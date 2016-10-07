Любовь до гроба

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 11:35

Banshee Brunette Просмотров: 120 Комментарии: 2 +3 Вчера, 11:35 by

Сколько себя помнила, Линдси всегда была неравнодушна к первому красавчику и футболисту — Адаму Грину. Они были знакомы ещё со школы, долгое время сидели за одной партой, вместе корпели над сложными заданиями математички миссис Босуэл, придумывали смешные прозвища учителям. Она лично останавливала ему шедшую носом кровь после драки с главным хулиганом их класса — Митчем, помогала с контрольными и домашними работами, поддерживала любые его безумные идеи и начинания.Конечно, Лин знала, между ними лишь дружба, но в глубине души всегда надеялась, что когда-нибудь это перерастёт в нечто большее. Однако, не смотря на все её старания, мечтам так и не суждено было осуществиться. За последний год учёбы в колледже, в который она, не задумываясь, поступила вслед за Грином, их общение постепенно сошло на нет. У парня появились новые друзья и девушка — популярная черлидерша Гвен — стервозная длинноногая брюнетка с нарощенными ресницами и накаченными губами.Последняя новость стала настоящим ударом для Линдси, окончательно разбив её хрупкие девичьи грёзы. Проведя ни одну бессонную ночь, безутешно рыдая в подушку, она твёрдо решила, во что бы то ни стало вернуть Адама. Даже если для этого придётся прибегнуть к несколько нестандартным методам…Завязав рыжие волосы в тугой хвост, Лин вытерла слёзы и включила ноутбук. Яркий свет от монитора брызнул в глаза, а пальцы уверенно заскользили по клавиатуре.К услугам магов и колдунов до этого момента девушка ни разу не прибегала — не было повода. И, по правде говоря, слабо верилось во всю эту паранормальную дичь, но в любви, как и на войне, все средства хороши.Линдси вбила запрос в окне поиска и, увидев высветившуюся пятизначную цифру, поражённо присвистнула. Цена наложения любовных чар была просто баснословной. Конечно же, у неработающей студентки априори не могло быть такой суммы. Да, всегда была возможность попросить деньги у родителей, но тогда на неё градом посыпались бы ненужные вопросы, ответить на которые она была не в силах, а чтобы накопить самой потребовались бы долгие месяцы.Отчаяние накрыло с головой. Хотелось выть от беспомощности и неразделённых чувств, что мучительной болью отдавались в самом сердце при виде Адама и его новой пассии.Стараясь успокоиться, девушка сделала глубокий вдох и, вновь сфокусировав всё своё внимание на браузере, продолжила поиск. Её усилия не прошли даром, и вскоре выяснилось, что ритуал так же можно было провести самостоятельно. На удивление, для этого не требовались какие-то особые навыки, заклинание легко читалось по бумажке, даже необходимые предметы были самыми обычными: фотография, свеча и капелька её собственной крови — для такого дела Лин не пожалела бы и больше. Однако проблемой было другое — место и время. Данное действо совершалось в полнолуние на кладбище…По спине невольно пробежал холодок. Сама мысль об этом теперь вводила девушку в ужас. Отнюдь Лин была не из пугливых, но гулять ночью среди могил раньше ей никогда не приходилось. Пребывая в самых смешанных чувствах, она закрыла ноутбук и отложила его подальше.Нет… Всё это неправильно! Должен был быть другой выход!Однако на следующий день, когда она застала целующуюся сладкую парочку в дальнем углу женской раздевалки, эта идея уже не казалась ей такой уж бредовой. Влюблённые были так увлечены процессом, что даже не заметили случайного свидетеля их внезапной страсти. Лин выбежала оттуда в слезах. Никогда ещё в своей жизни она не чувствовала себя хуже…Тёмное покрывало ночи опустилось на город. Холодная безучастная луна заглядывала с небес в окно. Лин облачилась в спортивные штаны и чёрное худи с капюшоном — чтобы быть максимально неприметной. Не хватало ещё, чтобы сторож, в его обязательном наличии девушка не сомневалась, вызвал копов и ей не пришлось улепётывать от оравы полицейских.Собрав весь необходимый инвентарь в рюкзак, и дождавшись, пока родители уснут, она бесшумно открыла окно своей спальни. Осторожно спустившись вниз по карнизу, Линдси спрыгнула на траву перед домом и быстро зашагала по безлюдной, освещённой редкими фонарями улице.За время пути погода заметно испортилась. Порывистый ветер холодил кожу, вызывая толпы мурашек по телу, и Лин натянула на голову капюшон.Городское кладбище Оук-Парк находилось от её дома примерно в пяти кварталах, поэтому добраться до него не составило особого труда. Даже в дневное время это место хотелось обойти стороной, ночью же оно выглядело особенно зловеще.Благоразумно проигнорировав главные ворота, рядом с которыми располагалась небольшая сторожка, девушка незаметной тенью двинулась вдоль забора. Завидев небольшой лаз в прутьях, Лин поспешила к нему и, оказавшись на противоположной стороне, тут же включила фонарик. Небольшой луч прорезал темноту, осветив кресты и надгробия, что возвышались повсюду стройными рядами. Атмосфера этого места пугала до дрожи.Следуя обязательным правилам — найти могилу человека с таким же именем, что и у Грина, девушка медленно зашагала по тропе. Холодные от волнения руки предательски дрожали, заставляя пучок света лихорадочно скакать в пространстве, в хаотичном порядке выхватывая имена, фамилии и даты смерти усопших. Вскоре взор упёрся в мраморную плиту, надпись на которой гласила — «Адам Гилберт». Лин была у цели…Фото бывшего друга, выуженное из рюкзака, быстро перекочевало к изголовью. Девушка зажгла свечу и приступила к чтению заранее переписанного на бумагу заклинания. Сперва её голос сбивался, но вскоре Лин смогла поймать нужный ритм, вплетая в предложения их с Грином имена, и слова из её уст полились плавно, точно песня.Ощутимо усилившийся ветер то и дело норовил вырвать лист из рук. Раскаты грома сотрясали небо, осветив могилы, вспыхнула молния. Девушка ощутила первые капли, упавшего на лицо дождя. Необходимо было покончить со всем этим, пока погода окончательно не разбушевалась. Однако свершить задуманное мешали бешеные порывы воздуха, что так и норовили погасить горящее в руке пламя свечи и сдуть изображение парня с холодного мрамора.Наконец, повторив текст ровно девять раз, Лин достала из кармана небольшой, но острый нож. Закусив губу, девушка быстро полоснула им по руке, и на землю тут же брызнули алые капли. Стараясь не обращать внимание на боль, она поднесла окропленную кровью фотографию к открытому огню и подожгла. Серый тлеющий пепел полетел по ветру, вскоре превращаясь в ничто. Заключительные фразы заклятья Линдси произносила, стараясь перекричать разъярённую стихию. Чудовищный силы грохот сотряс небо, и через секунду на неё обрушился проливной дождь.Уйти с кладбища после совершенного ритуала следовало быстро, ни в коем случае не оборачиваясь. Почему именно так Лин не знала, но всю обратную дорогу до дома ощущала на себе цепкий, прожигающий спину, взгляд.Вся одежда была насквозь промокшей, жуткий озноб сотрясал тело. Сбросив с себя мокрую ткань, стуча зубами от холода, девушка забралась в постель и попыталась согреться. Кажется, только теперь она поняла, какую дикую страшную вещь совершила. Однако было уже слишком поздно…Неизвестно сколько времени Лин пролежала, задумчиво глядя в потолок, когда внезапно донёсшийся с первого этажа неясный шум, заставил её насторожиться. Родители крепко спали в соседней комнате — девушка была в этом почти уверена, и, если бы кто-то из них проснулся, она бы это точно заметила. Линдси скосила взгляд вбок — электронные часы на прикроватной тумбочке показывали без четверти три — плохое время для ночных прогулок.Вскоре негромкий звук, похожий на шаги, раздался на лестнице. Лин внутренне похолодела, лихорадочно перебирая в голове события ночи, девушка попыталась вспомнить заперла ли за собой заднюю дверь, когда вернулась.Топот приблизился… Линдси забралась с головой под одеяло, сжавшись в дрожащий комок, она боялась даже пошевелиться. Это мог быть вор, маньяк, убийца, да кто угодно!Медленно, с противным скрипом отворилась дверь… Волосы на голове Лин зашевелились, когда она поняла, что некто теперь находится в комнате. Совсем рядом. Стоит возле её кровати.— Я пришёл к тебе, любовь моя, — послышался шёпот над самым ухом. — Неужели ты не рада?Холодея от страха, девушка сдернула с головы одеяло. Безмолвный крик застрял в горле, а глаза расширились от вмиг обуявшего всё её существо, дикого ужаса — распространяя гнилостный запах, над ней нависал оживший мертвец. Старый, изъеденный червями костюм кое-где висел лохмотьями, с него на пол стекала вода вперемешку с грязью. Неестественно бледная кожа трупа местами почернела. Стеклянный взгляд единственного левого глаза, впалый нос, зияющий провал правой глазницы, из которой вниз свисал жирный опарыш.— Теперь мы всегда будем вместе, — прошелестел он своим бесцветным голосом, наклоняясь ближе и растягивая чёрные сухие губы в подобии улыбки. — Ты ведь этого хотела…

Ключевые слова: Кладбище ритаул безответная любовь авторская история

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