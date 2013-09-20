Командировка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:17

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ga-plq Просмотров: 409 Комментарии: 4 +3 Вчера, 20:17 by

Приветствую читатели сайта 4stor.Хочу поведать вам историю, произошедшую с моим дядей.Далее повествование пойдет от лица дяди.Я как-то ехал из командировки города Новосибирска домой, в Казань. На улице ночь. До ближайшей стоянки ещё почти 50 км, еду себе и никого не трогаю. По сторонам поле, на небе звёзды, луна и прямая монотонная дорога. Еду себе и еду что сказать. Вдруг впереди появляется силуэт человека. Подъехал ближе, вижу, бабка идёт. Я решил остановиться и подвести ее. Ладно, думаю. Останавливаюсь, значит, и открываю окно, и говорю ей: Б(Бабка), Д(дядя)Д: Бабуль садись, айда, подвезу.Б: Внучек, спасибо, тут деревня недалеко, я сама дойду.Д: Так мне не сложно. Садитесь.Ну бабушка и села.Я ещё и подивился, бабушка без сумок идёт, откуда и куда идёт.Дай, думаю, разговорю ее, только хотел было спросить, как вдруг она мне говорит таким неприветливым тоном.Б: Меньше знаешь, крепче спишь, внучек.И улыбнулась так страшно, что у меня мурашки побежали по коже. Ладно, думаю, фиг с ней, довезу до деревни и оставлю. И вот что-то дёрнуло меня взглянуть на нее ещё раз. Смотрю на нее краем глаза. Она сидит и смотрит в лобовое окно автомобиля. Впереди появляется лес и какое-то странное свечение. Вдруг бабушка говорит:- Остановись тут... Приехали. Подожди меня тут.Ну я и остановился. Она вышла из машины и ушла вглубь леса. А я вышел из машины покурить. Тут внезапно волчий вой раздался где-то в глубине леса, появилось рычание со всех сторон. И вижу - впереди пробежал силуэт высокой, на глаз примерно 2 метра, весь в шерсти весь, рогатый. Я моментально сел в машину и дал по газам. Еду, значит, и в заднее зеркало вижу... Бежит за мной... Этот не знаю кто... Огромный, рогатый, глаза горят красным. Я ещё больше дал газу. В порыве страха сам не заметил, как миновал лес, и впереди появилась деревня. Смотрю в зеркало. Исчез куда-то. Ну ладно, думаю. Заезжаю в деревню и вижу круглосуточный магазин. Останавливаюсь и захожу туда. Там дремлет сторож на пластиковом стуле, а внутри, за прилавком, в телефоне сидит продавщица. Я залетаю в магазин, сторож подскочил на ноги. А продавщица посмотрела на меня и сказала П (продавщица); Я; С (сторож):П: Что с вами мужчина? Что случилось?Я: Там... Там... Там...Заикаясь, пытался сказать.С: А, он видел ее, похоже.Я: Кого ее? Кто это? Что это за существо?!П: Ведьма, жила здесь в до военное время. Говорили, что магией увлекалась, могла стать колесом и прочим. В один день в деревне начал вымирать скот, коровы, козы, овцы. Жители знали про нее и решили наказать. Ночью, вооружившись факелами, вилами пришли к ее дому. Мужики ворвались к ней в дом... И не тут-то было, лежит она на своей кровати мёртвая, ну и решили похоронить ее с утра. Несколько женщин остались с ней в доме. А остальные ушли по домам, с утра пришли они в дом. Вытащили тело на улицу. И похоронили ее.С: Ты ее подвёз что ли?Я: Да ,- и рассказал всю историю.С: Мда-а-а... Все никак успокоиться не может. Галька, налей ему чаю. А ты оставайся тут. С утра поедешь.Я в этом магазине переночевал и поехал.

Ключевые слова: Ведьма лес деревня авторская история

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