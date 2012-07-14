Мы ещё поговорим...

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 22:53

Sorto Просмотров: 44 Комментарии: 3 +1 Вчера, 22:53 by

Хриплый смех оборвал наш весёлый диалог, и мы напряжённо вслушались в тишину ночного леса, нарушаемого лишь потрескиванием костра.- Вы это слышали? – напряжённо спросила Кристина, испуганно всматриваясь в темноту, царящую за нашими спинами.- Угу, прикалывается кто-то, - я лишь спокойно отмахнулся. - И охота было переться в такую даль, чтобы пошугать нас.- Может лесник? – мой друг Данил тоже был напряжён, и это меня откровенно веселило.- Ха, ну если это лесник, то мы можем получить люлей за разведение костра в неположенном месте, – не думаю, что мой смешок ободрил их, хотя, по-моему, шутка была не так уж и плоха. - Ладно, трусишки, пойду гляну, что там такое.- Может, не стоит? – напряжённо сказала Женя. - Мало ли кто там…Лишь хмыкнув в ответ, я снял фонарик с ветки огромного дерева, под сенью которого мы разбили лагерь, и отправился в темноту ночного леса, оставив у костра трёх своих друзей, напряжённо смотрящих мне вслед.Место, где располагался наш лагерь, было достаточно далеко от дороги и населённых пунктов. Мы специально потратили много времени для его поиска, чтобы полностью погрузиться в атмосферу дикой природы, следовательно, бурелом тут был приличный. И кому, чёрт побери, нужно было идти в эту глушь за нами?!Пробираясь вглубь с фонариком, я старался зацепить лучом света ночного приколиста, чтобы рассказать ему о правилах хорошего поведения в лесу. Однако, на первый взгляд, мы тут были одни.- Ну... и, где же ты, клоун?Когда за спиной раздался шорох, я резко обернулся, и луч фонаря осветил сморщенное лицо старика, который висел вниз головой и вперился в меня белёсыми глазами. Его рот начал медленно расползаться в ухмылке. Это могло бы выглядеть даже забавно, если бы его пасть не была полна заострённых зубов. Он продолжал смотреть на меня до тех пор, пока его улыбка не растянулась практически от уха до уха, и, как только рот занял большую часть его лица, старик начал мерзко хихикать, периодически клацая зубами.Нервы у меня всё же не железные, и, когда я попытался врезать по его физиономии, он ловко увернулся, после чего отцепился от ветки и, спрыгнув на землю, быстро скрылся в ближайших кустах. Пробравшись следом за ним, я никого не увидел - кусты были нетронуты и даже трава вокруг была не примята. Но я же видел, как он пробирался к кусту!- Чертовщина какая-то… - вытерев выступивший пот с лица, я решил не рассказывать об увиденном друзьям, но утром увести всех отсюда.Однако меня ждало новое удивление: нашего лагеря не было. Я опытный турист и достаточно хорошо ориентируюсь на местности, но там - где мы разбили лагерь – был лишь сплошной бурелом. Предположив, что просто потерял ориентацию, я замер и прислушался – место нашей встречи с незнакомцем должно было быть неподалёку от нашей стоянки, и поэтому услышать звуки лагеря мне не составило бы труда. Но звуков не было… Только шум ночного леса, и я один по среди всего этого с одним лишь фонариком в руках. Так себе перспектива…- Эээээй! Народ! Вы где?!Вместо ответа лишь хриплое хихикание. Опять этот гад!- Эй, дедуля, а ну-ка, выйди! – раздражённый тем, что заблудился в двух шагах от своего лагеря, я был рад любому шансу сорваться на ком-либо. - Поговорить надо!Луч от фонаря упёрся в низкорослую фигуру деда, который выходил из кустов, перемазанный чем-то тёмным и тащившим что-то за собой. Когда он подошёл поближе я смог разглядеть, что тащит он за волосы тело моего друга, а перемазан он кровью... По всей видимости, его кровью!- Поговорить? – хриплый бас незнакомца звучал достаточно громко, и, кажется, сам лес замер, прислушиваясь к нему. – Говорииить… Я люблю говорииить…Опустив волосы моего друга, дед встал на четвереньки и бодро пополз на меня, хрипло рыча. Закричав, я кинулся на утёк, но далеко убежать мне не удалось – через пару минут моё горло схватила холодная рука, а тело ударилось о большое дерево. Фонарик выпал у меня из рук, но лунного света хватало, чтобы увидеть рожу этого существа. Старое, перемазанное кровью, лицо, которое, открыв пасть, пускало слюни, нюхая меня.- Говооориии… - хрипло протянуло существо, сильнее сжимая мою шею. – Я хочу говорииииить!Я лишь дёргался в его стальной хватке и чувствовал, как лёгкие начинают гореть, а разум захватывает паника. В последний момент существо ослабило хватку и отпустило меня. Мешком рухнув на землю и жадно глотнув воздух, я пытался осознать всё безумие ситуации, в которой оказался. Дед тем временем наклонился ко мне и, мерзко ухмыляясь, какое-то время следил за тем, как я прихожу в себя.- Говорииии… - положив руку мне на голову, он схватил мои волосы и поволок меня через чащу леса. – Ты должен говорииииить…- Отпусти меня, сволочь! – попытки разжать его хватку были тщетными, дед крепко держал меня, и я просто вцепился в его руку, держась за неё, чтобы он не оторвал мне волосы. – Что тебе надо от меня?!- Я… хочууу… говориииить…- Ну, так давай говорить, только отпусти меня!На какой-то миг старик замер, что-то обдумывая, затем с лёгкостью поднял меня и, посмотрев своими белёсыми глазами в мои, снова оскалил пасть в мерзкой ухмылке от уха до уха, после чего, разразившись каркающим смехом, отпустил мои волосы. Упав на землю, я снова очутился в полном одиночестве. Безумный старик исчез...Поднявшись на ноги, я побрёл к предполагаемому месту лагеря, надеясь всё-таки найти свою группу и благополучно закончить этот кошмар. Но далеко уйти мне не удалось, через несколько метров что-то, с хрустом ломая ветки, рухнуло мне прямо под ноги. По одежде я с трудом опознал мою подругу Женю. Узнать её было крайне трудно, так как её тело было изломано неведомой силой. Словно её таскал и бил обо всё подряд огромный зверь... Самое ужасное в том, что я догадывался о том, кто или что стало причиной её смерти.- Она не хотела… Говорииииить…Хриплый голос деда казалось раздавался отовсюду, как бы я ни старался, я не мог заметить его силуэт в лунном свете, а фонарик остался на том месте, где он схватил меня. Подобрав палку покрепче, я встал спиной к дереву, рассчитывая как можно подороже отдать свою жизнь, хоть и понимал, что шансов выстоять против его силы у меня практически нет.Спустя пару минут я заметил, как нечто на четвереньках дёргаными движениями перебегает от куста к кусту. Без сомнений это было то самое существо. Я старательно наблюдал, как его силуэт то тут, то там, шурша, носился вокруг меня, но в один момент он возник прямо передо мной и одним ударом повалил меня за землю. Сопротивляться действительно было бесполезно, дед обладал чудовищной силой, а вот убежать…Пустившись наутёк, я слышал позади себя лишь издевательский хриплый смех этого урода. Разгребая ветви, я бежал всё дальше и дальше, пока не увидел на своём пути Кристину. Она стояла, не шевелясь, и смотрела прямо на меня огромными от испуга глазами.- Бог ты мой, Кристина, ты цела? Бежим!Схватив за руку, я попытался потянуть её за собой, но моя знакомая не сдвинулась с места. Когда я отпустил руку девушки, она безжизненно повисла, но сама Кристина продолжала стоять, испуганно смотря перед собой. Посмотрев неё внимательней, я едва не закричал от ужаса: тело моей подруги было прибито к толстому дереву, которое и не давало ей упасть…Мои ноги подкосились, и я в отчаянии принялся колотить по земле, чувствуя, как отчаяние охватывает моё сознание. Выбраться было невозможно... Я не сразу узнал это огромное дерево, к которому была прибита моя подруга… Это было место нашего лагеря, то самое место, куда я так стремился попасть! Все мои друзья были убиты этим существом, и я был следующим! Сколько бы я не убегал от этой твари, оно полностью контролировало ситуацию!Я слышал его шаги, слышал хриплое дыхание… Мне уже было всё равно, лишь бы побыстрее... Оно подошло ко мне и, наклонившись, положило ледяную руку мне на голову.- Говорииииить… - его хриплый голос, казалось, вытеснял все остальные звуки ночного леса. - Ты хочешь говооорииииить?- Делай что хочешь. Мне плевать…Вдруг дед схватил меня за грудки и, протащив пару шагов, резко ударил о ближайшее дерево.- Ты должен говорить! – в ярости орал он, продолжая колошматить меня о дерево. - Ты должен!!!От очередного удара я просто потерял сознание, и последнее, что я видел, было перекошенное злобой лицо старика, перемазанного кровью моих друзей, и скалящиеся на меня заострённые зубы...Когда я пришёл в себя, была ещё ночь, а значит, провалялся я не так долго без сознания. Но почему эта тварь не убила меня так же, как моих друзей?!Поднявшись на ноги, я с удивлением осознал, что слышу голоса ребят и треск костра. Оглядевшись, я понял, что нахожусь на опушке совсем рядом с лагерем… Какого хрена?!Всё ещё не понимая, что стряслось, я вернулся к лагерю и встретился с недоуменными взглядами мои друзей.- Ну что там? – напряжённо спросила Кристина. - Есть там кто-нибудь или что-нибудь?Посмотрев на фонарик в своей руке, на костёр, который был в том же состоянии, как до моего ухода, я осознал, что прошло не больше пяти минут с момента, как я самодовольно пошёл проверить причину шума.Игнорируя расспросы, я сел возле палатки и уставился на пламя костра, которое согревало скорее мой разум... нежели тело. Друзья, периодически кидая на меня тревожные взгляды, шептались о своём, обсуждая меня и пытаясь понять, прикалываюсь я над ними или нет. Мне было плевать, о чём они говорили, я лишь хотел понять, что произошло, но, увы, ответов не было…- Мы ещё поговорииииим… - хриплый шёпот за моей спиной заставил меня подпрыгнуть, но, обернувшись, я никого не увидел, лишь мерзкий тихий смех удалялся куда-то в глубину ночного леса…

Ключевые слова: Лес существо ночь голос авторская история

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