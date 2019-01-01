Видение у могилы

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:48

Сделано_в_СССР Просмотров: 258 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 16:48 by

Летом мы решили поехать в г. Тисуль (Кемеровская область) из Новосибирска на машине, цель нашей поездки была дать возможность папе (отец моей жены) побывать в родных местах, посмотреть на дом детства, сходить на кладбище — найти могилку своей мамы и затем отдохнуть на озере, недалеко от пос. Ржавчик.Я был за рулём, погода стояла удивительная: солнце, тепло и замечательно. Добрались до места назначения вовремя, без особых задержек на «перекус» и прочие остановки. Посетили несколько мест, памятных для папы, подъехали к дому его детства, внутрь он не стал заходить, ведь дом родителей уже давным-давно был в чужом владении. Далее решили поехать к его знакомым, кто еще живет и его помнит, провели немного времени у них, было решено не оставаться в гостях (хотя настойчиво звали), а поехать на озеро Берчикуль и там поставить палатки, насладиться природой, а утром поехать на кладбище, чтобы найти место захоронения.Ночь была очень звёздная, красота озера, тишина и запах костра, на котором был приготовлен ужин. Папа рассказывал про прошлые годы, про детство. Наступило утро, мы собрались, уложили вещи в машину и поехали на гору — туда, где находится кладбище. Место для парковки нашли быстро, у дороги, которая пронизывает весь посёлок. Кладбище достаточно большое, много могилок стареньких, есть не ухоженные, по разным вероятным причинам.Искали могилку по ориентирам, которые получили вчера, когда приехали, от местных людей, которые помнят, кто где погребен. Когда заходишь на кладбище, то со стороны дороги есть достаточно свежая могилка девушки. На каменной плите высечен её портрет, где она улыбается приветливой улыбкой. Я не знаю, что произошло с этой бедняжечкой, от чего она умерла, но удивительным образом я почему-то увидел вот что: как будто она находится достаточно высоко над этим местом (её силуэт, образ), руки вытянуты вверх, волосы развеваются по ветру, она тянется к солнцу и как-то шевелит стройными ножками, красивое тело (стройное), создается ощущение, что она плывет ввысь. При этом от её стройного девичьего тела идет свечение или блеск, словно солнечные лучи отражаются от металла. Я даже слышал какие-то мелодичные звуки, напоминающие духовой инструмент, как звонкая труба. Это странное ощущение длилось, наверное, полчаса. Мы углубились в поисках почти на середину кладбища, там, где могилки старенькие, и когда я снова невольно оборачивался в сторону увиденного, то девушка, находясь высоко, наблюдала за нами, это было мне отчётливо видно «боковым зрением».Про увиденное я никому не рассказал. Вскоре мы нашли ту самую могилку, которую искали. Привели её в порядок, покрасили, запомнили место, где она находится. Пришло время ехать, так как путь предстоял обратно в Новосибирск, и нужно было успеть до темна. Стали выходить с кладбища, и снова, когда я увидел этот силуэт, он уже был пониже и просто парил над деревьями, прозрачный. Страха не было, всё выглядело естественно.Мы уехали. Уже когда прибыли в Новосибирск, по прошествии некоторого времени стали так или иначе вспоминать нашу поездку, как был доволен папа, какие эмоции он испытал. У меня никак не выходил образ девушки из головы. Наверное, светлая и добрая она была, она просто высоко летела и иногда оттуда улыбалась.Мне казалось, что она понимает, что я её вижу. И я понимал, что её образ жив.Автор - Вячеслав.

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