Ночная прогулка в деревне

Новость отредактировал Оляна - Сегодня, 18:06

Причина: Стилистика автора сохранена. Полностью.

Phantom666 Просмотров: 40 Комментарии: 0 0 Сегодня, 18:06 by

Примерно в начале июня, когда наступала пора тёплых летних дней, мне вдруг приспичило поехать в деревню под Ульяновском. Помнится, в детские годы меня родители иногда сплавляли туда к тётке, добродушной и приветливой женщине. Хотя по большей части мне эта деревня запомнилась своими красивыми видами и восхитительной природной атмосферой, бывшей на порядок лучше обыденной городской среды. В порыве ностальгии я решил наведаться туда и посмотреть, что же поменялось за 17 лет моего отсутствия в ней. Навещать там особо было некого - тётка ещё в середине 2009 скончалась, а других людей я там не знал, ибо не было необходимости знакомиться. В общем, собрав скромные пожитки и подготовив машину, я поехал в ту самую деревню.За 4 часа смог доехать до пункта назначения. К тому времени уже смеркалось, и красивое вечернее солнце медленно скрывалось за горизонтом, озаряя небо оранжево-красным отблеском. Выбрав подходящее место, запарковался, вышел из машины и начал дышать чистым природным воздухом. Уже на подступах к деревне было заметно, что многие дома выглядели запустевшими, словно жильцы давно перебрались из этой глухомани в более комфортные, городские места жительства. Это было видно по тёмным окнам и отсутствию дыма из труб, хотя с первого взгляда было понять сложно. В любом случае, я глотнул воды из бутылки, потянулся и двинулся в сторону улицы, где стоял дом моей тётки.Стоит описать саму обстановку окрестностей деревни - она стояла на границе хвойного леса, находящегося в 7-9 км от основной дороги, местность практически плоская, и лишь в некоторых местах она была изогнута небольшими холмами. Дорога, по которой я шёл, уходила немного влево, и по её периметру справа и слева располагались сами дома. В некоторых домах, к слову, ещё горел свет, то есть деревня пока что не была заброшена полностью. Но ощущение некой безжизненности всё ещё не покидало меня, словно я действительно был один в этом безмятежном месте. И хоть ещё не стемнело полностью, время уже показывало 21:47 вечера.В деревне, само собой, не было никаких ламп, а это означало, что стоило вернуться в машину до того, когда стемнеет полностью, чтобы в темноте не навернуться на какой-нибудь корень или камень. Досадно, что получилось приехать сюда так поздно, но я в любом случае мог переночевать в машине и уже утром продолжить свои похождения. Тем не менее, гулять вечером в такой спокойной обстановке, слушая сверчков и лёгкий ветерок, было довольно приятно. Так что я не стал торопиться с возвращением, а решил всё же дойти до тёткиного дома, чтобы проверить его состояние. Тогда я даже не подозревал, с чем столкнусь этой ночью…Проходя по смутно знакомым улочкам и дворам, я наконец-то нашёл это место. Оказалось, что дом до сих пор стоял целым и невредимым, а в его дворе была припаркована чья-то машина. Видимо, после смерти тётки дом кто-то приобрёл себе и теперь живёт в нём по сей день. Было приятно снова увидеть этот двор, эту улицу - всё было почти в точности, как я и запомнил с детства. Поменялся лишь цвет забора и появились некоторые новые декорации, но это не особо меняло привычную обстановку.К тому моменту уже стемнело настолько, что крыша дома уже почти сливалась с тёмным ночным небом. Я прервал свои мысли и решил отправиться ночевать в машине, как вдруг меня привлёк какой-то звук, напоминающий тяжёлые шаги. Доносился он откуда-то с левой стороны, куда дальше шла дорога по направлению к лесу. Я обернулся на звук и увидел вдалеке тёмный силуэт. Его хромота и неуклюжие движения выдавали в нём пожилого человека, точнее некую старуху, что можно было понять по подолу тёмного платья (или халата, даже не знаю, как это описать). В темноте каких-то определённых черт я не мог разобрать, тем более она была довольно далеко от меня, но было похоже, что она медленно шла в мою сторону. На первый взгляд она не вызывала никаких подозрений, по крайней мере не вела себя угрожающе. Но чем дольше я всматривался в её едва видимый силуэт, тем больше мне становилось не по себе. Что-то в нём явно было не так, но я никак не мог этого уловить. И когда нас уже разделяло примерно 18 метров, до меня внезапно дошла шокирующая мысль - она была гораздо выше, чем мне казалось изначально! Если сравнивать её с забором, напротив которого она шла ко мне, то её рост был не меньше трёх метров… Она была в тёмных одеждах, но даже через неё было видно, насколько она худая и долговязая. А тяжёлые шаги от её ботинок становились всё громче по мере её приближения.В этот момент я просто не мог сдвинуться с места, насколько меня поразила и ужаснула эта ситуация. Трёхметровых людей в принципе не может быть на свете, а тут на! - подсунули топливо для ночных кошмаров. Будучи не в состоянии здраво мыслить, я тут же достал телефон из кармана и включил фонарик, дабы рассмотреть повнимательней то, что сначала я принял за обычную бабку. И видимо, делать этого уж точно не стоило…Хоть фонарик был ярким и светил хорошо, но его свет всё ещё не доставал до существа, поскольку оно находилось довольно далеко. Однако в то же мгновение стали отчётливо видны его глаза - они сразу засияли яркими бликами, стоило только направить телефон в их сторону… От этого взгляда колени мои начали дрожать, а пульс стал ещё учащённей, насколько он ужаснул меня. В этих глазах не было ничего человеческого, в них лишь отражалось что-то звериное и неестественное. Словно сейчас на меня смотрело то, что всей своей природой рушило законы природы и естественного порядка вещей, то, чего никак не должно быть в нашем мире. Но всё же оно было, и оно прямо сейчас смотрело на меня. Смотрело не отрываясь.После включения мной фонарика, тварь замерла на несколько секунд, а после продолжило идти вперёд ко мне, но на этот раз постепенно ускоряясь. Этого оказалось достаточно для выведения меня из себя - я что есть сил побежал в противоположном направлении, в сторону спасительной машины. Тяжёлый топот ног сзади становился всё громче и громче, а я бежал не оглядываясь. В соседних дворах залились лаем собаки, но я не обращал на это внимания, а всё продолжал бежать. Меня до сих пор удивляет то, как я умудрялся сохранять остатки самообладания, хоть и с трудом. В конце концов я наконец-то добрался до своей заветной машины, залетел внутрь, что есть сил засунул ключи (чуть не сломав их), дал газу и рванул оттуда, со слезами на глазах и на грани обморока. Посмотрев в зеркало заднего вида, я убедился, что тварь меня больше не преследует. Нервы дали о себе знать, и я засмеялся в приступе истерики, но уже позже стал постепенно приходить в себя. Доехал до ближайшей заправки, припарковался и от усталости сразу заснул в машине.Утром я уже чувствовал себя лучше, чем ночью. Но ночная прогулка всё ещё не выходила из головы, насколько сильно она въелась в мою память, что я просто не мог перестать думать о ней. В голове всплывали воспоминания из детства, когда я, будучи у тётки в гостях, ночами часто слышал за двором лающих собак, а тётка в свою очередь говорила, что они уже давно так лают, но никто не может понять, по какой именно причине. В конечном итоге я просто уехал домой и больше никогда не возвращался в ту деревню.С того дня я часто просыпаюсь от страшных кошмаров, сами ведь понимаете - такой ужас забыть не так-то просто. В последние дни моё состояние немного пришло в норму и сейчас мне не так жутко как раньше, но всё же забыть ту самую ночь я до сих пор не могу. Решил поделиться своей историей, чтобы как-то излить душу и добиться хоть какой-то поддержки, надеюсь, что ожидания оправдаются.

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