали! – Я болезненно поморщился, такое ощущение, что этот юродивый долбил не в бубен, а прямо мне по голове. – Этого мне только не хватало!- Друзья! – Голос старика заставил всех разом замолчать. – Мы собрались здесь, чтобы воздать грешную душу нашему Богу, и грешную плоть нашей Матери! Сегодня у нас большой праздник, и мы будем радоваться и пировать до самого утра вместе с самим лесом! Скажем же «Ура!», нашему Богу, и позовём его разделить с нами радость этой ночи!Их громогласное «Ура!» эхом отозвалось в моей голове, перейдя в уже знакомый странный мотив, который становился всё громче и громче. Если в начале они просто бубнили его, то сейчас пели почти в полный голос, всё сильнее и сильнее повышая его тон… Спустя пару минут, они уже бесновались у костра истерически вопя кто во что горазд. Какая-то бабка так и вовсе била себя по голове в исступлении, вереща как резанная. Вокруг совсем стемнело, и только свет костра освещал творящееся вокруг безумие.Всё больше и больше эти сектанты сходили с ума, пока из темноты вдруг не раздалось грозное рычание. Что-то огромное и тяжёлое двигалось сквозь чащу, нещадно ломая ветви. Все тут же замолчали, распластавшись на земле, и продолжая уже вполголоса бубнить свой странный напев.На свет костра вышло огромное существо, чем-то напоминающее лося, только с более гуманоидным лицом. Его рога были словно кустистые ветви старого дерева, а глаз на его физиономии было в несколько раз больше чем у любого паука. Существо остановилось посреди поляны и злобно взревело, что отнюдь не вызвало у меня восторга.- Да заткнись ты, чучело лесное! – Не будь я связан, точно схватился бы за голову. – Ну нахрена так орать?!- Чтооооо?! – Существо медленно подошло ко мне, опустив свою морду и уставившись на меня десятками своих глаз. – Что ты сейчас сказала мне, жертва?!- Глотку не рви, говорю, и без тебя голова раскалывается! – Нужно было срочно унять раздражение, а учитывая обстоятельства, это было очень и очень непросто. – Слушай сюда, рогатый, я пришёл по делу…- Чтоооо?! Рогатый?! – Существо взревело так, что даже листва на деревьях колыхнулась. - Я Бог!!!- Полкило блох! – Неуклюже передразнил я монстра. – Слушай, ты можешь заливать свою херню им, мог заливать другим жертвам, но я знаю, что ты просто сильная тварь с другой стороны, которая постоянно питается эмоциями этих придурков и страхом своих жертв. Лиши тебя первого или второго и твоя «материальность» треснет по швам. А одного из двух блюд ты, очевидно, уже лишаешься. И чтобы не попасть окончательно, прекрати этот балаган!- Тыыыыы… Ты понимаешь, что…- Слушай, уродец! – Раздражение практически сошло на нет, уступив место холодной ярости. – Так как ты существо с другой стороны, то можешь видеть не только физическую оболочку…- Я пришёл сюда, чтобы…- Не перебивай! – Я поднял на него тяжёлый взгляд. – Посмотри на меня и хорошо подумай, стоит ли тебе сейчас ругаться со мной?Существо замолчало на какое-то время, изучая меня десятками своих глаз. Переведя недовольный взгляд на своих последователей, оно вновь посмотрело на меня.- Твоя душа… Она уродлива… Почему ты считаешь себя человеком?- Не твоё дело, и не тебе говорить за уродство, тварь. Ты меня увидел, и понял суть происходящего. А сейчас, если ты не возражаешь, перейдём к делу.- Почему я не понял кто здесь? – Существо не торопясь ходило по полянке, лишь чудом не наступив ни на кого из сектантов. – Почему я только сейчас вижу… Вижу… Тебя…?- Ты видишь лишь то, что я позволяю тебе увидеть, так как полностью управляю своими эмоциями и своей душой. Моё раздражение, как и любая яркая эмоция, попросту скрыло от тебя лишнее, но вот сейчас, когда оно покинуло мою душу… Мы с тобой остались тет-а-тет!- Чего ты хочешь? – «Рогатый» остановился и уставился на меня. – Зачем ты пришёл?- Наконец-то к делу, мне нужна твоя помощь.Поляну озарил громогласный хохот монстра, который не мог успокоиться ещё какое-то время. Все его последователи, казалось, вжались в землю, всеми силами пытаясь осознать происходящее. То, что сейчас творилось на поляне, было явно за гранью их понимания.- А что ты можешь… - Встретившись с моим тяжёлым взглядом, существо запнулось. – Какую помощь ты хочешь у меня попросить?- Ты достаточно сильное недоразумение за счёт активных действий этих придурков. Мне нужно, чтобы ты указал мне местонахождение другого чудика. Братство и дружба у вас не в почёте, так что не надо рассказывать мне сказки про предательство. Слишком хорошо вас, уродов, знаю!- Я могу это сделать… - Медленно потянул монстр. – И даже не против позабавиться, но кого мне нужно отыскать? Я не вижу твоих мыслей, как ты мне расскажешь о нём?- Увидишь. Это не проблема.Закрыв глаза, я недовольно поморщился, понимая, что сейчас мне предстоит вернуться туда, где мне меньше всего хотелось бы оказаться. Открыв душу своим страхам, я наполнял себя ими как сосуд, стараясь разбудить в памяти подавленные воспоминания о том вечере, который полностью изменил мою жизнь. Я вновь находился в тёмной квартире, перед ужасным созданием, лишившим меня всего, и теми, кем в его руках стали мои родители. Страх всё больше и больше захватывал мой разум. Нужно было сопротивляться ему, но делать этого было нельзя, только страх даёт таким как этот «рогатый» власть над нашими душами, только страх позволит ему увидеть то, что вижу сейчас я... Но… Это слишком… Даже для меня… Не хочу… Нет!- Хм… - Существо, довольно облизнулось, получив солидную порцию моих эмоций. – Я не вижу того, кого ты ищешь по эту сторону, а смотреть по другую не в моих принципах. Ты зря проделал свой путь, глупец!- Ну да… - Какое-то время у меня ушло на то, чтобы подавить страх, мерзкой змеёй ползающий по закромам моего рассудка. – Ничего страшного, ты и так рассказал мне больше, чем я ожидал.- Постой… - Монстр приблизился, вперившись в меня десятками своих глаз. – Ты беззащитен передо мной без своего друга. Он помогает тебе… Дааааа… Я вижу… Лишь с его помощью ты можешь мне навредить… В моих же силах просто не пустить его сюда. Ты беззащитен… Странник!- Ну что ты? – Усмехнувшись, я открыл глаза, позволяя злости полностью захватить мой рассудок. – У меня много помощников, и ты смело можешь сказать им спасибо!Указав взглядом на его последователей и громко ругнувшись, я что есть сил ударился затылком о деревянный столб. Вспышка и дикая боль пронзили мою голову, но сосредоточенная внутри меня ненависть помогла мне не отключиться. Моё тело беспомощно повисло на столбе, а то, что по недоразумению именовалось душой, рвануло к растерянному рогатому монстру. Поляну озарил дикий крик существа, который то и дело переходил на визг. Избавившись от головной боли и преисполненный яростью, я представлял собой грозное оружие. Оружие, с которым стоило считаться, тем более, такому как он, привыкшему легко получать желаемое!Бой был недолгим и спустя несколько минут, «рогатый», поскуливая, уполз в темноту леса. Гнаться за ним не было никакого смысла, ему и так уже конец.- Твою маааааать… - Головная боль была такая, что хотелось выть. – Ненавижу возвращаться…Полянка наполнилась гнетущей тишиной, нарушаемой лишь треском костра. Кажется, даже птицы и лесные животные замолкли, пытаясь переварить всё то, что произошло здесь пару минут назад.- Развяжи меня! - Окинув взглядом сектантов, которые всё это время лишь испуганно пялились на меня, я рыкнул на одного из них. - Бегом!Они не понимали, что происходит, но ясно поняли одно, кем бы ни был этот незнакомец, он заставил страдать их Бога. Один из стариков подошёл ко мне, и, стараясь не поднимать взгляд, принялся развязывать верёвки. Когда мои руки были свободны от пут, я что есть сил зарядил ему по морде.- А теперь слушайте меня, уроды! – Мой голос словно был наполнен металлом, и ни у кого не было даже мысли меня перебивать. – Прибить бы вас всех на месте за ваши деяния, но у меня есть более жестокое наказание для вас! Слушайте внимательно! Вашему Богу конец!Ответом мне было испуганное роптание. Забавно было наблюдать как уверенные и надменные сектанты испуганно перешёптывались, боясь встречаться со мной взглядом.- Я его не убил, хотя мог бы! Но не радуйтесь, его убьют такие же, как он! Очень быстро они слетятся сюда на запах его страха, словно акулы на кровь, и когда они будут здесь, начнётся настоящий хаос! Тогда вы познаете истинную жестокость этих тварей, и никто! Вы слышите?! Никто вас не защитит! Я не стану марать о вас руки, предоставив это дело тем, кому вы решили поклоняться!- Что же нам делать? – Девушка, которую я ранее просил дать воды, растерянно посмотрела на меня. – Как нам быть?Ответом ей был лишь мой презрительный взгляд.Взглянув на звёздное небо, я не торопясь двинулся в северном направлении, оставив сектантов наедине с открывшейся перспективой. Уверен, что очень скоро я услышу их испуганные вопли, и больше никто и никогда о них ничего не услышит. Защитить их можно было достаточно просто, но жалости с этим сволочам я не испытывал. Своими страхами и сомнениями они сами выпишут приговор и своему «Богу» и себе.Действительно, нет ничего более жалкого, чем «раненная сущность», когда раболепие его последователей оборачивается их же сомнениями. Их эмоции достаточно сильны, чтобы держать тварь по эту сторону, и слишком слабы, чтобы давать ей силы. При таком раскладе существо оказывается в ловушке, которую построили те, на кого оно рассчитывало. Ироничный исход. Впрочем, туда им всем и дорога!Но всё же, у меня не выходили из головы слова «рогатого» о моей душе… Действительно, стоит ли мне до сих пор считать себя человеком?- Насколько далеко я зашёл в своём безумии? - Достав из кармана флакончик с таблетками, которые мне когда-то удалось прихватить с собой из «дурки», я задумчиво покрутил его в руках. – Хватит ли у меня сил однажды сказать «стоп!», осознавая, что моё безумие – это сильнейшее оружие против «них»?В любом случае, останавливаться сейчас было бы непозволительной роскошью, ведь мне удалось получить весьма ценную информацию от рогатого монстра. Осталось только выбраться из леса и добраться до города, чтобы составить план действий на будущее. Остальное – лишь детали.Держа карту этого района в голове, я уверенно двигался в сторону дороги, понимая, что оказаться возле неё смогу не раньше утра. Однако останавливаться в лесу на ночлег очень уж не хотелось, особенно осознавая, что здесь скоро начнётся.- Говориииить… – Скрипучий голос раздался прямо у меня над ухом. – Ты будешь говориииить?Обернувшись, я никого не увидел, лишь безумный смех звучал откуда-то из-за чащи леса.Вдруг мои глаза снова закрыли чьи-то руки, сбросив которые я с удивлением обнаружил себя рядом с ночной трассой.- Спасииииибо! - Крик «лохматого» растворялся в ночном лесу, а я медленно побрёл вдоль трассы.- Хм… - Мой задумчивый голос растворился в ночной тишине, нарушаемой лишь стрекотанием насекомых. – Кто бы мог подумать, что это не просто безумный старик? Видимо, сил у того рогатого урода было достаточно для пленения даже такого существа. Что ж, тогда понятно как именно им удавалось заманивать своих жертв в ловушку.В любом случае, теперь всё закончилось. Мой план был хоть и авантюрным, но определённо дал свои результаты. Конечно, шансов выбраться целым было не много, ведь эти придурки, после произошедшего, могли бы элементарно меня удавить, но кто не рискует… К тому же предугадать реакцию этих отшибленных сектантов оказалось достаточно просто.Зато теперь я знаю главное: той твари, что я ищу, нет по нашу сторону, а это может значить только одно…Пора отправляться к ним и устроить там настоящую бойню!

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