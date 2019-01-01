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Творческие истории

Баба Тома

Я часто ездила в деревню в свои детские и подростковые годы. Но это было не для меня. Я-то была заносчивой городской девочкой и посиделки с бабой Томой меня абсолютно не устраивали. Поэтому я весь день пропадала у подруги, которая жила не в селе, а в небольшом, но приличном городке поблизости. Бабу Тому это не злило, но немного расстраивало. Наоборот, она смотрела на меня очень понимающе...

В деревне старушку не любили. Да и моя подруга говорила, что деревенские ребятишки у её дома никогда не играют. Ведьма она. Со временем я стала испытывать к бабке страх и даже отвращение.

Это довело до того, что я, Лилия (моя подруга) и деревенская ребятня решили напугать старую. Мол, за ней ангел пришел. Раз нечистая сила, то уйдет и никто её уже на этом свете не увидит. Решили так - те, кто помельче, в ангела переодеваются, а мы с подругой в кустах сидим, я - слева от дома, Лиля - справа от дома. Дождались вечера и ждём когда Тома закрывать двери пойдет (моё отсутствие не удивило, ведь я часто ночевала у подруги).

Уже ночь на дворе - не идёт старуха. Вот я кемарить и начала. Просыпаюсь от яркого источника света. А этот свет от ангела нашего идёт! Думаю, молодцы ребята, правдоподобнее будет!

Вот бабка на свет и вышла. Ну, думаю, сейчас побежит. А она к ангелу подошла и сморит своими старыми и спокойными глазами. А ангел взял Тому за руку и они... исчезли.

Оказалось, ребят ещё час назад родители домой забрали. Подругу тоже. А бабу Тому с тех пор не видели.

Автор - Dark Girl.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:39
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 12:39 by Сделано_в_СССРПросмотров: 30Комментарии: 0
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Ключевые слова: Деревня дети подростки баба Тома ведьма розыгрыш сон яркий свет ангел

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