Пачка сигарет

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:14

Причина: Изменён раздел.

Vaalfegor Просмотров: 58 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 12:14 by

Однажды я переходил в вечернее время железную дорогу. Проезжал поезд, и в самый последний момент я был вынужден подождать его проезд на камушках. С диким шумом пролетал поезд, как со всей дури мне прилетела в лицо из поезда пачка сигарет. Скомканная пачка, чуть не сбив меня с ног, упала в болотце рядом со мной. Не побрезгав, я вытащил её оттуда и закурил - сигареты были почти все, кроме одной.Когда ночью я ложился спать, то решил докурить уже последнюю сигарету. И вот из дыма - я чуть не умер со страха - ко мне протянулась рука и вырвала сигарету прямо из моего рта.- Не тебе дано, - пробурчал громким голосом в равной одежде человек с синим цветом кожи. Мертвец хлопнул дверью и исчез, не было слышно даже никаких шагов.Через час я успокоился, поняв, что представление завершилось, лег спать. Но мне же не сидится спокойно на месте!Через пару дней мы с Лехой взяли лопаты и раскопали то место, где я поднял пачку. На глубине где-то полметра мы нашли серебряный крест, длиной где-то сантиметров двенадцать. Я решил его оставить себе.Потусовавшись с Лехой, я вернулся домой. Дома после моего прихода хоть ещё и не стемнело, как раздался скрип пословиц в коридоре. Убедившись, что все в порядке, я пулей собрался к родителям.Теперь там живёт сестра, с этим крестом я все ещё боюсь туда возвращаться. А что, если снова мм... "НЕ ТЕБЕ ДАНО!", но на этот раз он будет гораздо злее?

Ключевые слова: Крест вещь мертвец находка авторская история

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